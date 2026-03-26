Anonymität hat ihren Preis. North Oaks ist bereit, diesen zu bezahlen. Gemini @blueNews

In Minnesota gibt es eine Stadt, die Google Maps seit fast zwei Jahrzehnten erfolgreich ausbremst. Ein Filmemacher wollte das nun ändern – und scheiterte auf bemerkenswerte Weise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen North Oaks ist auf Google Street View unsichtbar, weil die Strassen Privatbesitz der Anwohnergemeinschaft sind und Google 2008 nach juristischem Druck alle Aufnahmen löschen musste.

Filmemacher Chris Parr versuchte kürzlich, die Stadt per Drohne zu kartieren und die Bilder bei Google Maps hochzuladen.

Das funktionierte zwar technisch, aber innerhalb weniger Tage wurde nach Beschwerden und einem Anwaltsschreiben alles wieder rückgängig gemacht. Mehr anzeigen

North Oaks ist ein kleines Dorft in Minnesota. Es liegt keine zwanzig Kilometer nördlich von Saint Paul und ist auf Karten eingezeichnet. Virtuell begehbar ist es trotzdem nicht. Der Grund ist so simpel wie juristisch wasserdicht: Die Strassen gehören den Anwohnern selbst, verwaltet von der North Oaks Homeowners' Association, kurz NOHOA. Wer sie ohne Erlaubnis befährt, begeht Hausfriedensbruch. Und das gilt auch für die Kamera-Autos eines milliardenschweren Technologiekonzerns aus dem Silicon Valley.

Bereits 2008 musste Google das auf die harte Tour lernen. Street View hatte erste Aufnahmen der Siedlung veröffentlicht, woraufhin der Stadtrat ein offizielles Schreiben verschickte und mit einer Strafanzeige drohte. Die Bilder verschwanden. Seitdem ist North Oaks auf Street View eine weisse Fläche.

Der Umweg über den Himmel

Achtzehn Jahre nach dem ersten Google-Eklat beschloss der Filmemacher Chris Parr nun, es cleverer anzugehen. Was am Boden verboten ist, muss es in der Luft nicht sein, so seine Annahme. Schliesslich unterliegt der Luftraum über den USA der Bundesluftfahrtbehörde FAA und nicht dem Eigentumsrecht der Grundstücksbesitzer. Also parkte Parr sein Fahrzeug ausserhalb der Stadtgrenzen, startete eine Drohne und erfasste die Strassen in 360-Grad-Perspektive.

Für jene Bereiche, die selbst per Drohne von der Grenze aus nicht erreichbar waren, fand er eine zweite Lösung. Er schaltete eine Anzeige auf Craigslist, bezahlte eine Anwohnerin dafür, ihn formal einzuladen, und betrat die Stadt so in der juristisch korrekten Rolle eines geladenen Gastes. Das Ergebnis lud er bei Google Maps hoch und North Oaks war, zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten, virtuell durchfahrbar.

72 Stunden Ruhm

Der Triumph war aber nur von kurzer Dauer. Innerhalb weniger Tage verschwanden die Aufnahmen wieder aus dem Dienst, mutmasslich auf Druck zahlreicher Beschwerden aus der Gemeinde. Dazu gesellte sich ein Anwaltsschreiben im Namen der NOHOA, das Parr unmissverständlich aufforderte, das Gebiet weder zu betreten noch weiter zu dokumentieren. Die digitale Stille über North Oaks war wiederhergestellt.

Der Fall berührt eine Frage, die weit über eine wohlhabende Vorortgemeinde in Minnesota hinausreicht. Digitale Anonymität ist in der Regel kein Zufall, sondern das Ergebnis gezielter rechtlicher und finanzieller Strukturen. Die meisten Menschen können nicht einfach die Strassen ihrer Nachbarschaft zum Privatbesitz erklären. Wer es kann, kauft sich damit etwas, das für den Rest der Gesellschaft schlicht nicht verfügbar ist: Unsichtbarkeit.

Karten als Machtfrage

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Die Drohnentechnik, die Parr einsetzte, ist heute für wenige Hundert Franken zugänglich. Die Regelung, auf die er sich stützte, gilt bundesweit. Theoretisch könnte jeder dasselbe versuchen, stiesse allerdings an dieselben Grenzen. Nicht technische, sondern juristische. Die Eigentümergemeinschaft verfügt über das Geld und die Anwälte, um ihr Territorium zu verteidigen.

Am Ende ist North Oaks ein Lehrstück darüber, was Karten wirklich abbilden und was nicht. Sie dokumentieren nicht die Welt, wie sie ist, sondern die Welt, wie Eigentumsrecht und Machtverhältnisse sie erscheinen lassen wollen. Die eigentlich interessante Frage ist nicht, ob Google Maps irgendwann doch noch in North Oaks eindringen wird. Sie lautet, wie viele andere Orte still und unbemerkt denselben Status geniessen, nur ohne die PR-Geschichte, die sie sichtbar macht.