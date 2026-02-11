Am 8. März findet im Kanton Waadt die Nachwahl für den freiwerdenden Sitz von SP-Politikerin Rebecca Ruiz in der Kantonsregierung statt. Der Wahlkampf ist entsprechend in vollem Gang – ob auf Plakaten oder in sozialen Medien.
Längst wird dafür auch Künstliche Intelligenz eingesetzt. So ist es auch nicht ungewöhnlich, dass auf dem offiziellen Instagram-Account der Waadtländer SVP zur Unterstützung ihres Kandidaten Jean-François Thuillard jüngst ein KI-generiertes Bild prangte.
Darauf stehen ein Vater und sein Sohn am Ufer des Genfersees, über ihnen weht die Waadtländer Flagge. Dazu der kämpferische Slogan: «Unsere Werte sind nicht verhandelbar!»
Gleich vier Fehler bei Flagge
Dabei ist der Kantonalpartei aber ein Malheur unterlaufen, wie «watson» zuerst berichtete. Der Schnitzer passierte ausgerechnet bei der Flagge: Die Farben waren vertauscht. Statt oben weiss und unten grün, zeigte das Bild das Gegenteil. Auch der Wahlspruch war fehlerhaft: Aus «Liberté et Patrie» wurde eine verstümmelte Version ohne das verbindende «et».
Zudem stand der Schriftzug über beide Farbfelder verteilt – korrekt wäre er ausschliesslich im weissen oberen Teil platziert. Und selbst das Format stimmte nicht: Die Waadtländer Flagge ist – wie alle Kantonsflaggen – quadratisch.
Der Post ist mittlerweile gelöscht.
