blue News fragt bei Experten nach // Trauen Sie künstlicher Intelligenz? Alle reden von KI und alle nutzen sie auch. Doch wie denkt die Wirtschafts-Elite darüber, wenn es darum geht, dass Künstliche Intelligenz auch negative Folgen haben kann? blue News geht dieser Frage auf dem Grund. 28.10.2024

Alle reden von KI und alle nutzen sie auch. Doch wie denkt die Wirtschafts-Elite darüber, wenn es darum geht, dass Künstliche Intelligenz auch negative Folgen haben kann? blue News geht dieser Frage auf dem Grund.

S. Walder, N. Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich fand vom 24. bis zum 25. Oktober 2024 die Veranstaltung Future Symposium statt.

Unternehmer*innen, Aufsichtsrät*innen, Keynote-Speaker*innen und Investor*innen aus der ganzen Welt treffen sich in Zürich, um über Künstliche Intelligenz zu reden.

Wie steht die Wirtschaftselite dazu, dass KI auch negative Folgen haben kann, zum Beispiel wenn KI für Hackerangriffen benützt wird? Mehr anzeigen

Am Future Symposium in Zürich trifft sich die Elite der Wirtschaft, um über Künstliche Intelligenz zu reden. Die erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer aus aller Welt brainstormen zusammen, was KI alles kann und, was sie noch in der Zukunft alles erreichen könnte.

Auch wenn alle anwesenden KI für ihr Business erfolgreich verwenden, steht trotzdem der Mensch bei aller Technologie im Vordergrund, sagt die Initiatorin Katrin J. Yuan, CEO von Swiss Future Institute. «Denn letztendlich sind es die Menschen, die die Zukunft gestalten.»

blue News ist vor Ort und will von den Anwesenden wissen, wie sie KI im Alltag oder beruflich nutzen, aber auch, wie sie zu den Schattenseiten von KI stehen. Zum Beispiel, wenn KI für Hackerangriffe benützt wird, oder wenn in den USA für den zusätzlichen Stromverbrauch extra ein Atomreaktor reaktiviert werden muss, der wohl schädlich für das Klima ist.

Mehr Videos aus dem Ressort