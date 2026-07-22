Ein Rechenfehler in Amazons Abrechnungssystem bescherte Kunden Rechnungen in astronomischer Höhe. Eine übertraf sogar den gesamten Börsenwert des Konzerns.

Bei dieser Rechnung bleibt einem im ersten Augenblick erst mal die Luft weg.

Darum geht’s Ein Rechenfehler in Amazons Abrechnungssystem bescherte Kunden Mitte Juli völlig absurde Rechnungen.

Ein Reddit-Nutzer erhielt eine Rechnung über 7 Billionen Dollar, mehr als der doppelte Börsenwert von Amazon.

Amazon gab inzwischen Entwarnung, behob den Fehler und stellte klar, dass die Beträge keine echten Kosten widerspiegeln. Zusammenfassung erstellt mit

Rechnungen machen selten Freude. Rechnungen über mehrere Milliarden Dollar, wenn man eigentlich mit ein paar Rappen gerechnet hat, dürften den Puls dann aber endgültig hochtreiben. Genau diesen Moment erlebten Mitte Juli einige Kundinnen und Kunden von Amazon Web Services (AWS), der Cloud-Sparte des Konzerns.

In ihrer Not suchten viele Betroffene Trost auf der Plattform X und zeigten dort ihre Rechnungen. Ein Nutzer teilte eine E-Mail, in der ihn AWS freundlich darüber informierte, dass er seine monatliche Obergrenze von 10 Dollar überschritten habe – um rund 14 Milliarden Dollar. Ein anderer hatte sein Limit auf sportliche 31.50 Dollar gesetzt und durfte laut AWS mit Kosten von über 110 Milliarden Dollar rechnen.

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Als 1,5 Milliarden noch günstig waren

Besonders bitter traf es Bill Radjewski, Betreiber der Seite CollegeFootballData.com. Wie er dem Magazin «Wired» erzählte, zahlt er normalerweise höchstens 0.02 Dollar pro Monat. Die neue Schätzung: knapp 1,5 Milliarden Dollar. Ein Aufschlag, der selbst grosszügige Sparpläne sprengen würde.

Doch das war noch harmlos. Ein Reddit-Nutzer präsentierte eine Rechnung über mehr als 7 Billionen Dollar – also 7'000 Milliarden. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was Amazon an der Börse überhaupt wert ist. Der Konzern kommt derzeit auf rund 2,69 Billionen Dollar.

Reddit

AWS gibt Entwarnung

Amazon reagierte rasch und meldete ebenfalls via X, dass es Probleme mit der globalen «Billing and Cost Management Console» gebe. Betroffen seien die geschätzten Kosten und die Nutzungsdaten. Ein Versuch, kürzliche Änderungen zurückzusetzen, half zunächst nicht. Das Versenden von Rechnungen setzte AWS deshalb vorsorglich aus.

Die Botschaft an die verschreckte Kundschaft war eindeutig. Die angezeigten Beträge spiegelten weder die tatsächliche Nutzung noch echte Kosten wider, es sei nichts zu tun. Inzwischen hat AWS den Fehler behoben, Kosten und Nutzerdaten werden wieder korrekt ausgewiesen.

Was den Ausraster ausgelöst hat und wie ausgerechnet solche Fantasiesummen zustande kamen, verrät Amazon bislang nicht. Betroffen waren Rechnungen vom 16. und 17. Juli. Wer in diesem Zeitraum eine E-Mail mit ähnlich schwindelerregenden Zahlen im Postfach hatte, kann in der Konsole nachschauen, ob die eigenen Kosten wieder auf ein irdisches Mass geschrumpft sind.