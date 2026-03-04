KI zeichnet die Gespräche von Burger-King-Mitarbeitenden auf und wertet sie aus. Gemini @blue News

Burger King testet eine neue Form der Mitarbeiterführung. Ein KI-Assistent analysiert Gespräche mit Kunden und erstellt daraus eine Freundlichkeitsbewertung. Der Schritt zeigt, wie schnell künstliche Intelligenz auch in Niedriglohnjobs zum Kontrollinstrument werden kann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Burger King testet in 500 US-Filialen den «BK Assistant», einen KI-Chatbot, der Gespräche mit Kunden analysiert.

Das System dient laut Unternehmen als Coaching-Tool, vernetzt gleichzeitig Kasse, Küche und Inventar.

Während direkte KI-Bestellungen mit Kunden nur vorsichtig getestet werden, kritisieren Beobachter die Plattform als mögliche Form digitaler Arbeitsüberwachung. Mehr anzeigen

Die Fast-Food-Kette Burger King führt in den USA eine Plattform namens «BK Assistant» ein. Herzstück ist ein Chatbot mit dem Namen «Patty», der direkt in die Headsets der Angestellten integriert wird. Während der Schicht analysiert das System die Kommunikation mit Kunden und bewertet sie nach definierten Kriterien der Freundlichkeit.

Nach Angaben des Unternehmens wird die Technologie zunächst in 500 Restaurants getestet. Bis Ende 2026 sollen sämtliche US-Filialen damit ausgestattet werden.

Höflichkeit als Datensatz

Die technische Grundlage liefert OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT. Das System wurde darauf trainiert, bestimmte Formulierungen zu erkennen, die Burger King als Standard für guten Service definiert hat. Dazu zählen Sätze wie «Willkommen bei Burger King», «Bitte» oder «Danke».

Aus den Gesprächen erstellt die KI eine Freundlichkeitsbewertung, die Filialleiter abrufen können. Der Score soll zeigen, wie gut ein Team im Umgang mit Gästen abschneidet.

Burger Kings Digitalchef Thibault Roux bezeichnet das System als Coaching-Tool. Künftig könnte die Analyse sogar erweitert werden. Neben Schlüsselwörtern soll auch der Tonfall der Stimme in die Bewertung einfliessen, um die Servicequalität präziser zu messen.

Mehr als nur Kontrolle

Die Plattform erfüllt allerdings nicht nur eine Überwachungsfunktion. Burger King will mit «BK Assistant» auch Abläufe in Küche und Filiale digital vernetzen.

Das System ist mit dem cloudbasierten Kassensystem und der Küchentechnik verbunden. Dadurch kennt der Assistent in Echtzeit den Lagerbestand oder den Status von Geräten. Fehlt eine Zutat, wird das Inventar automatisch aktualisiert – von der Küche bis zur digitalen Menütafel.

Mitarbeiter können den Bot zudem direkt befragen, etwa: «Wie viele Baconstreifen gehören auf diesen Burger?» oder «Wie reinige ich die Shake-Maschine?»

KI im Kundendialog bleibt heikel

Auffällig ist jedoch, dass Burger King bei der direkten Kommunikation zwischen KI und Kunden vorsichtig vorgeht. Während der interne Assistent bereits in hunderten Filialen läuft, werden automatisierte Bestellannahmen nur in weniger als 100 Restaurants getestet.

Der Grund liegt in der Branchenhistorie. Mehrere Fast-Food-Ketten mussten ihre KI-Experimente zuletzt zurückfahren. McDonald’s etwa testete automatisierte Drive-thru-Bestellungen mit teils kuriosen Ergebnissen. Die Software fügte imaginäre Produkte hinzu, kombinierte Speck mit Eiscreme oder bestellte tausende Chicken Nuggets. Auch Taco Bell stoppte ähnliche Versuche.

«Dystopische» Arbeitskontrolle

Im Internet löste die neue Technologie bereits heftige Reaktionen aus. Kritiker sehen in der automatisierten Bewertung eine neue Form digitaler Überwachung in einer Branche, die ohnehin für niedrige Löhne und hohe Arbeitsbelastung bekannt ist.

Wenn ein Algorithmus darüber entscheidet, ob ein Mitarbeiter freundlich genug war, könne sich Service zu einer mechanischen Abfolge vorgeschriebener Floskeln entwickeln, lautet ein häufiges Argument.

Burger King widerspricht dieser Darstellung. Gastfreundschaft sei «fundamental menschlich», erklärte das Unternehmen laut BBC. Die Technologie solle lediglich helfen, Teams zu unterstützen.