Donald Trump bezeichnet Joe Bidens Exporthürden für KI als fortschrittshinderlich. Alex Brandon/AP/dpa

In den letzten Tagen von Joe Bidens Amtszeit beschloss die US-Regierung Exporteinschränkungen für KI-Technologie. Sein Nachfolger Donald Trump will sie mit einem eigenen Plan ersetzen. Ein Vorteil für die Schweiz?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Trump-Regierung plant, Bidens Exportbeschränkungen für KI-Chips zu lockern.

Die Schweiz dürfte dadurch wieder uneingeschränkten Zugang zu Hochleistungschips erhalten.

China bleibt trotz neuer Regelung weiterhin von strengen Restriktionen betroffen. Mehr anzeigen

Donald Trump plant, die von Joe Biden eingeführten Beschränkungen für den Export fortschrittlicher KI-Chips aufzuheben. Wie ein Sprecher des US-Handelsministeriums am Mittwoch mitteilte, soll die sogenannte «Framework for Artificial Intelligence Diffusion»-Regelung durch eine vereinfachte Exportpolitik ersetzt werden. Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für die globale Tech-Industrie haben – und auch für die Schweiz.

«Die Biden-KI-Regel ist übermässig komplex, übermässig bürokratisch und würde amerikanische Innovationen behindern», erklärte ein Sprecher der Trump-Regierung. Stattdessen wolle man eine Regel schaffen, die «amerikanische Innovationen freisetzt und die amerikanische KI-Dominanz sicherstellt».

Schweiz zurück in der A-Liga?

Unter der bisherigen Verordnung, die die Biden-Regierung kurz vor Ende ihrer Amtszeit im Januar erlassen hatte, wäre die Schweiz ins Hintertreffen geraten. Die Regelung teilte die Welt in Klassen ein – je nach Kategorie wurde Staaten der Zugang zu Hochleistungschips mehr oder weniger stark eingeschränkt. Für die Schweiz bedeutete das: nur noch begrenzter Zugriff auf zentrale Hardwarekomponenten für KI-Entwicklung.

Ein Rückschritt, der auch auf politischer Ebene für Stirnrunzeln sorgte. Bundesrat Guy Parmelin intervenierte bereits Mitte Januar in Washington, um eine Rücknahme der Einstufung zu erreichen. Nun scheint der diplomatische Druck – gepaart mit einem politischen Kurswechsel in den USA – Wirkung zu zeigen.

Tech-Krieg mit China bleibt bestehen

Auch wenn die geplante Neuregelung laut Trump-Regierung einen freieren Handel ermöglichen soll, bleibt ein Land weiterhin im Visier der USA: China. Wie Reuters berichtete, wird Peking trotz aller Anpassungen wohl auch unter der neuen Regelung von Restriktionen betroffen bleiben. Die geopolitische Stossrichtung der US-Technologiepolitik bleibt damit unverändert.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe, Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Die Biden-Regierung hatte sich mit ihrer Chip-Politik das Ziel gesetzt, hochentwickelte Rechentechnologien primär innerhalb der USA und verbündeter Staaten zu halten – und Chinas technologische Aufholjagd auszubremsen. Dabei gerieten auch enge Partnerstaaten wie die Schweiz ins Räderwerk der Blockadepolitik.

Börse reagiert – Nvidia im Aufwind

Die Märkte reagierten prompt. Die Aktie des Chipherstellers Nvidia – einer der Hauptprofiteure einer Lockerung der Exportkontrollen – legte am Mittwoch an der Wall Street um rund drei Prozent zu. Analysten werten das als Zeichen dafür, dass Investoren der neuen Linie der Trump-Regierung bereits Vertrauen schenken.

Noch sind die exakten Details der neuen Regelung nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass mit dem angekündigten Kurswechsel die Trump-Regierung ein Signal an die globale Tech-Branche senden will. Und an jene Partnerstaaten, die zuletzt unter dem harten Exportregime litten.