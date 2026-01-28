Christopher Nolans Kinoerfolg ist nicht nur ein Kassenschlager, sondern auch ein Fest für Cyberkriminelle. Die Betrugsmaschen reichen von verseuchten Downloads bis zu erfundenen IMAX-Tickets.

Darum geht’s Als Filmdownload getarnte Schadsoftware stiehlt Passwörter, Kreditkartendaten und Krypto-Wallets.

Über 90 gefälschte Streaming-Portale in zehn Sprachen greifen bei der Registrierung persönliche Daten und Zahlungsinformationen ab.

Auf Social Media werden gefälschte IMAX-Tickets für Hunderte Dollar verkauft, die nie existiert haben. Zusammenfassung erstellt mit

Kaum ein Film hat diesen Sommer so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie «Die Odyssee». Mit über 264 Millionen Dollar Einspiel am Startwochenende hat Christopher Nolans Homer-Verfilmung Rekorde gebrochen. Doch der Hype hat auch eine Schattenseite: Gleich mehrere Sicherheitsfirmen warnen vor einer Welle von Betrugsversuchen, die den Film als Köder nutzen.

Malware statt Filmgenuss

Laut einer Analyse von Bitdefender kursieren im Netz Dateien, die sich als «1080p WEBRip» oder Blu-ray-Version von «Die Odyssee» ausgeben. Tatsächlich verbirgt sich dahinter LummaStealer, eine Schadsoftware, die gespeicherte Passwörter, Kreditkartendaten und Krypto-Wallets ausliest. Die Tarnung ist raffiniert: Die Datei trägt ein VLC-Symbol und endet auf .exe, was Windows standardmässig ausblendet. So sieht sie aus wie ein harmloser Film.

Auch Malwarebytes hat die Kampagne untersucht und eine zweite Masche entdeckt. Auf geklonten Torrent-Seiten erscheint ein gefälschtes Pop-up mit der Meldung «Browser Issue Detected». Wer auf «Fix It Now» klickt, wird in ein Malvertising-Netzwerk geschleust, das je nach Kampagne Scareware, Fake-Support-Nummern oder weitere Schadsoftware ausliefert. Die Sicherheitsforscher fanden identische Overlays auf mehreren Seiten, was auf eine koordinierte Aktion hindeutet.

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Gefälschte Streaming-Portale in zehn Sprachen

Kaspersky wiederum warnt vor einer dritten Variante: gefälschte Streaming-Seiten, die kostenloses Ansehen von «Die Odyssee» versprechen. Die Plattformen wirken professionell, zeigen gefälschte Nutzerbewertungen und bieten den Film sogar in der jeweiligen Landessprache an. Wer auf «Play» drückt, wird zur Registrierung aufgefordert und gibt dabei persönliche Daten und Zahlungsinformationen preis. Laut Kaspersky wurden über 90 solcher Domains in zehn Sprachen identifiziert.

Wer meint, mit einem Kinobesuch auf der sicheren Seite zu sein, sollte ebenfalls aufpassen. Die limitierten IMAX-70mm-Vorführungen waren innert kürzester Zeit ausverkauft, was laut dem Branchenmagazin «Variety» einen regelrechten Schwarzmarkt für Tickets geschaffen hat. Auf Social Media und Wiederverkaufsplattformen berichten Fans, dass sie Hunderte Dollar für Tickets bezahlt haben, die nie existierten oder nie übertragen wurden. Ein Reddit-Nutzer sprach davon, «links und rechts betrogen» worden zu sein.