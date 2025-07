Eine unbekannte Person hat sich als US-Aussenminister Marco Rubio ausgegeben, um an sensible Informationen zu gelangen. (Archivbild) Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Ein Unbekannter hat sich mithilfe von KI als US-Aussenminister Marc Rubio ausgegeben. Sogar hochrangige Politiker*innen hat der falsche Rubio kontaktiert.

Die Person verschickte mithilfe von Künstlicher Intelligenz in dem von Mitgliedern der US-Regierung genutzten Messenger Signal Sprach- und Textnachrichten mit der Stimme beziehungsweise im Schreibstil Rubios.

Auch ausländische Minister*innen, ein US-Gouverneur und ein Mitglied des US-Parlaments wurden kontaktiert.

Das Aussenministerium hat eine Untersuchung des Falls sowie Sicherheitsvorkehrungen für die Zukunft angekündigt.

Mit der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz steigt auch die Qualität von Betrugsversuchen, so die Befürchtung vieler. Dass da was dran ist, hat nun auch die US-Regierung bemerkt: Eine unbekannte Person nutzte KI, um Aussenminister Marc Rubio zu imitieren.

Nicht nur Rubios Stimme wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz täuschen echt dupliziert, auch dessen Schreibstil ahmte die KI nach. Die gesuchte Person versendete so sowohl Sprach- als auch Textnachrichten in Rubios Namen auf dem von der Trump-Regierung viel genutzten Messenger Signal. Ein entsprechender Bericht der US-Regierung liegt der «Washington Post» vor.

Der falsche Marc Rubio kontaktierte sogar hochrangige Politiker*innen – in den USA und im Ausland. Drei ausländische Minister*innen wurden laut dem Bericht von dem oder der Unbekannten kontaktiert, ausserdem ein US-Gouverneur und ein Mitglied des US-Parlaments. Namen werden keine genannt.

Betrüger auf der Jagd nach Staatsgeheimnissen

Die Betrugsversuche begannen Mitte Juni, wohl mit dem Ziel, sensible Informationen einzuholen. Das FBI wollte den Fall auf Anfrage der «Washington Post» nicht kommentieren. Den auf digitale Straftaten spezialisierten Professor Hanry Farid zitiert das Blatt mit den Worten: «Das ist genau, warum man Signal oder andere unsicheren Kanäle nicht für offizielle Regierungsgeschäfte nutzen sollte.»

Das Aussenministerium kündigte eine «gründliche Untersuchung» an sowie «Massnahmen, um zu verhindern, dass das in der Zukunft passiert».

Im vergangenen März fügte der damalige Sicherheitsberater Michael Waltz versehentlich einen Journalisten einer Chatgruppe in Signal zu, in der geheime Beratungen zu einer geplanten US-Attacke in Jemen stattfanden. Durch den Vorfall wurde die Nutzung von Signal zu Regierungszwecken bekannt. Waltz wurde daraufhin von seinem Posten abgezogen und als amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen eingesetzt.