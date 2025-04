Die grossen Köpfe des Silicon Valley wollen angeblich auf den Notfall vorbereitet sein. Gemini @blue News

Sie treiben die Entwicklung Künstlicher Intelligenz voran, doch insgeheim wächst bei einigen der reichsten Köpfe des Silicon Valley die Angst vor den Folgen. Berichte über Überlebensbunker und gelöschte Online-Spuren zeichnen ein düsteres Bild.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Führende Tech-Milliardäre hegen laut Berichten von Insidern eine tiefe Furcht vor ihrer eigenen Schöpfung.

Durch den Bau von Überlebensbunkern bereiten sie sich auf apokalyptische Szenarien vor.

Dies befeuert einmal mehr den Ruf nach politischen, gesamtgesellschaftlichen Lösungen, um die Chancen der KI zu nutzen und ihre Risiken fair zu managen. Mehr anzeigen

Wenn Douglas Rushkoff, Professor für Medientheorie und digitale Ökonomie in New York, von den Mächtigen des Silicon Valley eingeladen wird, dann erwarten diese keine Schmeicheleien. Rushkoff, der als kritischer Vordenker gilt und Persönlichkeiten wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk kennt, soll herausfordern und beraten. Doch was er jüngst bei einem Vortrag am Gottlieb Duttweiler Institut über seine Begegnungen berichtete, lässt aufhorchen – und tief in die Psyche einiger der einflussreichsten Männer der Welt blicken.

Im Herzen des Fortschritts, wo mit Milliarden die nächste Stufe der Künstlichen Intelligenz gezündet wird, herrsche bei einigen ihrer prominentesten Förderer «schon fast panische Angst», so Rushkoff. Er berichtet von verstörenden Bekenntnissen. «Der Gründer einer erfolgreichen Social-Media-Plattform sagte mir, er lösche alle seine Spuren im Internet.». Die paranoide Sorge dahinter: Eine zukünftige Super-KI könnte digitale Brotkrumen als feindseligen Akt interpretieren. «Er veröffentlicht auch nichts Negatives über KI – aus Angst, die KI könnte das gegen ihn verwenden, wenn sie dereinst das Sagen habe.»

Auf Rushkoffs Konter, eine wahrhaft allwissende Intelligenz würde wohl kaum auf explizite Online-Posts angewiesen sein, um Gesinnungen zu erkennen, sei dem Milliardär nur noch ein Fluch über die Lippen gekommen. Eine Anekdote, die mehr ist als nur eine Tech-Posse. Sie ist ein Symptom.

Douglas Rushkoff ist Professor für Medientheorie und digitale Ökonomie in New York. Youtube

Die Angst vor dem gesellschaftlichen Kollaps

Denn die Angst scheint inzwischen über reine Vorsichtsmassnahmen im Digitalen hinauszugehen. «Die Tech-Milliardäre bauen Bunker mit Feuergräben, um sich vor Angreifern zu schützen», offenbarte Rushkoff weiter. Jene Eliten, die die neueste Technologie prägen, bereiten sich offenbar auf Szenarien vor, die eher an Endzeitfilme als an Fortschrittsglauben erinnern. Eine Art privaten Schutz vor einem befürchteten gesellschaftlichen Kollaps oder Bürgerkrieg.

Angesichts solcher Vorbereitungen wirft Rushkoff die provokante Frage auf, ob eine Gesellschaft sich von Individuen leiten lassen sollte, die derart pessimistische Zukunftserwartungen hegen und sich auf den Ernstfall vorbereiten. Insbesondere mit Blick auf die USA äussert er Bedenken hinsichtlich der Rolle des Staates, den er durch Akteure wie Elon Musk und Strömungen wie die Trump-Administration geschwächt sieht.

Es gibt auch rosigere Ausblicke

Doch nicht alle teilen diesen dystopischen Ausblick. Daniel Susskind, Ökonom an der Universität Oxford und ebenfalls ein gefragter Denker zum Thema KI, vertritt eine optimistischere Sichtweise. Er prognostiziert, dass KI in den kommenden Jahrzehnten durchaus zu Fortschritt und gesteigertem gesellschaftlichem Wohlstand führen kann.

Die entscheidende Hürde sieht Susskind jedoch in der gerechten Verteilung dieses neuen Reichtums. «Die grösste Herausforderung wird deshalb in der Verteilung oder Umverteilung von Vermögen liegen», betont der Ökonom. Hierfür sei ein starker Staat unabdingbar, der mittels Instrumenten wie Roboter- oder Technologiesteuern für einen fairen Ausgleich sorgt. Solche Einnahmen könnten ein Grundeinkommen oder Jobgarantien finanzieren, falls KI menschliche Arbeit in grossem Stil überflüssig macht. Im Idealfall könnten Maschinen die Arbeit übernehmen und der erwirtschaftete Wohlstand der gesamten Bevölkerung zugutekommen.