Captchas werden jetzt selbst zur Falle für Betrugsopfer. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Eine neue Online-Betrugsmasche lockt Nutzer mit einem gefälschten Captcha, das keine Bilderrätsel zeigt, sondern via Tastenkombination Schadcode aktivieren soll – und zwar unbemerkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über gefälschte E-Mails oder manipulierte Websites werden User auf scheinbar harmlose Seiten gelockt

Dort erscheint ein Captcha, das Tastenkombinationen statt Bilder fordert und dabei Schadcode aktiviert

Cybercrimepolice.ch warnt: Diese Methode ist neu und unerwartet gefährlich Mehr anzeigen

Captcha – die Abkürzung steht für Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Dahinter steckt ein einfacher Test, der sicherstellen soll, dass eine Aktion im Internet von einem Menschen und nicht von einer Maschine ausgeführt wird. Typisch sind Bilderrätsel oder das Abtippen von verzerrten Buchstabenfolgen.

Doch genau dieses Prinzip machen sich Kriminelle zunutze. Wie die Präventionsplattform Cybercrimepolice.ch warnt, taucht derzeit eine neue Form des Online-Betrugs auf. Über gefälschte E-Mails oder manipulierte Webseiten werden Nutzerinnen und Nutzer auf scheinbar harmlose Seiten gelockt.

Dort erscheint ein angebliches Captcha, das jedoch keine Bilder abfragt, sondern Tastenkombinationen verlangt, um das Windows-«Ausführen»-Fenster (Windows + R) zu öffnen.

Verschiedene Tipps zum Umgang

Gefährlich wird es, weil zuvor bereits ein Code-Schnipsel unbemerkt in den Zwischenspeicher des Geräts geladen wurde. Wer den Aufforderungen folgt, aktiviert diesen Code – und im Hintergrund wird versucht, Schadsoftware herunterzuladen.

Die Polizei rät, verdächtige Mails konsequent zu ignorieren, in den Spam-Ordner zu verschieben oder direkt an die Plattform weiterzuleiten. «Captcha, die Tastenkombinationen verlangen, sind unüblich – oft steckt Betrug dahinter», heisst es in der Warnung.

Wer bereits Daten preisgegeben hat, sollte das Gerät von einer Fachperson prüfen lassen, Passwörter ändern und im Ernstfall bei der Polizei Strafanzeige erstatten.