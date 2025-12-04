  1. Privatkunden
Jahresrückblick 2025 Ein Bundesrat bewegte mehr als Hazel Brugger – danach googelte die Schweiz

SDA

4.12.2025 - 07:02

Landete bei den meistgesuchten Schweizer Persönlichkeiten auf Rang 2: Hazel Brugger.
Landete bei den meistgesuchten Schweizer Persönlichkeiten auf Rang 2: Hazel Brugger.
Imago/Gonzales Photo

Martin Pfister, Charlie Kirk und ein brennendes Blatten: Der Google-Jahresrückblick zeigt, was das Land bewegte – und überraschte.

Keystone-SDA

04.12.2025, 07:02

04.12.2025, 07:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrat Martin Pfister war 2025 die meistgesuchte Schweizer Persönlichkeit auf Google.
  • International interessierten sich die Schweizer*innen am meisten für Charlie Kirk.
  • Die Schweiz suchte 2025 vermehrt nach Themen zu Krisen und Katastrophen.
Mehr anzeigen

Milliarden von Google-Suchanfragen geben Aufschluss darüber, welche Themen und Personen die Schweiz im vergangenen Jahr beschäftigt haben. Laut dem Google-Jahresrückblick 2025 lag Bundesrat Martin Pfister hoch im Kurs.

Nach keiner anderen Schweizer Persönlichkeit ist so oft gesucht worden, wie nach dem neu gewählten Verteidigungsminister, wie es in einer Google-Mitteilung vom Donnerstag hiess. Die meisten Suchabfragen internationaler Persönlichkeiten galten dem deutschen Rapper Haftbefehl. Diesen Trend habe eine Dokumentation ausgelöst, die vergangenen Herbst beim Streamingdienst Netflix erschien.

Während letztes Jahr die Fussball-EM und ESC-Siegesact Nemo an der Spitze der meist gesuchten Begriffe in der Schweiz standen, führten dieses Jahr Charlie Kirk, Blatten und der israelisch-iranische Krieg die Liste an, wie aus der Aufschlüsselung der Google Suchanfragen 2025 weiter hervorgeht.

Das zeige, dass die Schweiz dieses Jahr sowohl lokale Katastrophen als auch globale Konflikte beschäftigt hätten, schrieb das Tech-Unternehmen. Für den Jahresrückblick analysiert Google jährlich jene Begriffe, bei denen das Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen ist.

Die Fragen «Warum brennt es in Los Angeles?» und «Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch» wurden Google im zu Ende gehenden Jahr besonders oft gestellt.

Videos aus dem Ressort

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Das Hallenstadion in Zürich steht dieses Wochenende im Zeichen von Trauffer: Der Berner Volksmusiker tritt gleich dreimal auf. blue News hat den erfolgreichen Sänger vor seinen Shows Backstage getroffen.

08.11.2025

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Der Hollywoodstar wird am Zurich Film Festival mit dem Golden Icon Award für ihre Karriere geehrt und schlendert über den grünen Teppich – blue News war hautnah dabei, mitten im Gedränge.

25.09.2021

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

Anna Maier wagt Neues und zeigt ihre Kunst in ihrer ersten Solo-Ausstellung. In ihrem Atelier erzählt sie, warum ihre Bilder rund sind, was ihr die Kunst gibt und warum sie sich als Tüpflischiisserin bezeichnet.

24.04.2023

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Dreimal im Hallenstadion/Trauffer: «Ich habe keine Ahnung, was wir verdienen»

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Sharon Stone auf dem «Green Carpet»: Buchstäblich die goldene Ikone

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

Anna Maier öffnet ihr Herz und ihr Atelier

