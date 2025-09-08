Tausende Kameras gehackt – intime Livestreams erschüttern Italien

Auch der TV-Moderator Stefano De Martino und seine Freundin Caroline Tronelli wurden Opfer des Hacker-Angriffs. Bild: Instagram

Mehr als 2000 gehackte Überwachungskameras haben den Blick ins Privatleben von Menschen in Italien freigegeben – vom Badezimmer bis zur Arztpraxis. Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Schattenseiten der digitalen Überwachung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Fall des italienischen TV-Moderators Stefano De Martino offenbarte ein massives Datenleck. Über 2000 gehackte Überwachungskameras ermöglichten intime Einblicke in Privatwohnungen, Praxen und öffentliche Einrichtungen.

Die Aufnahmen wurden global verbreitet und gegen Geld verkauft. Betroffen sind nicht nur Italien, sondern auch Länder wie Mexiko, Russland oder Kanada.

IT-Experten warnen vor gravierenden Sicherheitslücken in Kamera-Software und Cloud-Diensten und fordern konsequente Passwort- und Update-Strategien.

Ausgelöst wurde der Skandal durch den italienischen TV-Moderator Stefano De Martino. Ein anonymer Hinweis machte den 35-Jährigen darauf aufmerksam, dass intime Aufnahmen von ihm und seiner Freundin Caroline Tronelli frei im Netz kursierten. Was zunächst wie ein gezielter Angriff aussah, entpuppte sich inzwischen als Teil eines massiven Datenlecks.

Polizei stösst auf über 2000 Livestreams

Die Ermittlungen brachten eine erschreckende Dimension zutage. Mehr als 2000 gehackte Livestreams aus Privatwohnungen, Praxen und öffentlichen Einrichtungen waren im Internet zugänglich, wie «Corriere della Sera» schreibt. Die Szenen reichten von alltäglichen Momenten – etwa einer Frau in Mailand, die aus der Dusche kommt bis zu hochintimen Situationen wie einem Paar beim Sex in Anwesenheit ihres Babys. Auch Räume von Schönheitssalons und gynäkologischen Praxen waren betroffen.

Obwohl Italien inzwischen von der betreffenden Plattform entfernt wurde, sind die Aufnahmen keineswegs verschwunden. Tausende Clips aus Ländern wie Mexiko, Russland, Iran, Israel oder Kanada sind weiterhin abrufbar. Die Videos wurden systematisch kategorisiert, mit Schlagworten wie «jung», «reif» oder «Badezimmer» versehen und zum Kauf angeboten. Mit Preisen zwischen 20 und 600 Dollar machten die Hacker aus den Verletzungen der Privatsphäre ein globales Geschäft.

Etliche Überwachungskameras waren auf einer Plattform zu unterschiedlichen Preisen zugänglich. Screenshot Corriere della Sera

Ursachen und technische Schwachstellen

Doch wie konnte es zu einem derart tiefen Eingriff in die Privatsphäre überhaupt erst kommen? IT-Forensiker Paolo Reale verweist auf mehrere Ursachen: Hersteller lassen teils absichtlich Backdoors in Kameras offen, Softwarefehler werden nicht behoben und unzureichend geschützte Cloud-Dienste öffnen Angreifern damit Tür und Tor. Sein Vergleich ist drastisch. Wer seine Geräte nicht mit sicheren Passwörtern und regelmässigen Updates schützt, handle so, «als liesse man zu Hause die Vorhänge offen».

Die Enthüllungen machen deutlich, dass digitale Sicherheit immer auch eine Frage der Verwundbarkeit ist. Die zentrale Frage bleibt: Wie viel Schutz bieten Kameras wirklich, wenn sie gleichzeitig zum Einfallstor ins intimste Leben werden können?