Das alles stellt Apple heute an deinem iPhone um

Am Montagabend stellt Apple das Gerüchten zufolge grösste Update für das iPhone-Betriebssystem jemals vor. blue News zeigt, welche Änderungen iPhone-Nutzer*innen erwartet.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Apple zeigt am Montagabend seine neuen Betriebssysteme.

Für das iPhone könnte es das «grösste Update» jemals geben.

Erwartet werden Neuerungen bei künstlicher Intelligenz und Design-Änderungen. Mehr anzeigen

Am Montagabend um 19 Uhr will Apple dein iPhone revolutionieren. Dann steht im kalifornischen Cupertino, dem Hauptsitz des Technik-Giganten, der Startschuss für die Entwicklerkonferenz WWDC auf dem Programm.

Traditionell präsentiert Apple dabei auch die nächste Generation des iPhone-Betriebssystems iOS. Und hier stehen in diesem Jahr mit iOS 18 grosse Änderungen an, welche die Bedienung des iPhone grundlegend verändern könnten. Analysten sprechen gar vom «grössten Software-Update jemals», das auf dem iPhone aufgespielt werden könnte.

blue News hat die grosse Übersicht über die erwarteten Änderungen.

Revolution bei Künstlicher Intelligenz

Samsung arbeitet in seinen Smartphones bereits mit Künstlicher Intelligenz, Google ebenfalls. Nun will auch Apple nachziehen. Der iPhone-Hersteller dürfte KI in zahlreiche Apps integrieren. So sollen E-Mails und Antworten künftig teilweise automatisch erstellt werden. Auch Benachrichtigungen sollen leichter abgearbeitet werden. Teilweise soll es sogar mit KI möglich sein, lange Zeitungsartikel einfach zusammenfassen zu können.

Auch Apples Sprachassistent Siri dürfte ein Upgrade bekommen. Siri ist in den letzten Jahren im Vergleich zur Konkurrenz massiv ins Hintertreffen geraten. Mit dem Upgrade durch die KI soll Siri nun massiv mehr Funktionen erhalten, die den iPhone-Nutzern im Alltag helfen sollen.

Das iPhone-Betriebssystem soll am Montagabend grundlegende Änderungen erfahren. KEYSTONE

Zudem sollen auch Textnachrichten überarbeitet und mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet werden – wie genau, ist noch nicht klar. Allerdings sollen etwa lange Gruppenchats, beispielsweise auf WhatsApp, künftig in wenigen Sätzen zusammengefasst werden können. Die Notwendigkeit, Hunderte Nachrichten nachzulesen, entfällt.

Gemäss einem «Bloomberg»-Bericht wird Apple nicht alle Funktionen selbst zur Verfügung stellen. Das Technologie-Unternehmen sei stattdessen eine Partnerschaft mit dem Anbieter OpenAI eingegangen, das auch das bekannte Tool ChatGPT anbietet.

Die KI-Integration dürfte Apples grösste Neuerung sein. Rund die Hälfte der zweistündigen Präsentation am Montagabend dürfte für die Vorstellung der neuen Werkzeuge verwendet werden, heisst es aus Insiderkreisen gegenüber «Cnet». Daneben gibt es aber auch weitere Überarbeitungen, die jeder iPhone-Nutzer direkt zu spüren bekommt.

Neuer Home-Bildschirm

Der iPhone-Bildschirm könnte künftig anders aussehen. (Archivbild) KEYSTONE

Laut einem Bericht des normalerweise gut informierten Portals «Macrumors» sollen Apps künftig auf dem Home-Bildschirm frei angeordnet werden können. Die bisherige Raster-Anordnung könnte entfallen.

Bereits jetzt können Nutzer*innen kleine Widgets auf dem Home-Bildschirm platzieren. Diese könnten künftig eine noch grössere Rolle spielen. Zwischen den App-Icons soll es künftig möglich sein, leere Flächen einzufügen und so den Bildschirm weiter zu individualisieren.

Neues Kontrollzentrum

Auch das Kontrollzentrum, welches für die Steuerung der wichtigsten iPhone-Funktionen genutzt wird, soll eine grössere Überarbeitung erhalten. So sollen Nutzer künftig vermehrt selbst entscheiden können, welche Funktionen sie mittels Kontrollzentrum steuern wollen.

Auch sollen im Kontrollzentrum künftig mehrere Seiten erstellt werden können.

Neue Funktionen für Menschen mit Einschränkungen

Bereits im Mai kündigte Apple zahlreiche Neuerungen für Menschen mit Einschränkungen an. Für Personen mit Seheinschränkungen sollen etwa Texte künftig beim Tippen grösser angezeigt werden können. Auch Benutzer*innen mit Spracheinschränkungen sollen das iPhone dank neuer Funktionen künftig einfacher bedienen können.

Daneben werden an der WWDC auch zahlreiche weitere Neuerungen erwartet. So ist mit einem Update für die Software der Apple Watch, des iPad und des Mac zu rechnen.

blue News zeigt die Produktepräsentation ab 19 Uhr Schweizer Zeit live.