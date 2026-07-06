In Davos zeigt eine chinesische Firma erstmals ausserhalb Chinas ihren Pflege-Roboter Moya. Warme Silikonhaut, sanfter Blick und grosse Versprechen. Der Auftritt am ersten Davos Tech Summit zeigt aber vor allem einen noch weiten Weg auf.

Moya ist noch nicht ganz so geschmeidig in ihren Bewegungen wie erhofft.

Darum geht’s Die chinesische Firma Droid-Up hat am ersten Davos Tech Summit ihren Pflege-Roboter Moya erstmals ausserhalb Chinas vorgestellt.

Er soll mit beheizter Silikonhaut und Sprachfähigkeit älteren Menschen Gesellschaft leisten und dereinst Einsamkeit lindern.

In der Praxis zeigte Moya massive Schwächen. Sie beherrscht keinen Handschlag, stürzte während des Betriebs zu Boden und wurde zum TV-Auftritt im Rollstuhl geschoben.

Experten sehen einen autonom handelnden Pflege-Roboter auch in 20 Jahren noch nicht als realistisch.

Ihre Haut ist auf 36 Grad geheizt, damit sich eine Umarmung echt anfühlt. Ihre rosaroten Locken hält eine glitzernde Haarspange zusammen, sie spricht Deutsch, Englisch und Mandarin. Moya heisst die Roboterfrau, die vergangene Woche im Davoser Altersheim Guggerbach vor Publikum lächelte – und die laut ihren Erschaffern dereinst die Einsamkeit im Alter vertreiben soll.

Es ist der wohl aufsehenerregendste Auftritt am ersten Davos Tech Summit, der vom 1. bis 4. Juli über die Bühne ging. Die Frage, die sich dabei aufdrängt: Ist das die Zukunft der Pflege oder ein teures Versprechen, das die Technik noch lange nicht halten kann?

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Davos wird zur Robot City

Der Tech Summit ist ein neues Format der Davos Destinations-Organisation und fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Rund 400 bis 500 Teilnehmende reisten an, mehr als 30 humanoide Roboter, Vierbeiner und Drohnen verwandelten den Kurort für vier Tage in eine Art Freiluftlabor. Die Veranstalter nennen es «Robot City». Statt Hochglanz-Messe sollen die Maschinen im echten Alltag gezeigt werden. Auf der Promenade, in Hotels oder eben auch im Altersheim.

Prominenz war reichlich vorhanden, von ETH-Robotik-Professor Roland Siegwart bis zu Nvidia-Forscher Marco Pavone. Der heimliche Star aber war Moya, die der chinesische Hersteller Droid-Up hier erstmals ausserhalb Chinas präsentierte. Am Donnerstagabend schaffte sie es sogar in die SRF-Sendung «Donnschtig-Jass».

«Ich muss arbeiten. Aber du bist mir wichtig»

Das Konzept hinter Moya klingt nach Science-Fiction mit Herz. Der Roboter soll älteren Menschen Gesellschaft leisten, mit ihnen Karten spielen, zuhören, im Notfall einen Sturz erkennen. Später soll Moya sogar putzen, waschen und aufräumen können. Droid-Up-Strategiechefin Bai Xinyu bringt das Verkaufsargument auf eine bemerkenswert ehrliche Formel: Kinder könnten ihren Eltern einen solchen Roboter schenken und damit sagen: «Ich muss arbeiten. Aber du bist mir wichtig.»

Ob eine Maschine die Einsamkeit nicht eher zementiert, weil die Kinder dann noch seltener vorbeischauen? Diese Frage lässt die Firma lieber unbeantwortet. Auch das Gesicht des Roboters ist übrigens frei konfigurierbar. Ob Kundinnen und Kunden damit theoretisch Verstorbene «zurückholen» könnten, dazu gab es in Davos nur ausweichendes Gemurmel.

