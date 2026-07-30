Manche Dinge im Wohnzimmer schwächen das Funksignal, ohne dass du es merkst. Eine Übersicht, wie du dein Internet vielleicht wieder etwas flotter machen kannst.

Dein WLAN-Router hat es oft gar nicht so einfach.

Das Notebook lädt zäh, der Film auf dem Fernseher ruckelt, und das Handy fällt im Schlafzimmer aus dem Netz. Bevor du beim Anbieter anrufst, lohnt sich ein Blick auf die Möbel und Geräte rund um deinen Router. Denn WLAN funkt über Radiowellen, und die lassen sich von erstaunlich banalen Gegenständen schlucken, ablenken oder überlagern.

Hier sind die häufigsten Übeltäter im eigenen Zuhause.

Die Mikrowelle

Die Mikrowelle ist der Klassiker. Sie erhitzt dein Essen ausgerechnet auf 2,4 Gigahertz, also genau jener Frequenz, die viele WLAN- und Bluetooth-Verbindungen ebenfalls nutzen. Läuft das Gerät, kann die Verbindung kurz einbrechen. Moderne Router funken zusätzlich im 5- oder sogar 6-Gigahertz-Band, wo dieses Problem kaum noch auftritt.

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Das Aquarium

Ein Wassertank im Wohnzimmer wirkt wie eine Wand, die man nicht sieht. Wassermoleküle absorbieren die Funkwellen, und hinter dem Becken entsteht ein Funkschatten, wie Hills es nennt. Steht der Router direkt hinter deinem Aquarium, kämpft das Signal also gegen mehrere Hundert Liter Flüssigkeit an. Dasselbe gilt für grosse Wasserboiler oder einen randvollen Warmwasserspeicher.

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Spiegel und glänzende Flächen

Spiegel schlucken das Signal nicht, sie werfen es zurück. Radiowellen gehören wie sichtbares Licht zum elektromagnetischen Spektrum und reflektieren an verspiegelten Oberflächen. Das lenkt die Verbindung in die falsche Richtung und kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Signal sich selbst überlagert. Auch die glänzende Rückseite eines grossen Fernsehers wirkt manchmal wie ein solcher Reflektor.

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Kühlschrank, Waschmaschine und alles aus Metall

Metall ist der härteste Gegner deines WLANs. Kühlschrank, Waschmaschine, ein Stahlregal oder eine massive Metalltür reflektieren und absorbieren das Signal zugleich und erzeugen so tote Winkel in der Wohnung. Steht dein Router in der Küche eingeklemmt zwischen den Geräten, erklärt das oft schon die halbe Misere.

IMAGO/Bihlmayerfotografie

Schnurlostelefone, Babyphones und Bluetooth

Viele DECT-Schnurlostelefone, ältere Babyphones, drahtlose Überwachungskameras und Bluetooth-Lautsprecher tummeln sich auf demselben 2,4-Gigahertz-Band wie dein Router. Je mehr Geräte gleichzeitig auf dieser schmalen Spur funken, desto voller wird es und desto langsamer wird alles. Bei Babyphones hilft ein Modell, das auf einer anderen Frequenz sendet.

Babyphone 3G

Zimmerpflanzen

Auch die grosse Monstera neben dem Sideboard mischt mit. Das Wasser in den Blättern absorbiert einen Teil der Funkwellen, ähnlich wie beim Aquarium, nur schwächer. Ein einzelner Kaktus ist kein Problem, ein dichter Dschungel direkt vor dem Router aber durchaus.

Christin Klose/dpa-tmn/Illustration

Bücherregale und massive Möbel

Papier ist dichter, als man denkt. Ein vollgestopftes Bücherregal, ein schwerer Massivholzschrank oder ein wuchtiges TV-Möbel bremsen das Signal spürbar aus. Verschwindet der Router hinter Büchern oder im geschlossenen Schrank, verschenkst du unnötig Reichweite.

iStock/Roman Drits

Dicke Wände

Der grösste Störfaktor ist oft das Haus selbst. Beton, Backstein und Naturstein dämpfen das Signal stark, und in vielen Altbauten steckt zusätzlich ein Metallgitter im Verputz, das wie ein Schild wirkt. Wer über mehrere Stockwerke funken will, stösst hier schnell an Grenzen.

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