Wenn der Asphalt flimmert und die Ventilatoren überfordert sind, hilft meist nur noch eine Klimaanlage. Es gibt aber noch einige andere Gadgets, die Abkühlung auf Knopfdruck versprechen. Nur Spielerei oder ist da wirklich etwas hilfreiches dabei?

Das eine oder andere kleine Gerät kann die Hitzetage etwas erträglicher machen.

Spezielle Abkühlung Das sind die besten Gadgets gegen die Sommer-Hitze

Der persönliche Windmacher

In Zeiten zunehmender Hitzewellen wird der Handventilator zur mobilen Klimazone. Das Modell von Jsdoin überzeugt mit fünf Geschwindigkeitsstufen und USB-Ladeoption. Seine grösste Stärke? Unabhängigkeit. Kein Stromanschluss, kein Lärm – nur Wind. «Klein, leise, effektiv. Für Bahnfahrten und Meetings ein echter Lebensretter», schreiben Nutzer auf Amazon.

Jsdoin

Kühlhandtücher für zwischendurch

Das Prinzip ist simpel, die Wirkung verblüffend. Das Kühlhandtuch von YQXCC wird nass gemacht, ausgeschüttelt – und senkt spürbar die Hauttemperatur. Zwei Stück sind im Set enthalten. Ob beim Wandern, Sport oder Gartenarbeit: Dieses Gadget punktet durch Effizienz ohne Stromverbrauch.

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Der moderne Nacken-Ventilator

Was aussieht wie futuristische Kopfhörer, ist in Wahrheit ein Hightech-Ventilator für unterwegs. Der Nackenventilator von Sweetfull verteilt die Luft über einen 360-Grad-Auslass ohne Rotorblätter und ohne Kabelsalat. Laut Hersteller hält der Akku bis zu neun Stunden.

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Der Notebookkühler für heisse Arbeitstage

Nicht nur Menschen leiden unter der Sommerhitze. Auch Smartphones und Laptops überhitzen und verabschieden sich mitunter in den Hitzetod. Der Notebookkühler von KLIM verhindert genau das. Vier leise Lüfter kühlen von unten, das Gehäuse ist leicht, stabil und sofort einsatzbereit.

KLM

Die stille Revolution für den Bierkasten

Die Idee ist so naheliegend wie genial. Ein kompakter Eisblock, der einen ganzen Bierkasten herunterkühlt – schnell und effizient. Ideal für Spontangrillierer und Festivalbesucher. Der SL-Eisblock passt in jedes Standard-Gefrierfach und macht Schluss mit lauwarmem Lagerbier.

SL

Die Mini-Klimaanlage mit Sprühnebel

Wenn Ventilatoren versagen, schlägt die Stunde mobiler Klimageräte. Das Modell von Guong nutzt Wasser oder Eiswürfel, um über Verdunstungskälte ein spürbar kühleres Raumklima zu erzeugen. Das Ganze passiert leise, platzsparend und mit integriertem LED-Nachtlicht.

Guong

Die Maschine für Partytiger und Puristen

Nichts ruiniert einen Cocktail so zuverlässig wie fehlendes Eis. Die Eiswürfelmaschine von Silonn liefert in sechs Minuten Nachschub. Ein Must-have für jeden Balkonabend, jedes Homeoffice mit Anspruch – und jede Sommerparty, die diesen Namen verdient. «Nie wieder Plastikbeutel einfrieren – endlich echtes Eis auf Knopfdruck», schreibt ein Nutzer begeistert.