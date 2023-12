Anheben lässt sich die Apple Watch Series 9 in US-Apple-Stores bald nicht mehr. Keystone

Keine schöne Bescherung für Apple. Zu Weihnachten stellt der Tech-Gigant in den USA den Verkauf der neusten Apple Watch ein. Grund ist ein gegen das Unternehmen ergangenes Patenturteil.

Apple zieht die Apple Watch 9 sowie die Apple Watch Ultra 2 in den USA aus dem Verkauf. Ab dem 21. Dezember wird sie nicht mehr im Apple Online-Store verfügbar sein, ab dem 24. Dezember auch nicht mehr in den physischen Apple Stores. Ausserhalb der USA wird die Smartwatch weiter erhältlich sein.

Der Tech-Gigant reagiert damit auf eine am 25. Dezember in Kraft tretende Entscheidung der United States International Trade Commission (ITC). Diese kann Importe von Waren in die USA stoppen, wenn Patentrechte verletzt werden. Genau dies hatte das Medizintechnikunternehmen Masimo erfolgreich geltend gemacht.

Apple hofft auf Biden

Masimo wirft Apple vor, in der Watch patentierte Technik zur Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes zu verwenden. In einem separaten Verfahren macht Masimo zudem geltend, dass Apple Fachkräfte abgeworben und deren Kenntnis von Geschäftsgeheimnissen zur Entwicklung der Technik für die Apple Watch verwendet zu haben.

US-Präsidenten haben das Recht, gegen eine Entscheidung der ITC ein Veto einzulegen und eine Importsperre aufzuheben. Davon profitierte Apple 2013, als das ITC auf Verlangen Samsungs eine Importsperre für iPhones verhängte. Diese wurde von dem damaligen Präsidenten Obama verworfen.

Jetzt handelt es sich allerdings um einen Disput zwischen zwei US-Unternehmen und es dürfte für Präsident Biden politisch heikel sein, in einem laufenden Rechtsstreit zugunsten des Mega-Konzerns Apple einzugreifen und das viel kleinere Masimo vor die Hunde zu werfen.

Software-Update soll Lösung bringen

Da Hilfe von Biden nicht zu erwarten ist, arbeitet Apple bereits an Alternativlösungen. Neben dem Einlegen von Rechtsmitteln gegen die ITC-Entscheidung arbeitet Apple auch an einem Software-Update, die das Patentproblem umgehen soll. Masimo zweifelt an, dass dies möglich ist.

CEO Joe Kiani bietet Apple stattdessen an, doch den von seinem Unternehmen entwickelten Chip zur Blutsauerstoffmessung in der Apple Watch zu verbauen – gegen angemessene Bezahlung versteht sich. Alternativ sei man auch bereit Apple eine Lizenz zu erteilen, sobald die Apple Watch «gut genug» sei, so Kiani zur «New York Times».