Mit einem emotional inszenierten KI-Bild wollte die SVP Waadt ihren Kandidaten für die Regierungsrats-Nachwahl stärken. Doch die Darstellung der Kantonsflagge war in mehreren Punkten inkorrekt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Waadt läuft der Wahlkampf für die Nachfolge von SP-Regierungsrätin Rebecca Ruiz.

Die SVP veröffentlichte auf Instagram ein KI-Bild mit einer fehlerhaften Waadtländer Flagge.

Der Beitrag wurde inzwischen gelöscht. Mehr anzeigen

Am 8. März findet im Kanton Waadt die Nachwahl für den freiwerdenden Sitz von SP-Politikerin Rebecca Ruiz in der Kantonsregierung statt. Der Wahlkampf ist entsprechend in vollem Gang – ob auf Plakaten oder in sozialen Medien.

Längst wird dafür auch Künstliche Intelligenz eingesetzt. So ist es auch nicht ungewöhnlich, dass auf dem offiziellen Instagram-Account der Waadtländer SVP zur Unterstützung ihres Kandidaten Jean-François Thuillard jüngst ein KI-generiertes Bild prangte.

Darauf stehen ein Vater und sein Sohn am Ufer des Genfersees, über ihnen weht die Waadtländer Flagge. Dazu der kämpferische Slogan: «Unsere Werte sind nicht verhandelbar!»

Gleich vier Fehler bei Flagge

Dabei ist der Kantonalpartei aber ein Malheur unterlaufen, wie «watson» zuerst berichtete. Der Schnitzer passierte ausgerechnet bei der Flagge: Die Farben waren vertauscht. Statt oben weiss und unten grün, zeigte das Bild das Gegenteil. Auch der Wahlspruch war fehlerhaft: Aus «Liberté et Patrie» wurde eine verstümmelte Version ohne das verbindende «et».

Zudem stand der Schriftzug über beide Farbfelder verteilt – korrekt wäre er ausschliesslich im weissen oberen Teil platziert. Und selbst das Format stimmte nicht: Die Waadtländer Flagge ist – wie alle Kantonsflaggen – quadratisch.

Der Post ist mittlerweile gelöscht.

