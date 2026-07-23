Billig ist verlockend, aber bei manchen Waren zahlst du den wahren Preis mit deiner Gesundheit. Ein Überblick, wo du bei China-Plattformen besser die Finger lässt.

Viele Produkte von chinesischen Anbietern entsprechen nicht den Mindestanforderungen, die wir uns gewohnt sind.

Die Dimension ist enorm. Temu, Shein und Aliexpress setzten laut dem Beratungsunternehmen Carpathia 2023 fast eine Milliarde Franken in der Schweiz um. Das sind rund sieben Prozent des gesamten Online-Handels. Bei geschätzt 26 Millionen Paketen pro Jahr kontrolliert der Zoll aber nur ein bis zwei Prozent. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) fährt zwar Schwerpunktkontrollen, doch gegen die schiere Menge kommt es kaum an.

Die EU hat inzwischen reagiert und Temu wegen Verstössen gegen den Digital Services Act mit 200 Millionen Euro gebüsst. Die Schweiz diskutiert eine ähnliche Regelung, allerdings frühestens ab 2026. Bis dahin bleibt der beste Schutz dein eigener gesunder Menschenverstand. Und hier ein paar Tipps, wo du besser gar nicht sparst.

Sonnencreme – der Schutz, der keiner ist

Sechs Sonnencremes, sechs Nullnummern: Als ein grosses Testlabor No-Name-Sonnenschutz von Temu unter die Lupe nahm, fand es kürzlich in keinem einzigen Produkt einen wirksamen UV-Filter. Das Problem ist, dass genau diese UV-Strahlung die Hauptursache für Hautkrebs ist und das schon ab einem UV-Index von 3. Die Verpackung verspricht zwar LSF 50, das Innere liefert aber höchstens Feuchtigkeitscreme. Zudem sind viele Cremes potenziell hormonell wirksam und können Korallenriffe schädigen.

sda

USB-Ladegeräte und Netzteile – Brandgefahr für ein paar Franken

Ein Ladegerät für 2.50 Franken klingt nach einem Schnäppchen, bis es auf deinem Nachttisch zu kokeln beginnt. Die deutsche «Stiftung Warentest» prüfte gemeinsam mit Konsumentenschützern aus Dänemark und Belgien 54 USB-Netzteile von Temu und Shein – fast alle fielen durch. Einzelne Geräte wurden beim Laden bis zu 88 Grad heiss, erlaubt sind in der EU maximal 77 Grad.

Solche Temperaturen können das Gehäuse verformen, die Isolierung im Innern beschädigen und im schlimmsten Fall einen Brand auslösen. Der Schweizer «Kassensturz» liess 2025 zwölf Elektroprodukte von Temu im Labor testen. Elf waren auffällig und entsprachen nicht den geltenden Sicherheitsstandards.

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Billiger Modeschmuck – Schwermetall an der Haut

Die günstige Halskette oder das Modearmband tragen viele direkt auf der Haut. Umso alarmierender ist, was die Labore darin finden. «Stiftung Warentest» stiess in Ketten auf das Schwermetall Cadmium. Der Grenzwert war um mehr als das 8'500-Fache überschritten. Cadmium gilt als krebserregend und kann die Nieren schädigen.

Auch der «Kassensturz» wurde fündig: Fünf von sechs getesteten Schmuckstücken dürften in der Schweiz gar nicht verkauft werden. Das Problem lässt sich einem Stück Modeschmuck von aussen nicht ansehen – kein Preis der Welt ist das wert.

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Spielzeug und Plastik für Kleinkinder – das grösste Risiko überhaupt

Gerade wer für Enkel, Göttikinder oder die eigenen Kleinen bestellt, sollte hier zweimal hinschauen. Der europäische Branchenverband «Toy Industries of Europe» stellte bei einem Testkauf fest, dass 18 von 19 Spielwaren von Temu die Gesundheit gefährdeten. «Stiftung Warentest» fand in Baby-Spieltüchern zu viel Formaldehyd, das Kontaktallergien auslösen kann, und Quietschbälle, die lauter waren als erlaubt.

Noch heikler wird es bei allem, was in den Mund wandert. Der «Kassensturz» entdeckte in einem Trinkbecher für Kleinkinder ein verbotenes Phthalat – einen Weichmacher, der den Hormonhaushalt stören kann. Ein Test des Westschweizer Fernsehens RTS deckte bei Plüschtieren gar Erstickungsgefahr auf.

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Kosmetik und Hautcremes – ungeprüft ins Gesicht

Was für Sonnencreme gilt, gilt auch für Make-up, Lippenstift und Gesichtscremes. Bei importierten Produkten greifen die strengen Schweizer und EU-Vorgaben für Kosmetik oft nicht. Das heisst, niemand kontrolliert verlässlich, was du dir da auf Haut und Lippen aufträgst.

Zwischen krebserregenden Schwermetallen, hormonell wirksamen Substanzen und schlicht undeklarierten Inhaltsstoffen ist bei No-Name-Kosmetik alles möglich und du merkst es erst, wenn es zu spät ist.

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