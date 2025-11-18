  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Entwarnun Cloudflare-Panne wurde behoben – X und Chatgpt funktionieren wieder

Lea Oetiker

18.11.2025

Am Dienstagmittag kam es beim Hosting-Anbieter Cloudflare zu einer Störung. Unter anderem funktionierte OpenAI nicht mehr. (Archivbild)
Am Dienstagmittag kam es beim Hosting-Anbieter Cloudflare zu einer Störung. Unter anderem funktionierte OpenAI nicht mehr. (Archivbild)
Richard Drew/AP/dpa

Eine Störung beim Hosting-Anbieter Cloudflare hat am Dienstagmittag zahlreiche Internetdienste wie X, ChatGPT oder Datawrapper zeitweise lahmgelegt. Inzwischen scheint sich die Lage zu stabilisieren.

Lea Oetiker

18.11.2025, 13:59

18.11.2025, 16:00

Am Dienstagmittag kam es beim Hosting-Anbieter Cloudflare zu einer Störung, die zahlreiche Internetdienste beeinträchtigte. Plattformen wie X, ChatGPT oder Datawrapper waren vorübergehend nicht erreichbar – zumindest für einige Nutzer*innen.

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Am frühen Nachmittag ging die Zahl der Störungen für sämtliche Dienste wieder zurück.

X und Chatgpt funktionieren seit 15.30 Uhr wieder. Cloudflare meldete kurz darauf Entwarnung.

Meistgelesen

Nato-U-Boot versenkt Fregatte aus Norwegen +++ C4 im Einsatz: So lief die Sabotage in Polen ab
«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»
Ist dieser juristische Kniff Trumps Schlupfloch im Fall Epstein?
Zieht die Schweizer Nati in den Viertelfinal ein oder bedeutet Irland Endstation?
Schiff mit fast 4000 Rindern an Bord treibt seit Wochen im Meer

Mehr von MyTech

Wechsel schon 2026?. Sind Tim Cooks Tage als Apple-CEO gezählt?

Wechsel schon 2026?Sind Tim Cooks Tage als Apple-CEO gezählt?

Test liefert neue Erkenntnisse. Schadet Schnellladen dem Handyakku wirklich?

Test liefert neue ErkenntnisseSchadet Schnellladen dem Handyakku wirklich?

Gezielter Medikamente-Transport. Revolutioniert dieser ETH-Roboter die Behandlung von Schlaganfällen?

Gezielter Medikamente-TransportRevolutioniert dieser ETH-Roboter die Behandlung von Schlaganfällen?

«Socken am Band». Apple spendiert dem iPhone eine Tasche – der Preis erreicht neue Sphären

«Socken am Band»Apple spendiert dem iPhone eine Tasche – der Preis erreicht neue Sphären

Täuschung oder Mehrwert?. Manipulieren Handy-Anbieter gezielt die Empfangsbalken?

Täuschung oder Mehrwert?Manipulieren Handy-Anbieter gezielt die Empfangsbalken?