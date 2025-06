Bundesamt für Energie versteckt Elektroauto-Studie

428242JOGI Buddy

Wie viel das Entsorgen und trennen der Batterie-Elemente in Wirklichkeit kostet ist noch nicht erkennbar.

Freddie56 Faktenbasierende Klimapolitik - wann hat es dies gegeben? Bis anhin war alles nur politisch gesteuert durch diesen leidigen Klimarat. Vor allem Prognosen sind alles andere Faktenbasierend.

Alpo Entschuldigung. Wenn ich meinen Benziner 20 Jahre fahre, ist meine Ökobilanz garantiert besser als bei Denjenigen, die alle 4 Jahre ein neues Auto kaufen. Das ist Faktenbasiert.

robbingwood0815 Alpo Durchaus eine Unsitte, dieser viel zu kurze Nutzungszyklus.

Bei Immobilien ists noch krasser: die Häuser (Bausubstanz) werden oft gebaut, als müssten sie 100 Jahre alt werden – und spätestens nach dreissig Jahren steht eine ausführliche Renovation an – oft auch ein Abriss und Neubau.



«Graue Energie» wird sehr oft richtig «stiefmütterlich» gehandelt

trackmac Da es ja immer nur um Geld geht wird eigentlich jedes auch so positives Resultat verzehrt oder einfach ausgeblendet. Wenn man sparen wollte wäre die beste Variante den Leuten zu sagen fährt Euer Verbrenner Fahrzeug 2 Jahre länger und Ihr bekommt einen grösseren Bonus . Warum: Jedes Fahrzeug benötigt 70 Tonnen verscheidener Rohstoffe Metalle, Plastic, Glas usw. die Einsparung dieser enormen Verarbeitungsmenge von 70 t spart weit mehr CO2 als der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug !!!!! Der Bonus müsste eigentlich denjenigen ausbezahlt werden welche ihren Verbrenner länger benützen. Aber da verdient der Bund und einige ander nicht´s, also wird ohne Scham eine absolut tolle Chance versenkt .

robbingwood0815 trackmac auch meine Haltung:

ich orientiere mich am Nutzungszyklus – und weite diesen bewusst aus – das spart mE effektiv am konsequentesten.

(halt nicht sonderlich beliebt im allgemeinen «Konsumterror»)

Vanden2024 Dass es weniger CO2 Austoss mit elektrischen Autos gibt, bedeutet nicht, dass die Klimaziele damit erreicht werden können… Es braucht weiterhin weniger Autos, egal welche…

Kimmeuppau64 "Rösti hatte sich als Nationalrat durchaus positiv zur Elektromobilität geäussert." Sicher, schliesslich ist er beauftragter aktiver AKW-Lobbyist. Abgesehen davon werden wir unseren knapp sparsamen Benziner "runterfahren" wie beide Vorgänger, nämlich solange sicher fahr- und reparierbar und nach 16 Jahren nicht gleich aufs Mal 8'000.00 anfallen. Bei 4000-5000 Jahreskilometern und regelmässigen mittellangen und kaum Kurzstrecken erlaube ich mir diese Haltung. Von wegen neu ist immer ökologischer: die Dinger sind viel schwerer und hinterlassen mehr Reifenabrieb auf Strasse und Landwirtchaftsfläche. Batterierecycling ist übrigens heute kein Problem mehr, sondern ein profitables Geschäft.

Donbok Eine Studie oder die Behörde sagt mir bei Ersatz meines 2jährigen Verbrenners auf E-Fahrzeug spare ich CO2, alles schön und gut, aber wer finanziert mir das???

man59 Alle 4-6 Jahre ein neues E-Auto oder 15-20 Jahre einen Verbrenner, da sprechen doch die Fakten über die Ökobilanz. Da liegt das E-Auto weit, weit zurück. Ebenso ist die Batterieentsorgung ein Riesengeschäft, nur keinercweiss wo die Batterien effektiv landen und wie sie entsorgt/verbrannt werden. Aber Rot-Grün glaubt an das Klimaziel und geht dafür über "Leichen". Flugzeuge und Schiffe verursachen so viel CO2, dass wir getrost weiter Verbrenner fahren können. Aber Rot-Grün muss ja in die Ferien fliegen und Kteuzfahrten machen, darum wir hier ja nicht eingegriffen.

Graufrieke24 Die Studie wurde vom Büro Infras erstellt. War mindestens früher sehr linksorientiert. Und heute? Dann würde das Ergebnis natürlich nicht erstaunen.

Batzenklemmer Ein E-Auto braucht ca. 20 kWh Strom auf 100 km. In der Schweiz gibt es ca. 4.8 Mio Personenwagen welche im Jahr im Durchschnitt 10'000 km fahren. Somit braucht ein E-Auto im Jahr etwa 2'000 kWh Strom und wären alle Autos in der Schweiz E-Autos, so wäre der Stromverbrauch pro Jahr gigantische 9.6 TWh ( =9'600'000'000 kWh). Das AKW Gösgen produziert im Jahr 8 TWh.

Funkelwiesler Die E-Autos werden sich allmählich durchsetzen, da sie zwei grosse Vorteile gegenüber den Verbrennern haben.

Was auch bleiben wird, sind Oldtimer (wer will sie nicht mehr sehen?) und natürlich die Verbrenner, denn es gibt immer auch Gründe für diese Fahrzeuge.

Da können tausend Studien gemacht werden: der Verbrenner wird nicht verschwinden.

Was schön wäre, würden sich mehr Menschen überlegen, ob daheim nicht vielleicht ein Auto (statt 2) genügen würde. Das bleibt aber eine Privatangelegenheit.