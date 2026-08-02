Für bis zu 100'000 Dollar im Monat schneller an Trump-Posts gelangen: Der sündhaft teure Premium-Zugang für Truth Social ist offiziell gestartet – trotz massiver Kritik im Vorfeld.

Trumps soziales Netzwerk Truth Social ruft bis zu 100'000 Dollar pro Monat für den früheren Zugang zu Posts prominenter Nutzer*innen auf.

Darum geht’s Der kostenpflichtige Premium-Zugang zu Trumps sozialem Netzwerk Truth Social ist offiziell gestartet.

Bis zu 100'000 US-Dollar pro Monat werden für «Truth API» fällig.

Mit dem Abo können zahlende Nutzer*innen früher an Posts prominenter Konten gelangen – etwa an Beiträge von US-Präsident Donald Trump.

Der Schritt hatte zuvor für massive Kritik gesorgt. Vorwürfe des Insider-Handels stehen im Raum. Zusammenfassung erstellt mit

Trotz massiver Kritik der oppositionellen Demokraten hat die Trump Media & Technology Group am Samstag offiziell ihren neuen Abo-basierten Datendienst «Truth API» eingeführt. Dieser ermöglicht zahlenden Kunden einen schnelleren Echtzeit-Zugriff auf Beiträge von Trump und anderen prominenten Accounts auf Truth Social.

Dafür müssen Interessierte jedoch tief in die Tasche greifen: Denn für den «lizensierten Echtzeit-Zugang» werden bis zu 100'000 US-Dollar Abo-Gebühren pro Monat fällig (rund 81'000 Franken). Interessenten dafür dürfte es vor allem an der Wall Street jedoch genug geben. Denn Donald Trump verkündet selbst Entscheidungen hoher Tragweite meist zuerst auf seinem Online-Dienst – etwa über neue Zölle oder auch den Krieg im Iran.

Börsenaufsicht soll Angebot prüfen

Ähnliche Angebote bieten zwar auch andere Social-Media-Plattformen. Neben dem extrem hohen Preis gibt es jedoch einen markanten Unterschied: Truth Social hat nur einen wirklich prominenten Nutzer: Donald Trump. Aktuell folgen dem US-Präsidenten 13 Millionen Nutzer*innen.

Schon nach der Ankündigung des Abo-Dienstes hatte der Schritt massive Kritik auf sich gezogen. Der Dienst sei ein eklatanter Beweis für Marktmanipulation und Insiderhandel, hiess es unter anderem. Schliesslich nutze Trump sein soziales Netzwerk, um wichtige politische Massnahmen anzukündigen, die das Potenzial haben, die Finanzmärkte zu beeinflussen.

Die demokratischen Senatoren Adam Schiff und Elizabeth Warren haben indessen die US-amerikanische die Börsenaufsicht (SEC) aufgefordert, den neuen Dienst zu prüfen. In einem Schreiben vom Dienstag an den SEC-Vorsitzenden Paul Atkins forderten die beiden führenden Demokraten die Behörde nachdrücklich auf, zu untersuchen, ob das Unternehmen möglicherweise gegen das Gesetz verstösst.