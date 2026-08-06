Ein geleakter Datensatz zeigte im letzten Jahr wie völlig gewöhnliche Apps unsere Bewegungen aufzeichnen und weiterverkaufen. Fünf Kategorien sind besonders heikel.

Täglich werden wir von verschiedener unserer Apps auf dem Smartphone verfolgt. Die Zahlen sind immens. In zwei Datensätzen von 2025 fanden Journalisten insgesamt 380 Millionen verzeichnete Standortpunkte aus 137 Ländern, zurückführbar auf etwa 40'000 Apps. Betroffen waren dabei bei Weitem nicht nur dubiose Nischenprogramme, sondern Namen wie Candy Crush, Tinder oder die Wetter-Apps.

Der Weg der Daten läuft fast immer gleich. Eine App holt sich die Standortberechtigung für eine sinnvolle Funktion und gibt die Position anschliessend über eingebaute Werbebausteine an Dritte weiter. Aus einzelnen Punkten entsteht mit der Zeit ein Bewegungsprofil, das verrät, wo du wohnst, arbeitest und wann du nicht zu Hause bist. Diese fünf App-Typen fallen dabei besonders auf.

Taschenlampen-Apps

Jedes moderne Smartphone hat eine eingebaute Taschenlampe. Eine separate App dafür braucht niemand und trotzdem verlangen viele dieser Gratis-Programme Zugriff auf Standort, Kontakte oder Mikrofon. Die Schweizer Sensibilisierungsplattform «eBanking – aber sicher!» nennt genau dieses Beispiel als Klassiker für unnötige Rechte. Wer noch eine solche App auf dem Handy hat, kann sie bedenkenlos löschen.

Imago

Beliebte Spiele

Kostenlose Games finanzieren sich oft über Werbung und damit über Daten. Im Datensatz von netzpolitik.org tauchte unter anderem Candy Crush auf, ein Spiel mit hunderten Millionen Installationen. Der Hersteller King wollte sich dazu auf Anfrage nicht äussern. Das heisst nicht, dass jedes Handyspiel deinen Standort verkauft, aber ein prüfender Blick auf die verlangten Berechtigungen lohnt sich.

Microsoft

Gesundheits- und Fitness-Apps

Lauf- und Fitness-Apps brauchen den Standort, um Strecke und Tempo zu messen. Damit kennen sie deine Wohnadresse, deine Joggingrunden und deine typischen Zeiten. Beim ausgewerteten Datenleck soll auch die populäre App MyFitnessPal aufgetaucht sein. Bei kleineren, unbekannten Anbietern ist das Risiko besonders hoch, dass solche Daten irgendwann weiterwandern.

MyFitnessPal

Social Media und Messenger

Facebook, Instagram, TikTok oder WhatsApp bieten zahlreiche Wege, den Standort mitzuteilen, etwa bei jedem markierten Foto. Heikel wird das vor allem in den Ferien, wenn öffentliche Posts verraten, dass die Wohnung gerade leer steht. Dating-Apps wie Grindr und Tinder fanden sich ebenfalls in den Datensätzen, was besonders sensibel ist, weil sich daraus intime Rückschlüsse ziehen lassen.

Tinder

Navigations- und Wetter-Apps

Dass Google Maps oder Apple Maps den Standort brauchen, leuchtet ein. Weniger bekannt ist, dass viele dieser Dienste einen Standortverlauf speichern, aus dem sich der ganze Tagesablauf rekonstruieren lässt. Wetter-Apps wiederum kämen für eine lokale Vorhersage mit der ungefähren Region aus, greifen aber oft auf die exakte Position zu.

SRF

So behältst du die Kontrolle Prüfe im Berechtigungsmanager deines Smartphones, welche Apps auf den Standort zugreifen dürfen, und entziehe das Recht überall dort, wo es keinen Sinn ergibt.

Prüfe im Berechtigungsmanager deines Smartphones, welche Apps auf den Standort zugreifen dürfen, und entziehe das Recht überall dort, wo es keinen Sinn ergibt. Stelle bei den nötigen Apps die Freigabe von «Immer» auf «Beim Verwenden der App» oder «Jedes Mal fragen» um.

Deaktiviere den «genauen Standort» bei Apps, die mit der ungefähren Region auskommen, etwa bei Wetter-Diensten.

Lösche Gratis-Apps, die du kaum brauchst, denn auch ungenutzte Programme funken im Hintergrund weiter.

Schalte in den Einstellungen die Werbe-ID ab, damit gesammelte Daten schwerer einer Person zugeordnet werden können. Zusammenfassung erstellt mit

Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich stellt für iPhone und Android bebilderte Anleitungen bereit, mit denen du die Berechtigungen in wenigen Minuten durchgehst. Wer diese Runde einmal im Jahr macht, hat schon den grössten Teil der Datenspur gekappt.