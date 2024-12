Elon Musks Unternehmen performen zum Jahresende hin sehr gut. Imago

Mit atemberaubender Geschwindigkeit jagt Elon Musk mit seinem Vermögen von Rekord zu Rekord. Aktuell beläuft dieses sich auf 455 Milliarden Dollar. 2025 könnte er gar die Billionenmarke durchbrechen.

Elon Musk ist mit über 450 Milliarden Dollar Vermögen aktuell der reichste Mensch der Welt.

Der Aufwärtstrend könnte weiter anhalten, weil SpaceX und Tesla unter Donald Trump zusätzlichen Auftrieb erhalten.

Läuft alles optimal könnte Musk schon im nächsten Jahr zum ersten Billionär der Welt aufsteigen. Mehr anzeigen

Die Zahlen sind schwindelerregend, genauso wie das Auf und Ab von Elon Musks Vermögen. Zum Jahresende hin ging es für den Trump-Flüsterer aber nochmal steil nach oben, so dass er auch Jeff Bezos als reichster Mensch der Welt an der Spitze ablöste. Mehr als 450 Milliarden Dollar ist Musks Imperium mit Unternehmen wie Tesla, SpaceX, X, Neuralink und xAI derzeit wert. Und jedes einzelne hat das Potenzial, sein Vermögen weiter in die Höhe zu treiben. Womöglich bis zur Billionen-Grenze.

«Der Schlüssel zum Billionärs-Status liegt in der Bewertung seiner Technologieunternehmen», erklärt Brian Wang von nextbigfuture.com. «Die Rechnung zeigt: Wenn Musk und seine Unternehmen den momentanen Wachstumskurs halten, ist die Billion in greifbarer Nähe.»

SpaceX spielt dabei eine zentrale Rolle. Das Raumfahrtunternehmen könnte durch die Nähe von Musk zum künftigen US-Präsidenten Donald Trump profitieren. Experten erwarten, dass SpaceX unter Trump lukrative Regierungsaufträge an Land ziehen wird. Und auch Tesla könnte durch den Abbau regulatorischer Hürden in den USA zusätzlichen Auftrieb erhalten.

Der KI-Hype hilft mit

Um die Billion zu knacken, müssten sich die Tesla-Aktien um rund 50 Prozent steigen, während sich der Wert der Papiere von SpaceX verdreifachen. Kein unrealistisches Szenario. Und auch die Entwicklungen bei xAI und X könnten für Musk zusätzliche Milliarden bedeuten. Die aktuelle KI-Euphorie spielt dem Unternehmer in die Karten. Der neue KI-Chatbot Grok und Pläne für einen Bezahldienst ähnlich PayPal könnten die Unternehmensbewertungen nach oben treiben.

Zuletzt relativieren Analysten jedoch die Prognosen. Eine Studie der Informa Connect Academy vom September 2024 verschiebt den möglichen Billionärs-Zeitpunkt auf 2027. Das dürfte Musk egal sein. Vorsichtiger wird er mit seinem Geld deswegen wohl kaum umgehen.