Eine Sicherheitsforscherin fand in der Gebets-App «Click to Pray» eine simple Lücke, über die sich die Daten sämtlicher Nutzerinnen und Nutzer abgreifen liessen. Die Betreiber reagierten sechs Monate lang schlicht nicht.

Darum geht’s Über eine simple Sicherheitslücke in der Gebets-App «Click to Pray» liessen sich monatelang die Daten von über 700'000 Nutzerinnen und Nutzern abrufen.

Betroffen waren Namen, E-Mail-Adressen und Geburtsdaten – ideales Material für Phishing, gerade bei der oft älteren Nutzerschaft.

Die Betreiber reagierten sechs Monate lang nicht und schlossen die Lücke erst still, nachdem der Fall öffentlich wurde. Zusammenfassung erstellt mit

Wer über die offizielle Gebets-App des Papstes täglich seine Andacht hält, hat den Betreibern in aller Regel Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum anvertraut. Genau diese Daten liessen sich bei «Click to Pray» über Monate hinweg von jedem beliebigen Konto abrufen – ganz ohne Login, ganz ohne Berechtigung. Betroffen sind laut der Sicherheitsforscherin «Bobdahacker» rund 719'517 registrierte Konten. Die App gehört zum Weltweiten Gebetsnetzwerk des Papstes und wird vom Kommunikationsdienstleister «La Machi» betrieben.

Eine der ältesten Schwachstellen im Web

Der Fehler ist ein Klassiker. Die App fragte einzelne Nutzerkonten über eine simple, fortlaufende Nummer ab. Wer diese Nummer im Browser hochzählte, bekam die Daten des nächsten Kontos serviert. In Fachkreisen heisst das «Insecure Direct Object Reference» (IDOR) – und diese Art von fehlender Zugriffskontrolle führt die bekannte OWASP-Liste der häufigsten Web-Schwachstellen seit Jahren an. Passwörter oder Zahlungsdaten waren nicht betroffen, entwarnen kann man deshalb aber nicht.

Denn Name plus E-Mail-Adresse genügen bereits, um täuschend echte Betrugsmails zu verschicken. Besonders heikel ist das hier, weil ein grosser Teil der Nutzerschaft älter und im Umgang mit digitalen Fallen wenig geübt sein dürfte – eine Zielgruppe, die auch «Bobdahacker» ausdrücklich als gefährdet nennt.

Verschärft wird das Ganze durch zwei weitere Mängel. Der Bestätigungscode für die E-Mail-Verifizierung tauchte direkt in der Serverantwort auf, wodurch sich Konten ohne Zugriff auf das echte Postfach freischalten liessen. Und weil der App-Mailversand technisch fehlerhaft abgesichert war, unterschieden sich die echten Nachrichten kaum von gefälschten.

Sechs Monate Funkstille

Gemeldet hatte die Forscherin die Lücke bereits am 3. Januar 2026 an gleich neun Kontaktadressen. Passiert ist ein halbes Jahr lang nichts. Erst als das US-Portal Dark Reading die Recherche im Juli öffentlich machte, wurde die Schnittstelle klammheimlich repariert. Eine Bestätigung oder auch nur ein Dankeschön an die Person, die den Schaden abgewendet hat, blieb bis heute aus.