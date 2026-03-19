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KI gibt neue Einblicke So könnte die Welt durch die Augen einer Maus aussehen

Fabienne Berner

19.3.2026

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

Was sieht eigentlich eine Maus? Britische Forscher zeigten Mäusen kurze Videos und zeichneten ihre Gehirnaktivität auf. Mithilfe von KI rekonstruierten sie daraus später Bilder, die zeigen, was die Tiere gesehen haben könnten.

19.03.2026

Was sieht eigentlich eine Maus? Britische Forscher zeigten Mäusen kurze Videos und zeichneten ihre Gehirnaktivität auf. Mithilfe von KI erstellten sie daraus Bilder, die zeigen, was die Tiere gesehen haben könnten.

Fabienne Berner

19.03.2026, 17:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie des University College London (UCL) rekonstruierte mit KI Videos aus der Gehirnaktivität von Mäusen, während diese kurze Filmclips anschauten.
  • Die erzeugten Aufnahmen sind zwar unscharf, zeigen aber bereits klar Bewegungen, Formen und Helligkeitsunterschiede.
  • Die Methode soll helfen, zu verstehen, wie Gehirne visuelle Eindrücke verarbeiten und wie die reale Welt tatsächlich aussehen könnte, von der auch wir Menschen nur die Interpretation unseres  Gehirns zu sehen bekommen.
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Während Mäuse kurze Filmclips anschauten, zeichneten Wissenschaftler der University College London die Aktivität von Tausenden Nervenzellen im Sehzentrum ihres Gehirns auf. Mit Hilfe eines KI-Modells berechneten sie anschliessend rückwärts, welche Bilder diese Signale ausgelöst haben könnten.

Das Ergebnis: rekonstruierte Videos, die den Originalclips erkennbar ähneln. Die Bilder sind grob und unscharf, doch Bewegungen, Formen und Helligkeitsunterschiede lassen sich klar erkennen.

Die Videos geben damit einen seltenen Einblick in das, was im Gehirn der Tiere passiert, wenn sie eine Szene betrachten – und könnten eine Annäherung daran sein, wie Mäuse visuelle Eindrücke verarbeiten.

Was die Methode über das Gehirn verraten soll

Das Ziel des Forschungsprojekts geht über Mäuse hinaus. Die Methode soll helfen, zu erklären, wie Gehirne visuelle Eindrücke verarbeiten – auch beim Menschen.

Langfristig hoffen die Wissenschaftler, herauszufinden, warum das Gehirn die Realität manchmal verändert oder interpretiert. Denn das, was wir sehen, ist keine perfekte Kopie der Welt, sondern eine vom Gehirn verarbeitete Version davon.

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