  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vorbild Australien Dänemark plant Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren

dpa

8.11.2025 - 12:42

Dänemark will Social-Media-Verbot für Kinder unter 15

Dänemark will Social-Media-Verbot für Kinder unter 15

STORY: Dänemark will die Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 15 Jahren verbieten. Eltern sollen jedoch die Möglichkeit haben, Kindern ab 13 Jahren den Zugang zu bestimmten Plattformen zu erlauben, wie die dänische Digitalisierungsministerin Caroline Stage Olsen am Freitag mitteilte. «Unsere klare Empfehlung an die Eltern lautet: Bitte lassen Sie Ihre Kinder vor dem 15. Lebensjahr nicht auf diesen Social-Media-Plattformen aktiv sein."  Die sogenannten sozialen Medien lebten davon, Kindern Zeit, Kindheit und Wohlbefinden zu stehlen, sagte Olsen, dem schiebe man jetzt einen Riegel vor. «Wir regulieren nicht auf der Grundlage bestimmter Unternehmen oder bestimmter Plattformen. Wir regulieren auf der Grundlage objektiver Kriterien. Aber wir wollen sicherstellen, dass die Technologieplattformen, die den grössten Schaden anrichten, von Kindern ferngehalten werden.» Eine Mehrheit der Parteien im Parlament kündigte an, den Plan zu unterstützen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte im vergangenen Monat in ihrer Eröffnungsrede vor dem Parlament aus Sorge um die mentale Gesundheit von Jugendlichen Beschränkungen für soziale Medien gefordert. Einer Analyse der dänischen Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde vom Februar dieses Jahres zufolge verbringen Jugendliche in dem nordischen Land durchschnittlich zwei Stunden und 40 Minuten täglich mit sozialen Medien. Dänemark folgt dem Beispiel von Ländern wie Australien, das im vergangenen Jahr ein Verbot sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren verhängt hatte. Auf europäischer Ebene hatte die EU-Kommission kürzlich eine Prüfung angekündigt, ob Plattformen wie YouTube und Snapchat die Vorgaben des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) zum Jugendschutz erfüllen.

08.11.2025

Jugendliche in Dänemark sollen erst mit 15 die sozialen Netzwerke nutzen dürfen. Mit Sondergenehmigung der Eltern soll der Gebrauch aber auch schon etwas früher möglich sein.

DPA

08.11.2025, 12:42

08.11.2025, 12:44

Die dänische Regierung will Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen Medien untersagen.

Das dänische Ministerium für Digitalisierung teilte gestern mit, das Mindestalter werde für bestimmte soziale Medien eingeführt, ohne diese jedoch genauer zu benennen. Auch die Frage, wie eine solche Massnahme durchgesetzt werden soll, blieb offen.

«Als eines der ersten Länder in der EU unternimmt Dänemark jetzt einen wegweisenden Schritt zur Einführung von Altersgrenzen für soziale Medien», erklärte das Ministerium für Digitalisierung. Der Schritt diene dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt.

Australien macht's vor

Eltern könne jedoch nach einer Prüfung das Recht eingeräumt werden, ihren Kindern schon ab 13 Jahren den Zugang zu sozialen Medien zu erlauben. Ein Bündnis von Parteien aus dem rechten und linken Spektrum zeigte sich überzeugt, dass Kinder in einer digitalen Welt, in der schädliche Inhalte und kommerzielle Interessen ihren Alltag und ihre Kindheit zu stark prägten, nicht allein gelassen werden dürften.

«Kinder und Jugendliche leiden unter Schlafstörungen, verlieren ihre Ruhe und Konzentrationsfähigkeit und stehen zunehmend unter dem Druck digitaler Beziehungen, in denen Erwachsene nicht immer präsent sind», hiess es in der Mitteilung. Diese Entwicklung könne kein Elternteil, keine Lehrkraft und keine Erzieherin allein aufhalten.

In Australien hatte das Parlament im Dezember eine ähnliche Massnahme beschlossen. Das Mindestalter für den Zugang zu sozialen Medien wurde dort auf 16 Jahre festgelegt. Plattformen wie Tiktok, Facebook, X und Instagram wurden später wegen Mängeln beim Schutz von Kindern mit Geldstrafen von bis zu 50 Millionen australischen Dollar (26,1 Millionen Franken) belegt.

Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt

Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt

Ein Krake auf Spaziergang? Warum eigentlich nicht! An der Ostküste von Vancouver Island wagt dieser kleine Rote das grosse Abenteuer – ein seltenes Schauspiel, das sogar Meeresbiologen staunen lässt.

05.11.2025

Meistgelesen

Trump will «nichts mehr von Bezahlbarkeit» hören + Supreme Court stoppt Essenshilfen
Hat eine St. Galler Lehrerin einer 13-jährigen Schülerin einen Tampon eingeführt?
«Das ist Quatsch und einer der grössten Irrtümer der Filmgeschichte»
Grounding für die MD-11-Flugzeugflotte von UPS
So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Videos aus dem Ressort

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Autos waren bis dato Transportmittel, Spassmaschinen und Statussymbol. Mit dem Elektroauto kommt eine gänzlich neue Funktion dazu: Das E-Fahrzeug wird in Zukunft eine wesentliche Rolle in unserem Energiesystem einnehmen.

24.05.2019

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Eine Freundin kann man sich neuerdings auch ganz einfach digital zulegen. Doch für wen eignet sich die KI-Freundin und was sind die Tücken?

30.11.2023

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Von der Haarfarbe bis zu Weltrekorden: Wir haben die spannendsten Fakten zu unseren liebsten Spielehelden und -heldinnen gesucht. Hättet ihr gewusst, dass ...

01.05.2021

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Elektroautos als Stromspeicher – Wie das Auto Teil des Energiesystems wird

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Wie sexy meine KI-Freundin ist und wie schnell ich trotzdem Schluss machte

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Fünf Spielehelden und ihre Geheimnisse

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kundendaten gestohlen. Russischer Hacker attackieren Schweizer Bank

Kundendaten gestohlenRussischer Hacker attackieren Schweizer Bank

Falsche Plattformen. EU-Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus

Falsche PlattformenEU-Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus

Zurück in die Vergangenheit. Wie würde ein Atomtest von Trump genau aussehen?

Zurück in die VergangenheitWie würde ein Atomtest von Trump genau aussehen?