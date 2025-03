Auto vollladen in fünf Minuten? BYD macht es möglich

BYD's Schnellladestationen setzen neue Massstäbe. BYD

Chinas größter Elektroautobauer verspricht Ladezeiten, die mit Tankstopps konkurrieren. Ist das die Wende für die Elektromobilität?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen BYD hat ein Schnellladesystem mit einer Spitzenleistung von einem Megawatt vorgestellt, das Elektroautos in nur fünf Minuten für bis zu 470 Kilometer aufladen kann.

Experten warnen jedoch, dass der Vorsprung nicht lange halten könnte, da die Konkurrenz schnell nachziehen dürfte.

BYD plant neben Werken in Ungarn und der Türkei möglicherweise eine Produktion in Westeuropa – möglicherweise in Deutschland. Mehr anzeigen

Der chinesische Automobilkonzern BYD hat ein Schnellladesystem vorgestellt, das die Ladezeit von Elektroautos drastisch verkürzen soll. Die neue Technologie, die mit einer Spitzenleistung von einem Megawatt arbeitet, könne innerhalb von fünf Minuten eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern ermöglichen, erklärte Firmengründer Wang Chuanfu. «Das ist das erste Mal, dass Megawatt-Laden erreicht wurde», betonte er bei der Präsentation der sogenannten «Super e-Platform».

Laden in Rekordzeit – das Ende der Reichweitenangst?

Mit der neuen Technologie will BYD eines der zentralen Probleme der Elektromobilität lösen, die sogenannte Reichweitenangst. «Unser Ziel ist es, dass die Ladezeit von Elektrofahrzeugen genauso kurz ist wie die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor», so Wang weiter. Zunächst soll das System in zwei Modellen zum Einsatz kommen – der Limousine Han und dem SUV Tang. Ein konkreter Zeitplan für die Markteinführung wurde nicht genannt.

Parallel dazu plant BYD den Aufbau eines eigenen Ladenetzwerks. Bislang sind 4'000 ultraschnelle Ladestationen in China vorgesehen – ein klares Signal, dass der Konzern die Infrastrukturfrage nicht dem Zufall überlassen will.

Tesla abgehängt – doch wie lange?

Sollte sich die neue Technologie bewähren, könnte sich BYD einen signifikanten Vorteil im globalen Wettbewerb sichern. Während die neuesten Supercharger von Tesla derzeit eine maximale Leistung von 500 Kilowatt erreichen, setzt der chinesische Konzern mit einem Megawatt einen neuen Massstab.

Doch Experten warnen vor verfrühten Siegesmeldungen. «Für BYD ist das ein grosser Fortschritt», so Automobilexperte Frank Schwope in einem Gespräch mit tagesschau.de. «Aber der Erfolg hängt auch von den Rahmenbedingungen ab: Gibt es eine ausreichende Energiezufuhr an den Ladestellen? Sind genügend kompatible Automodelle auf dem Markt?»

Der Wettbewerbsvorteil könnte zudem nur von kurzer Dauer sein. Die Innovationszyklen im E-Auto-Sektor sind rasant. «Die Konkurrenz wird nachziehen», ist sich Schwope sicher. Die entscheidende Frage sei, ob BYD es schaffe, seine Technologie flächendeckend und schnell genug auszurollen.

Europäische Expansion und Strafzölle

BYD hat längst seine Ambitionen für den europäischen Markt unterstrichen. Neben geplanten Werken in Ungarn und der Türkei denkt das Unternehmen auch über eine Produktion in Westeuropa nach – möglicherweise in Deutschland. Durch lokale Fertigung könnten die Chinesen die von der EU geplanten Strafzölle auf Elektroautos aus China umgehen, die bis zu 36,3 Prozent betragen könnten.

Ob die neue Schnellladetechnologie zum Gamechanger wird, hängt jedoch nicht nur von der Technik selbst ab, sondern auch von der Akzeptanz bei den Verbrauchern und der regulatorischen Entwicklung in den Absatzmärkten.