Für alle zugänglich Swisscom lanciert den Schweizer Chatbot «myAI»

Martin Abgottspon

25.9.2025

Mit «myAI» können Schweizer jetzt auch eine Schweizer Alternative zu ChatGPT nutzen.
Mit «myAI» können Schweizer jetzt auch eine Schweizer Alternative zu ChatGPT nutzen.
Swisscom

Mit myAI lanciert Swisscom eine neue KI-Assistentin, welche aus und für die Schweiz entwickelt wurde und bis Ende 2025 kostenlos nutzbar ist. Sie bietet Funktionen von Texterstellung über Datenanalyse bis hin zu kreativen Anwendungen.

Martin Abgottspon

25.09.2025, 08:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swisscom lanciert mit myAI einen KI-Chatbot, der lokal in der Schweiz entwickelt wurde und besonderen Wert auf Datenschutz und einfache Nutzung legt.
  • Die Datenverarbeitung bleibt vollständig unter Swisscom-Kontrolle, ohne Nutzung zur Modell-Weiterentwicklung oder Profilbildung.
  • myAI nutzt das Claude 4 Sonnet Modell von Anthropic, bietet eine kostenlose Basisversion sowie ab 2026 eine kostenpflichtige Pro-Version für 14.90 Franken pro Monat.
Mehr anzeigen

Künstliche Intelligenz prägt zunehmend den beruflichen und privaten Alltag. Ob beim Verfassen von Texten, der Strukturierung von Informationen oder der Erstellung visueller Inhalte – sie ist heute in vielen Arbeits- und Lebenssituationen präsent. Internationale Anbieter sind oft nicht auf lokale Bedürfnisse ausgerichtet. Genau hier setzt Swisscom mit myAI an: Ein KI-Chatbot, welcher in der Schweiz entwickelt wurde und den Schutz der Nutzerdaten in den Vordergrund stellt.

Swissness als Differenzierungsmerkmal

Im Unterschied zu internationalen Plattformen garantiert Swisscom, dass Nutzerdaten nicht für das Training von Sprachmodellen, Profiling-Zwecke oder zur Weiterverarbeitung bei Dritten verwendet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf AWS-Infrastruktur (Amazon Web Services), bleibt aber vollständig unter Kontrolle von Swisscom. Mit myAI verfolgt Swisscom die Vision, einen digitalen Begleiter zu schaffen, der den Alltag spürbar erleichtert – für alle, die hohen Wert auf einfache Bedienung, Transparenz und lokale Verankerung in der Schweiz legen.

Nach langen Tests. WhatsApp bringt lang erwartete Chat-Funktion auf dein Handy

Nach langen TestsWhatsApp bringt lang erwartete Chat-Funktion auf dein Handy

«myAI ist unsere Antwort darauf, wie KI aussehen soll: vertrauenswürdig, verständlich und kundenorientiert. Ganz im Sinne von «Entdecke, was du kannst», verbinden wir Innovation mit Vertrauen und übernehmen Verantwortung für eine sichere, digitale Zukunft», so Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden bei Swisscom und Mitglied des ExCo Schweiz.

Nebst dem sorgsamen Umgang mit den Kundendaten ist Swisscom wichtig, dass ihre Kundinnen und Kunden nicht noch ein weiteres Login bei einem ihnen meist unbekannten Anbieter einrichten müssen. Der Zugang ist einfach und die Abrechnung, falls das Pro-Modell genutzt wird, geht ebenso einfach und bequem über die Swisscom-Rechnung.

Technologische Grundlage

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

myAI wird auf AWS gehosted und nutzt Anthropics Claude 4 Sonnet Sprachmodell, das über AWS Bedrock als Cloud-Service bereitgestellt wird. Das Modell unterstützt Text- und Bildverarbeitung und verfügt über eine grosse Verarbeitungskapazität, was die Analyse umfangreicher Dokumente und Codebasen ermöglicht. Swisscom prüft auch laufend weitere Modelle für künftige Integrationen in myAI.

Preismodell und Ausblick

Die Pro-Version von myAI kostet ab 2026 monatlich 14.90 Franken und steht bis Ende Jahr allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Eine Basisversion bleibt kostenfrei. Swisscom plant, myAI in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen der Schweizer Nutzerschaft kontinuierlich auszubauen. Geplant sind unter anderem weitere Kooperationen mit Schweizer Partnern.