Moya soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Droid-Up

Die Frage, die niemand offiziell stellt

Und dann ist da noch ein Aspekt, den Droid-Up in Davos konsequent umschifft. Moya ist modular aufgebaut, lässt sich laut Hersteller mit unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen und frei wählbarem Aussehen konfigurieren. Hinzu kommt die auf Körpertemperatur geheizte Silikonhaut, die Umarmungen echt anfühlen lassen soll. Dass ein solcher Roboter früher oder später auch als Liebes- oder gar Sexpartner nachgefragt wird, liegt auf der Hand. Internationale Tech-Medien sprechen das offen an.

Der Hersteller selbst schweigt dazu und positioniert Moya strikt für Pflege, Bildung und Service. Ob das eine bewusste Marketingentscheidung ist oder schlicht die salonfähigere Verpackung desselben Produkts, bleibt offen. Klar ist nur: Die Grenze zwischen «künstlicher Freundin gegen die Einsamkeit» und künstlicher Partnerin im umfassenderen Sinn ist bei diesem Design fliessender, als es der Firma in einem Davoser Altersheim lieb sein kann.

Die Realität: Fernsteuerung und wacklige Beine

Wie gross die Lücke zwischen Versprechen und Gegenwart ist, dokumentierte die NZZ, die Moyas Auftritt in Davos begleitete. Einen simplen Handschlag etwa beherrscht der Roboter nicht, dafür wird Moya kurzerhand in einen Stand-by-Modus versetzt, damit Besucherinnen die starre Hand für Fotos greifen können. Ein Mitarbeiter steuert die Maschine dabei diskret per Fernbedienung hinter dem Rücken.

Und dann passierte, was bei einer Zukunftstechnologie eigentlich nicht passieren sollte: Moya stürzte laut dem Bericht mitten im Betrieb zu Boden, die Beine knickten ein, Mitarbeitende mussten sie hochzerren, worauf der Roboter unkontrolliert um sich trat. Selbst laufen kann Moya kaum, zum TV-Auftritt wurde sie im Rollstuhl geschoben. Der Roboter, der sich um Menschen kümmern soll, braucht vorerst selbst Betreuung rund um die Uhr.

Das deckt sich mit dem, was die Forschung seit Jahren sagt. Die grösste Baustelle der Robotik sind die Hände. Ein Weinglas abwaschen oder ein T-Shirt aufhängen bleibt für Maschinen auf absehbare Zeit Hochleistungssport. Pascal Kaufmann, Mitinitiant des Davoser Summits, dämpfte die Erwartungen denn auch deutlich. Den Roboter, der uns autonom fast alles abnimmt, werde es auch in 20 Jahren noch nicht geben.

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Und was kostet Moya?

Misstrauisch machen auch die Zahlen des Herstellers. Firmengründer Li Qingdu nannte in Davos gegenüber Journalisten einmal 60'000 Euro als Preis, am selben Tag gegenüber einem anderen Medium 50'000. Online kursieren gar Beträge bis 200'000 Dollar.

Ähnlich nebulös bleiben die Verkaufszahlen. Der CEO spricht von 2'000 Vorbestellungen ohne ausgelieferte Geräte, die Strategiechefin von 400 bis 500 bereits verkauften Robotern im Einsatz. Beides gleichzeitig kann kaum stimmen. Und dann liess Bai noch ein Detail fallen, das aufhorchen lässt: Chinesische Polizeiposten sollen Moya bereits nutzen. Aufgerüstet mit Gesichtserkennung, die jedes je gesehene Gesicht speichert und mit Polizeidatenbanken abgleicht. Im Davoser Altersheim sei nur die Basisversion im Einsatz gewesen, die Überwachungsfunktion koste extra.

Am Ende der Hauptprobe zum «Donnschtig-Jass» stand Moya minutenlang verlassen auf der Bühne, hingestellt und nicht abgeholt. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe dieser Woche in Davos: Der Roboter, der gegen die Einsamkeit antreten soll, kennt sie bereits selbst.