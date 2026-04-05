Alles, was du über KI in Waffen wissen musst

Schauspieler Arnold Schwarzenegger 2015 mit einer «Terminator»-Attrappe: Kampfroboter sind 2026 Realität. KEYSTONE

In der Ukraine beobachtet man derzeit in rasendem Tempo, wie KI im Krieg eingesetzt werden kann. Ist die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen neu? Und wie wählt die KI eigentlich Ziele aus? Expertin Katrin J. Yuan kennt die Antworten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während sich Künstliche Intelligenz (KI) im Alltag immer mehr ausbreitet, gibt es sie bei Waffen in einfacher Form schon länger.

KI-Expertin Katrin J. Yuan erklärt, welche Vorteile KI in Waffen hat, wie sie entscheidet und wie sie sich vernetzt.

Auch Regulierungen bezüglich ethischen Grundsätzen und internationale Unterschiede werden thematisiert. Mehr anzeigen

KI und Waffen: Ist das ein neues Phänomen?

Katrin J. Yuan: Absolut nicht. Wer glaubt, das sei «Neuland», hat die letzten 40 Jahre strategischer Militärtechnologie verschlafen. Wir sprechen hier von einer Evolution. Schon die HARM-Antiradar-Rakete oder das Phalanx CIWS auf Schiffen agieren seit Jahrzehnten hochgradig automatisiert, weil das menschliche Gehirn schlicht zu langsam für ankommende Raketen ist.

Was ist der Unterschied zu heute?

Früher war es «Wenn-Dann»-Logik, eine Automatisierung. Heute ist es Mustererkennung und Adaption durch KI. Wir bewegen uns von der starren Maschine zum lernenden autonomen System.

Wie stark beschleunigt der Krieg in der Ukraine die Entwicklung?

Die Ukraine ist derzeit das grösste Live-Labor der Weltgeschichte für KI. Was früher 10 Jahre Entwicklung in Laboren dauerte, wird dort in 10 Wochen an der Front iteriert und live getestet. Der Massstab ändert sich: Wir sehen den Übergang von teuren Einzelsystemen hin zu «Low-Cost Attritable Swarms», also Schwärmen von billigen Drohnen.

Welche Vorteile bietet KI auf dem Schlachtfeld?

Zur Person ZVG Katrin J. Yuan ist Gründerin des Swiss Future Institute und Vorsitzende des AI Future Councils. Sie setzt sich für verantwortliche KI in der Bildung und ihre Anwendung für KMU, Stiftungen und die UN ein. Yuan ist Autorin des Buches «KI für Führungskräfte».

Es geht um maximale Effizienz. Etwa bei der Reaktionszeit: In einer Welt von Hyperschallwaffen ist der Mensch der «Flaschenhals». KI verkürzt die OODA-Loop auf Millisekunden. OODA steht für Observe-Orient-Decide-Act. KI hilft auch massiv bei der Zielidentifikation, der Object Recognition, in Schützengräben, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Der Krieg ist zum KI-Wettlauf geworden und verstärkt das globale KI Wettrennen.

Was ist mit elektronischer Kriegsführung?

Wenn der Gegner beim sogenannten Jamming das Signal stört, wird die Funkverbindung zum Piloten gekappt. Eine KI-Drohne braucht keine Funkverbindung; sie «denkt» lokal – Stichwort: Edge Computing – und erfüllt die Mission autark. Das ist der ultimative Alleinstellungsmerkmal auf dem modernen Schlachtfeld.

Hatte die KI-Drohne 2021 in Libyen ihre Premiere?

Ich durfte für die United Nations die KI Keynote halten und setze mich seit Jahren für verantwortliches Design, Training und Anwendung von KI ein. Laut UN-Berichten war der Einsatz der türkischen Kargu-2 in Libyen 2021 tatsächlich der «Casus Knacksus», das erste Mal, dass eine KI-Drohne autonom Jagd auf Menschen gemacht haben soll. Ob es der absolut erste Fall war, bleibt debattierbar, aber es war der Weckruf für die Regulatorik. Es zeigt: Die Technologie ist verfügbar, nicht mehr nur für Supermächte.

Wie «entscheidet» die KI-Waffe?

Nicht durch moralisches Abwägen, sondern durch probabilistische Mathematik. Die Kriterien? Die KI vergleicht Sensordaten – Infrarot, visuell, Radar – mit einer Datenbank. «Sieht das Objekt zu 98 Prozent aus wie ein T-72 Panzer?» Der Trigger ist, die Entscheidung basiert auf Klassifizierung. Das Problem dabei ist, die KI versteht nicht den «Kontext» wie etwa eine Kapitulation, ein mögliches Hinauszögern, sondern das «Muster». Die KI erwägt jede Option als eine mögliche Option, auch die totale Auslöschung.

Kann man KI-Waffen mit einer Art «Grundgesetz» bändigen?

