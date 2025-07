Alertswiss-Alarm reisst Zürich um 3 Uhr aus dem Schlaf

Am Sonntagmorgen war über Zürich Oerlikon noch eine Rauchsäule sichtbar. Screenshot

In der Nacht auf Sonntag ist im Zürcher Kreis 11 ein Feuer in einem Geschäftsgebäude ausgebrochen. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Ein Brand in einem Geschäftsgebäude im Zürcher Kreis 11 hat in der Nacht auf Sonntag nicht nur lokale Einsatzkräfte auf den Plan gerufen – sondern auch Smartphones in der ganzen Schweiz und darüber hinaus zum Schrillen gebracht.

Der Grund: Die Warn-App Alertswiss löste kurz nach 3 Uhr morgens einen sogenannten Alarm der höchsten Stufe aus – inklusive durchdringendem Ton, der auch im «Nicht stören»-Modus oder bei stummgeschalteten Geräten abgespielt wird.

Der Brand war in einem leerstehenden Geschäftsgebäude an der Friesstrasse im Zürcher Kreis 11 ausgebrochen. Wie «Schutz & Rettung Zürich» gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte, befand sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand im Gebäude. Eine Person in der Nähe wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Feuerwehr, Polizei und Sanität waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

So sah die Alertswiss-Meldung um 03 Uhr aus. Screenshot

Die Alertswiss-Warnung richtete sich eigentlich an die Bevölkerung im Raum Zürich Nord. Dort hatte sich aufgrund der starken Rauchentwicklung ein unangenehmer Geruch verbreitet, weshalb Behörden empfahlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Doch die Meldung erreichte weit mehr Menschen als nur Anwohnende im betroffenen Gebiet – und das sorgte für Ärger. Ein Leser von blue News schreibt verärgert: «Ist ja alles verständlich, wenn der Alarm nur im Umkreis des Brandes losgehen würde … aber 50 Kilometer davon weg ist es schon sehr nervig.»

Ein weiterer Punkt der Kritik: Auch wer sich gar nicht in Zürich aufhielt, wurde geweckt – nur weil er oder sie in der App Zürich als Region ausgewählt hatte. «Ich hatte Herzrasen – dabei war ich nicht mal in Zürich, sondern in den Ferien. Ich hatte die App einfach mal auf Zürich eingestellt», berichtet eine Leserin.

Critical Messages, wie sie etwa über die App Alertswiss verschickt werden, sind sogenannte Notfallwarnungen der höchsten Stufe. Auf Smartphones – egal ob iPhone oder Android – lösen sie automatisch einen lauten, durchdringenden Alarmton aus, selbst wenn das Gerät stummgeschaltet oder im «Nicht stören»-Modus ist.

Diese Funktion soll sicherstellen, dass dringende Gefahrenmeldungen – etwa bei Naturkatastrophen, Terrorwarnungen oder Grossbränden – niemanden verpassen. In den USA sind solche Push-Warnsysteme (z. B. über das «Wireless Emergency Alert»-System) bereits weit verbreitet und werden dort regelmässig etwa bei Unwettern oder Entführungsfällen (Amber Alerts) eingesetzt.