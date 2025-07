ChatGPT wird vom Unternehmen OpenAI entwickelt. Frank Rumpenhorst/dpa

Am Montagnachmittag ist es bei ChatGPT zu einer grossen Störung gekommen. Der beliebte Arbeitshelfer war zeitweise unbrauchbar.

Wer am Montag nach der Mittagspause Dokumente und E-Mails mit der künstlichen Intelligenz ChatGPT verfassen wollte, musste lange warten. Der Chat zeigte verschiedene Fehlermeldungen an – zum Beispiel «Fehler im Nachrichtenstream» oder auf Englisch: «Hmm … something seems to have gone wrong» – auf Deutsch: «Hmm, etwas ging schief.»

Das fiel auch blue News Lesern auf. Einer meldete sich hämisch bei der Redaktion und fragte: «Wie geht es wohl den Büroangestellten?» Zahlreiche Nutzer suchten nach «ChatGPT Störung» und landeten dabei bei «allestörungen.ch» – einer Seite, die anhand Suchanfragen Störungsmeldungen generiert.

OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, bestätigte die Störung und spricht von «erhöhten Fehlern» bei Nutzer*innen, die für ChatGPT bezahlen. OpenAI teilt weiter mit, an der Reparatur zu arbeiten.