Technisch gibt es das Geofencing und strikte Ziel-Profile. Wir setzen uns als Swiss Future Institute für das wahre Grundgesetz mit Human-in-the-Loop Governance ein, also dass am Ende ein Mensch die finale Entscheidung trifft. Alles andere ist fahrlässig mit Risiken ungeahnter Tragweite.

China unveils “Atlas,” an AI drone swarm system that can launch and coordinate dozens of drones for synchronized strikes. pic.twitter.com/YiuoSpLhUf — ViralRush ⚡ (@ViralRushX) March 26, 2026

Ist eine Regulierung nötig?

Wir brauchen internationale Standards, ähnlich wie bei biologischen Waffen. Das Problem: Ein Algorithmus lässt sich nicht so leicht kontrollieren wie ein Chemie-Lager. Als Verwaltungsrätin, als KI Speaker für die UN, als KI Hochschuldozentin an der ZHAW und HWZ, und als Unternehmerin laufen bei mir diverse Knotenpunkte zusammen. Mich interessiert nicht isoliertes Wissen, sondern das beste gebündelte Wissen, das wir für die Anwendung nutzen können. Unser Ansatz am Swiss Future Institute ist eine innovative Kombination mit unseren AI Future Council Member, wir nutzen dabei das AI-Human Collective Intelligence: Wir bauen Ethics by Design [ethische Grundsätze, Anm. d Red.] schon in der Coding-Phase, nicht erst als Pflaster obendrauf und zeigen konkrete Anwendungsbeispiele, Möglichkeiten und Risiken unabhängig und branchenübergreifend. Innovation und Regulierung bedingen einander.

Nach KI-Drohnen in der Luft setzt sich die Technik offenbar auch am Boden und zu Wasser durch?

Wir sehen gerade die «Domain Integration». An Land übernehmen Roboterhunde – wie von Boston Dynamics, aber bewaffnet – gefährliche Urban-Warfare-Aufgaben. Zu Wasser schützen oder bedrohen autonome Unterwasser-Drohnen (UUVs) kritische Infrastruktur wie Nord Stream. Die KI verbindet diese Einheiten zu einem «Schwarm-Intelligenz-System». Wir sehen ein multidimensionales Schachspiel in Echtzeit.

German Navy announces official handover of first IAI BlueWhale UUV and the establishment of its "hybrid" (crewed/uncrewed) fleet concept. No further details on how many additional UUV will be acquired over what timeframe. www.hartpunkt.de/marine-hat-e...



[image or embed] — Alex Luck (@alxluck.bsky.social) 25. Februar 2026 um 11:57

Wie gross sind die nationalen Unterschiede?

Weil ich in den Ländern lebte und über «AI China, US, Europe and the Global AI Race» dozieren darf, erlebe ich die Unterschiede aus verschiedenen Blickwinkeln. Die USA legen den Fokus auf High-End Tech und zumindest offiziell auf ethische Leitplanken. In China könnte das pragmatische Motto lauten «Civil-Military Fusion». Hier fliessen gewaltige Datenmengen ohne Barrieren zwischen Privatwirtschaft und Militär zusammen. Ihr Ziel ist die KI-Vorherrschaft bis 2030. Russland agiert mit einem Fokus auf elektronische Kampfführung und Autonomie, aus der Notwendigkeit heraus.

Und die Schweiz?

Wir sind traditionell stark in der Sensorik und führen die Ethik-Debatte auf höchstem Niveau. Dieses Fundament verdanken wir nicht zuletzt unseren Weltklasse-Hochschulen: Die ETH Zürich und die EPFL Lausanne fungieren als globale Talentschmieden. Die Schweiz steht regelmässig an der Weltspitze des Innovations-Rankings. Während die Politik teils regulatorisch langsam mahlt, beweist der private Sektor bereits das Gegenteil. Die Schweiz hat durch diese Symbiose aus akademischer Brillanz und unternehmerischem Mut das Potenzial, zum globalen Vorreiter für «verantwortungsvolle Autonomie» zu werden.

Wer sind die potenziellen Akteure?

Ein zentraler Baustein dafür ist die präzise Verarbeitung von Daten. Hier setzt Walter Crismareanu mit Tipalo Massstäbe: Seine Lösung zeigt eindrücklich, wie man komplexe Informationen im zivilen Bereich effizient strukturiert und nutzbar macht – eine Grundvoraussetzung für jede moderne KI-Anwendung. Die enorme Innovationskraft der Schweiz zeigen auch Visionäre wie Benjamin Regener von NuclearIQ Solutions: Sein Team beweist, wie hochspezialisierte Datenanalyse kritische Sicherheitsfragen löst, sowie Arijana Selimi, die als CEO von Roboswiss die nächste Generation der praktischen Robotik vorantreibt. Sie alle sind im AI Future Council vereint und bilden die Speerspitze einer Bewegung, die Ethik und Effizienz zusammendenkt. Diese Akteure sind der lebende Beweis: Das Know-how, die erstklassige Forschung und der Gründergeist für eine führende Rolle im internationalen Wettbewerb sind in der Schweiz vorhanden, wir müssen sie nur machen lassen.