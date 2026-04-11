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Bund warnt vor Betrugsmasche «Romance Scams» werden durch KI immer gefährlicher

Oliver Kohlmaier

11.4.2026

Cyberkriminelle verursachen mit sogenannten «Romance Scams» erhebliche Schäden.
Cyberkriminelle verursachen mit sogenannten «Romance Scams» erhebliche Schäden.
Bild: Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

Bei Cyberkriminellen bereits bewährt: Mit «Romance Scams» bauen sie intime Beziehungen auf – und fordern später Geld. Die Betrugsmasche wird durch KI immer gefährlicher, warnt der Bund.

Redaktion blue News

11.04.2026, 16:28

11.04.2026, 22:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor sogenannten «Romance Scams», die durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz immer raffinierter werden. 
  • Bei der Betrugsmasche bauen Cyberkriminelle eine fingierte Beziehung zu ihren Opfern auf, um sie später finanziell auszunehmen.
  • Die Betrüger setzen nun vermehrt auf KI-erzeugte Bilder, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
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Auf intime Nachrichten und Liebesbekundungen folgen Forderungen nach Geld: Mit sogenannten «Romance Scams» verursachen Cyberkriminelle erhebliche finanzielle Schäden in der Schweiz.

Bei der weit verbreiteten Betrugsmasche erstellen die Täter Fake-Profile in den sozialen Medien oder auf Partnerbörsen, bauen fingierte Beziehungen mit ihren Opfern auf – und nehmen sie schliesslich aus. Dazu werden alle möglichen Geschichten erfunden, von angeblichen Schulden bis hin zu gesundheitlichen Problemen oder anderen Notlagen. Neben den finanziellen Folgen leiden die Opfer auch an teils erheblichen emotionalen Belastungen. 

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Gerahmtes Bild des Opfers

Weil «Romance Scams» durch Künstliche Intelligenz noch glaubwürdiger und damit gefährlicher werden, warnt der Bund aktuell erneut vor diesen Betrugsmaschen. So berichtet das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) von einem «besonders dreisten Fall», bei dem mit KI kräftig nachgeholfen wurde.

Nachdem Cyber-Betrüger Schritt für Schritt eine emotionale Bindung  zu ihrem Opfer aufgebaut hatten, berichteten sie von plötzlich eintretenden gesundheitlichen Problemen, die immer schlimmer werden. Neben regelmässigen Neuigkeiten zum angeblichen Gesundheitszustand folgt ein Bild aus dem Spital. Es zeigt den vermeintlich schwer kranken Partner, angeschlossen an medizinische Geräte. Auf dem Nachttisch ist sogar ein gerahmtes Foto sowie eine Tasse mit dem Namen des Opfers zu sehen.

Mit KI-erzeugten Bildern wie diesem versuchen Cyberkriminelle, ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
Mit KI-erzeugten Bildern wie diesem versuchen Cyberkriminelle, ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
Bundesamt für Cybersicherheit

Solche mithilfe von KI im Handumdrehen erstellte Bilder erzeugen weitere emotionale Bindung. Für Cyberkriminelle besonders wichtig: Sie erscheinen glaubwürdiger. «Das gezielte Ausnutzen von Emotionen wird mit modernen technischen Möglichkeiten wie Bildmanipulation mittels künstlicher Intelligenz kombiniert, um eine möglichst hohe Glaubwürdigkeit zu erzeugen», schreibt das BACs.

Betrüger geben vor, Geld zu erstatten

Der Gesundheitszustand des vermeintlichen Partners jedoch verschlechtert sich angeblich zusehends – doch für die dringend notwendige medizinische Behandlung ist kein Geld mehr da. Dieses wird nun vom Opfer eingefordert. Doch trotz mehrere Zahlungen folgt schliesslich die Todesanzeige und sogar ein Bild vom Grabstein. Die Cyberkriminellen geben schliesslich vor, das Geld gegen die Zahlung einer Gebühr zu erstatten, um das Opfer noch ein letztes Mal auszunehmen. 

Laut Bacs verursachen «Romance Scams» neben Online-Anlagebetrug die höchsten Schadenssummen in der Schweiz. Doch wie kann man sich vor solchen Betrugsmaschen schützen?

Das Bundesamt empfiehlt, niemals Geld oder Güter an Personen zu senden, die noch nie getroffen wurden. Ausserdem ist es ratsam, den Online-Kontakt mit einer Person abzubrechen, sobald diese wiederholt finanzielle Forderungen stellt.

Falls bereits ein finanzieller Schaden entstanden ist, empfiehlt das Bacs eine Anzeige bei der örtlichen Polizei.

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