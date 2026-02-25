In Basel ist ein 87-Jähriger Opfer von Onlinebetrügern geworden. Symbolbild: Keystone

Unbekannte bestellen im Namen eines Basler Seniors bei mehreren Onlineshops. Während fast alle Händler nach einer Anzeige einlenken, übergibt Zalando die Forderung an ein Zürcher Inkassobüro.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Basler Senior erhielt Mahnungen für Onlinebestellungen, die Unbekannte in seinem Namen bei fünf Shops auf Rechnung getätigt hatten.

Während die meisten Händler nach einer Anzeige mit Aktenzeichen das Inkasso stoppten, übergab Zalando die Forderung trotz Einspruchs an ein Inkassobüro.

Nach Kritik und einem eingeräumten internen Prozessfehler stoppte Zalando das Verfahren und erklärte die Forderungen als nichtig. Mehr anzeigen

Ein 83-Jähriger aus Riehen BS erhielt unliebsame Post: In seinem Briefkasten landeten Mahnungen – für Einkäufe, die er nie getätigt hat. Unbekannte haben in seinem Namen bei fünf Onlineshops auf Rechnung bestellt. Der Senior merkt vom Betrug erst, als die Zahlungsaufforderungen eintreffen, wie das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» berichtet.

Demnach erstattet er gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Anzeige – inklusive Aktenzeichen für die betroffenen Händler. Die Reaktion: «Alle Shops haben dann jegliches Inkasso eingestellt», sagt der Schwiegersohn gegenüber «Espresso». Alle – «bis auf Zalando».

Während andere Anbieter den Fall rasch ad acta legen, bleibt Zalando hart. Trotz eingeschriebenem Einspruch übergibt der Onlinehändler die Forderung an ein Zürcher Inkassobüro.

Zalando nimmt Stellung

«Ab diesem Zeitpunkt wurde es obermühsam», so der Schwiegersohn. Man habe auf Zeit gespielt und offenbar gehofft, «dass wir irgendwann einknicken und die Rechnungen bezahlen».

Besonders stossend für die Familie: Das Inkassobüro habe eine Kopie der Strafanzeige verlangt – das Aktenzeichen allein genügt nicht. Für die Betroffenen fühlt sich das wie eine Verdrehung der Beweislast an: «Mein Schwiegervater als Nichtkunde muss nun beweisen, dass er nicht bestellt hat.»

Auf Anfrage von SRF erklärt Zalando, normalerweise reiche die Meldung eines Betrugsfalls mit Aktenzeichen aus. In diesem Fall habe es jedoch «einen internen Prozessfehler» gegeben. Dieser sei «identifiziert und beseitigt» worden, um Verzögerungen künftig zu verhindern. Man nehme Betrug «sehr ernst» und arbeite eng mit Behörden zusammen.

Inzwischen wurde das Inkassoverfahren gestoppt, die Forderungen seien «als nichtig erklärt und vollständig storniert» worden.