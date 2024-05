Das Bild symbolisiert die Reaktionen auf AI - jeweils dargestellt mit einer Mischung aus Dystopie und Hoffnung. AI-Bild: ChatGPT | DALL·E-3, Nathalie Reichmuth

Der Launch von ChatGPT löste vor rund eineinhalb Jahren eine beispiellose Welle der Begeisterung aus. Mittlerweile richtet sich der Fokus aber auch auf die Risiken und Herausforderungen. Ein Blick auf die Hauptgründe, warum die AI-Revolution vielleicht doch noch etwas Zeit braucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Generative AI benötigt immense Rechenleistung und verursacht einen hohen Energieverbrauch, was technologische Durchbrüche in der Energieerzeugung erfordert.

Die Trainingsdaten für AI-Modelle sind begrenzt und neigen zur Selbstverschlechterung, wenn AI-generierte Inhalte die Qualität der Modelle beeinträchtigen.

AI-Unternehmen stehen wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen vor Gericht. Rechtliche Klärungen werden in Bezug auf Datenschutz und geistiges Eigentum erwartet.

Grossinvestitionen in AI stossen auf Skepsis, da Modelle Probleme bei der Skalierung, Vermischung von Fakten mit Fiktion und finanziellen Verlusten haben. Mehr anzeigen

Der Überblick im Dschungel der Herausforderungen

Ressourcenintensive Technologie

Generative AI benötigt immense Rechenleistung und Wasser zur Kühlung der Datenzentren. Technologieriesen wie Google, Microsoft und Amazon investieren Milliarden in die Infrastruktur, kämpfen aber mit Engpässen. Der grösste Engpass ist der Energieverbrauch. Rechenzentren verbrauchen so viel Strom wie ganze Volkswirtschaften - und der Bedarf steigt rasant. Selbst Sam Altman räumt im Podcast mit Lex Fridman ein, dass ein Durchbruch bei der Energieerzeugung unerlässlich ist und hofft auf Kernfusion und AI-gesteuerte Ressourcenlösungen.

Begrenzte Trainingsdatenmenge

Trotz der scheinbar unendlichen Weiten des Internets sind die Daten begrenzt. Sprachmodelle wie GPT-3 und GPT-4 verbrauchen Daten schneller, als Menschen neue Inhalte erstellen können. GPT-3 wurde mit 300 Milliarden Tokens trainiert, während GPT-4 Billionen benötigte. Dieser unersättliche Datenhunger ist unhaltbar und deutet auf einen baldigen Mangel an qualitativ hochwertigen Trainingsdaten hin.

Selbstzerstörungspotenzial - AI verschluckt sich an sich selbst

Studien zeigen, dass die Qualität von AI abnimmt, wenn sie auf Inhalten basiert, die von anderen Modellen generiert wurden. Innerhalb weniger Trainingszyklen kann die AI Blödsinn produzieren. Die menschliche Natur trägt zur digitalen Umweltverschmutzung bei, indem sie das Internet mit AI-generiertem Müll überschwemmt. Dieser sich selbst verstärkende Kreislauf birgt die Gefahr der Degeneration, wodurch die AI weniger zuverlässig wird.

Rechtliche Konflikte

Einige AI-Modelle stehen wegen Urheberrechtsverletzungen vor Gericht. US-Zeitungen und Künstler*innen haben Klagen eingereicht, in denen sie AI-Unternehmen vorwerfen, Inhalte ohne Erlaubnis verwendet zu haben. Es ist wahrscheinlich, dass Gerichte klären müssen, ob das Trainieren von AI mit geistigem Eigentum Dritter legal ist. Auch Klagen gegen OpenAI wegen Verstössen gegen die DSGVO zwingen das Unternehmen, seine Datenquellen und Verarbeitungsmethoden offenzulegen.

Unausgereifte AI-Hardware

Die Unternehmen hinter dem Humane AI Pin und dem Rabbit R1, Humane und Rabbit inc., haben mit ihrem Marketing das Interesse an ihren AI-Gadgets monatelang in den Schlagzeilen gehalten. Ihr Versprechen, dass diese innovativen Produkte das Smartphone ablösen könnten, klang überzeugend. Doch die Realität sieht anders aus: In ihrer aktuellen Form gelten diese AI-Geräte als unbrauchbar, wie die einhellige Meinung der Tester*innen zeigt.

Marques Brownlee, der mit seinen Reviews seit Jahren den Standard für Tech-YouTuber dominiert, titelt seine Reviews mit "The Worst Product I've Ever Reviewed... For Now, Rabbit R1: Barely Reviewable. Fazit: AI-Hardware hat Potenzial, aber es wird Jahre dauern, bis sie Smartphones sinnvoll ergänzen oder ersetzen kann.

Skalierungsprobleme bei LLM’s

Der Sprung von GPT-3 zu GPT-4 war wichtig, aber nicht revolutionär. Selbst Googles Gemini konnte mit GPT-4 nur Parität erreichen. Aber alle Modelle haben ein Problem: Sie vermischen Fakten mit Fiktion. Ihr Training kostet Millionen und mit jeder Abfrage steigt der Verlust. Trotz grosser Versprechungen scheint die AI die Erwartungen nicht sofort zu erfüllen.

Ernüchterung setzt ein

In den ersten Tagen reichte das Wort «AI» aus, um Millionen für ein Start-up einzusammeln. Doch inzwischen werden selbst die Investitionen von Meta mit Skepsis betrachtet. Publikationen wie Washington Post und das Wall Street Journal berichten, dass die AI-Blase platzt und Start-ups die harte Realität finanzieller Probleme erwartet.

Clever und darum kritisch bleiben

Der prominente Forscher und Kritiker Gary Marcus warnt davor, die Fähigkeiten der AI zu überschätzen und zieht Parallelen zu Spekulationsblasen wie der Tulpenmanie im 17. Auch der renommierte Investor Warren Buffett äussert Bedenken hinsichtlich AI. Er warnt davor, dass Betrüger*innen diese fortschrittliche Technologie nutzen könnten, um Schaden anzurichten, der möglicherweise die positiven Beiträge der AI zur Gesellschaft übersteigt. Buffett gesteht ein, dass er selbst kaum Verständnis für AI hat. Dennoch erkennt er das «enorme Potenzial» der AI sowohl für positive Entwicklungen als auch für schädliche Auswirkungen. «Ich bin mir nicht sicher, wie sich das alles entwickeln wird», gibt er zu bedenken.

Auch wenn einige Kritikpunkte berechtigt sind, ist AI mehr als ein Hype - AI prägt bereits das Leben von Millionen Menschen, im Guten wie im Schlechten. Um diese neue Technologielandschaft zu verstehen, muss man sowohl das Potenzial als auch die Herausforderungen, die AI mit sich bringt, scharf im Auge behalten.