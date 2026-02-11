  1. Privatkunden
Chaos bei Waadtländer Flagge SVP macht Wahlkampf mit KI-Bild – das geht aber mächtig schief

Dominik Müller

11.2.2026

Wer findet in diesem Post der Waadtländer SVP den Fehler?

Reddit/Switzerland
Wer findet in diesem Post der Waadtländer SVP den Fehler?
Reddit/Switzerland

Mit einem emotional inszenierten KI-Bild wollte die SVP Waadt ihren Kandidaten für die Regierungsrats-Nachwahl stärken. Doch die Darstellung der Kantonsflagge war in mehreren Punkten inkorrekt.

Dominik Müller

11.02.2026, 11:43

11.02.2026, 12:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kanton Waadt läuft der Wahlkampf für die Nachfolge von SP-Regierungsrätin Rebecca Ruiz.
  • Die SVP veröffentlichte auf Instagram ein KI-Bild mit einer fehlerhaften Waadtländer Flagge.
  • Der Beitrag wurde inzwischen gelöscht.
Mehr anzeigen

Am 8. März findet im Kanton Waadt die Nachwahl für den freiwerdenden Sitz von SP-Politikerin Rebecca Ruiz in der Kantonsregierung statt. Der Wahlkampf ist entsprechend in vollem Gang – ob auf Plakaten oder in sozialen Medien.

Längst wird dafür auch Künstliche Intelligenz eingesetzt. So ist es auch nicht ungewöhnlich, dass auf dem offiziellen Instagram-Account der Waadtländer SVP zur Unterstützung ihres Kandidaten Jean-François Thuillard jüngst ein KI-generiertes Bild prangte.

Darauf stehen ein Vater und sein Sohn am Ufer des Genfersees, über ihnen weht die Waadtländer Flagge. Dazu der kämpferische Slogan: «Unsere Werte sind nicht verhandelbar!»

Gleich vier Fehler bei Flagge

Dabei ist der Kantonalpartei aber ein Malheur unterlaufen, wie «watson» zuerst berichtete. Der Schnitzer passierte ausgerechnet bei der Flagge: Die Farben waren vertauscht. Statt oben weiss und unten grün, zeigte das Bild das Gegenteil. Auch der Wahlspruch war fehlerhaft: Aus «Liberté et Patrie» wurde eine verstümmelte Version ohne das verbindende «et».

Zudem stand der Schriftzug über beide Farbfelder verteilt – korrekt wäre er ausschliesslich im weissen oberen Teil platziert. Und selbst das Format stimmte nicht: Die Waadtländer Flagge ist – wie alle Kantonsflaggen – quadratisch.

Der Post ist mittlerweile gelöscht. 

