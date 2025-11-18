Am Dienstagmittag kam es beim Hosting-Anbieter Cloudflare zu einer Störung. Unter anderem funktionierte OpenAI nicht mehr. (Archivbild) Richard Drew/AP/dpa

Eine Störung beim Hosting-Anbieter Cloudflare hat am Dienstagmittag zahlreiche Internetdienste wie X, ChatGPT oder Datawrapper zeitweise lahmgelegt. Inzwischen scheint sich die Lage zu stabilisieren.

Am Dienstagmittag kam es beim Hosting-Anbieter Cloudflare zu einer Störung, die zahlreiche Internetdienste beeinträchtigte. Plattformen wie X, ChatGPT oder Datawrapper waren vorübergehend nicht erreichbar – zumindest für einige Nutzer*innen.

Am frühen Nachmittag ging die Zahl der Störungen für sämtliche Dienste wieder zurück.

X und Chatgpt funktionieren seit 15.30 Uhr wieder. Cloudflare meldete kurz darauf Entwarnung.