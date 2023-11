Dieses kleine Gerät bringt auch dein iPhone zum Absturz

Dieser Delfin jagt jedem iPhone-Besitzer Angst und Schrecken ein. Flipper Devices

Ein Hacker-Gadget für nur 160 Franken kann alle iPhones in der unmittelbaren Umgebung ausser Gefecht setzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alle iPhones sind anfällig für eine simple Attacke über Bluetooth im öffentlichen Raum.

Dabei werden die Smartphones mit Anfragen überflutet und sind dann nicht mehr zu gebrauchen.

Für die Attacke ist nur ein einfaches Hacker-Tool nötig, das es bereits für 160 Franken gibt.

Ein kleines, günstiges Hacker-Gadget kann dazu verwendet werden, um Dutzende iPhones in der näheren Umgebung ausser Gefecht zu setzen. Die Smartphones werden dabei mit Anfragen überflutet, sodass sie entweder nicht mehr zu bedienen sind oder gleich ganz abstürzen.

Das Gerät nennt sich Flipper Zero, kostet ab 160 Franken und bezeichnet sich selbst als das «Schweizer Taschenmesser zum Erkunden von Zugangskontrollsystemen». Offizielles Einsatzgebiet ist das Austesten von funkgesteuerten Zugangskontrollsystemen wie etwa Garagentüren oder Autoschlüsseln. Dazu unterstützt das Gerät eine Vielzahl von Funkstandards, darunter auch Bluetooth.

Kein probates Gegenmittel

Und diese Bluetooth-Sendefunktion kann dazu verwendet werden, massenhaft Anfragen an Smartphones in der Umgebung zu verschicken, wie der Sicherheitsforscher Jeroen van der Ham während einer Zugfahrt in den Niederlanden erlebte. Sein iPhone wie auch die Geräte der Mitreisenden bekamen plötzlich eine Vielzahl von Pop-ups, in denen etwa eine Aufforderung stand, sich mit einem Apple TV zu verbinden. Nach einer Weile starteten die iPhones von selbst neu.

Van der Ham bemerkte, dass ein Passagier ein Flipper Zero dabei hatte und dieses zum massenhaften Versenden der gefälschten Bluetooth-Anfragen verwendete. Auch das neuste iOS-Betriebssystem ist für einen solchen Angriff anfällig, wie «Ars Technica» berichtet.

Schützen kannst du dich derzeit nur, in dem du Bluetooth ganz abschaltest. Aber während du gerade das Opfer einer solchen Attacke wirst, schaffst du es meistens gar nicht, die Einstellungen überhaupt aufzurufen, da die Pop-ups immer wieder auftauchen und das Bedienen des Geräts quasi unmöglich machen.