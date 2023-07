Hallo! Vielleicht kannst du mit dem iPhone bald richtige Gespräche führen. Bild: Imago

Apple will nicht ins Hintertreffen bei der neuesten Hype-Technologie geraten. Deshalb arbeitet der iPhone-Hersteller jetzt an einem Chatbot, der 2024 verfügbar sein soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch Apple will offenbar ins Chatbot-Geschäft einsteigen und hat eine grosse Entwicklungsoffensive gestartet.

Trotzdem dürfte der iPhone-Hersteller seinen Konkurrenten aber noch deutlich hinterherhinken.

Vor 2024 ist nicht mit einer Ankündigung zu einem Apple-Chatbot zu rechnen. Mehr anzeigen

Auch Apple arbeitet jetzt an einem Chatbot. Das wertvollste Unternehmen der Welt will nicht länger zusehen, wenn sich grosse Konkurrenten wie Microsoft oder Google der potenziell bald dominanten Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz alleine annehmen.

Laut «Bloomberg» arbeitet Apple daher an einem Chatbot, den Mitarbeiter*innen informell Apple GPT getauft haben. Eine Umgebung namens «Ajax» befindet sich bei Apple in der Entwicklung, in der so wohl eigene als auch fremde Chatbots betrieben werden.

Apple-KI bisher eher mager

Mit Siri hat Apple freilich bereits einen rudimentären Chatbot. Die Fähigkeiten der inzwischen zwölf Jahre alten virtuellen Assistentin sind aber Lichtjahre von dem entfernt, was moderne Chatbots wie ChatGPT leisten können.

In iOS gibt es zudem einige weitere kleinere KI-Anwendungen. So soll iOS mit Version 17 vorhersagen, welches Wort vermutlich als Nächstes geschrieben wird, um den Nutzer*innen das Verfassen von Nachrichten zu erleichtern.

Ankündigung für 2024 erwartet

Wie weit fortgeschritten Apple mit seinem Chatbot-Projekt schon ist, ist unklar. Dem Vernehmen nach soll allerdings erst seit einigen Monaten intensiv daran gearbeitet worden sein, sodass die Konkurrenz wohl einen erheblichen Vorsprung hat. Apple soll auch in Betracht gezogen haben, eine Kooperation mit KI-Pionier OpenAI einzugehen, sich aber letztlich dagegen entscheiden haben.

Derzeit existiert der Apple-Chatbot nur mit einem rudimentären Interface zur internen Nutzung für Apple-Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen hat offenbar noch nicht entschieden, ob und wie «Apple GPT» auch öffentlich zugänglich werden soll. Für 2024 plant Apple allerdings eine «signifikante KI-Ankündigung», so «Bloomberg».