Über-Ohr-Kopfhörer sind plötzlich wieder öfter zu sehen. Vor allem die ganz grossen. Der neue Sennheiser Momentum 5 Wireless zeigt, dass hinter dem Mode-Comeback mehr steckt als ein hübsches Accessoire.

Darum geht’s Over-Ear-Kopfhörer erleben dank Social Media und Prominenten ein Mode-Comeback, auch wenn In-Ears den Markt weiterhin dominieren.

Der neue Sennheiser Momentum 5 Wireless überzeugt mit sattem Klang, bis zu 57 Stunden Akkulaufzeit, verlustfreier Bluetooth-Übertragung und einem selbst austauschbaren Akku für rund 400 Franken.

Er lässt sich nicht zusammenklappen und klingt ab Werk etwas basslastig, unterbietet aber preislich die Konkurrenz von Sony, Bose und Apple deutlich.

Hast du dich in letzter Zeit im Zug oder Kaffee mal genauer geachtet, dass plötzlich wieder viel mehr Leute mit wuchtigen Kopfhörern unterwegs sind. Die sogenannten Over-Ear kamen in den letzten Jahren etwas in Verruf, galten als altmodisch und wurden immer mehr von den kleinen In-Ear-Stöpseln verdrängt. Nun aber sind sie zurück und zwar mitten im Alltag.

Dass man sie plötzlich wieder häufiger siehst, hat weniger mit Verkaufszahlen zu tun als mit Mode. Auf TikTok und Instagram wurden die grossen Bügel zum Stil-Statement, Apples «AirPods Max» zum Aushängeschild dieser Welle. Wo Bella Hadid und die Stars aus «The White Lotus» vormachen, dass Technik ein Accessoire sein kann, ziehen viele nach. In reinen Stückzahlen führen die kleinen In-Ear-Stöpsel den Markt zwar weiter klar an, doch sichtbar getragen wird auch wieder gross.

Und genau in diesem Moment, in dem die dicken Kopfhörer wieder salonfähig sind, bringt Sennheiser den «Momentum 5 Wireless» – die erwachsene Antwort auf einen jungen Trend. Während die einen den Kopfhörer vor allem tragen wollen, will dieser hier vor allem gehört werden.

Sennheiser

Klang statt Show

Der «Momentum 5 Wireless» ist Sennheisers neues Over-Ear-Flaggschiff und ab rund 400 Franken zu haben. Ich habe den Kopfhörer gut 40 Stunden lang zum Musikhören getragen, und die Begeisterung hält an. Der Klang ist satt, detailliert und angenehm vollmundig, ohne je anstrengend zu werden. Auf dem Kopf sitzt der Momentum 5 bequem genug, dass ich ihn stundenlang schlicht vergessen habe. Und der Akku: Sennheiser verspricht bis zu 57 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung. Das reicht für eine ganze Woche Pendeln, ohne dass du auch nur ans Aufladen denkst.

Das eigentlich Besondere versteckt sich aber unter dem Ohrpolster. Der Akku lässt sich mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher selbst austauschen. Ein Detail, das in dieser Preisklasse fast niemand bietet. Schwächelt die Zelle nach ein paar Jahren, wirfst du also nicht den ganzen Kopfhörer weg, sondern setzt eine neue ein.

Auch technisch ist der«Momentum 5 auf der Höhe. Erstmals in der Reihe überträgt er Musik per «aptX Lossless» verlustfrei. Vereinfacht gesagt kommt am Ohr fast dieselbe Qualität an wie von einer CD, nur eben kabellos. Für die Geräuschunterdrückung hat Sennheiser die Zahl der Mikrofone von vier auf acht verdoppelt und verspricht, störendes Stimmengewirr bis zu dreimal wirksamer auszublenden. Im vollen Tram oder im Grossraumbüro merkst du das sofort.

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Wo der Sennheiser Federn lässt

Ganz ohne Kritik kommt aber auch dieser Kopfhörer nicht davon. Er lässt sich nicht zusammenklappen, sondern nur flach eindrehen. Im Rucksack braucht er damit spürbar mehr Platz als etwa ein faltbarer Sony WH-1000XM6. Und ab Werk klingt der Momentum 5 eine Spur zu basslastig. Wer es ausgewogener mag, sollte kurz in den Equalizer der Begleit-App greifen. Das tiefe Grollen eines Flugzeugtriebwerks blendet er zudem nicht ganz so restlos aus wie die allerbesten der Klasse.

Wenn du Kopfhörer vor allem als modisches Statement suchst, findest du günstigere Wege, gut auszusehen. Lohnen tut sich der Momentum 5 für alle, die wirklich viel und gern hören, egal ob im Zug, im Homeoffice oder auf Langstreckenreisen. Mit rund 400 Franken unterbietet er die naheliegende Konkurrenz spürbar.

Vielleicht ist das die eigentliche Pointe an diesem Comeback. Die einen tragen die grossen Bügel, weil sie gerade angesagt sind. Und legen sie wieder weg, sobald der nächste Trend kommt. Diesen hier wirst du noch tragen, wenn längst niemand mehr darüber redet. Weil er schlicht gut klingt.