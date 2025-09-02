  1. Privatkunden
Lancierung von $WLFI Digital-Token beschert Trump-Familien Milliarden-Einnahmen

dpa

2.9.2025 - 23:37

Die Gründer von World Liberty Financial: (von links) Barron, Donald Jr. und Eric Trump mit ihrem Vater und First Lady Melania sowie Tiffany Trump am 20. Januar in Wahington.
Die Gründer von World Liberty Financial: (von links) Barron, Donald Jr. und Eric Trump mit ihrem Vater und First Lady Melania sowie Tiffany Trump am 20. Januar in Wahington.
KEYSTONE

Donald Trump versprach, als Präsident den Weg für Digitalwährungen zu öffnen. Die Präsidentenfamilie mischt in dem Markt kräftig mit – und das beschert ihr zumindest auf dem Papier einige Milliarden.

DPA

02.09.2025, 23:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Trump-Familie hat einen neuen Digitalwährungs-Token namens $WLFI herausgegeben.
  • Laut «Wall Street Journal» haben die Trumps damit fünf Milliarden Dollar eingenommen.
  • Kritiker mahnen, dass sich Personen etwa aus dem Nahen Osten mit Investitionen in den Token das Wohlwollen des Präsidenten erkaufen wollen und Kleinanleger auf der Strecke bleiben.
Mehr anzeigen

Ein Digitalwährungs-Token, hinter dem die Familie von US-Präsident Donald Trump steht, hat an seinem ersten Handelstag an Wert verloren. Der Preis des Tokens World Liberty Financial (WLFI) stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab.

Zumindest auf dem Papier bescherte der Handelsstart der Präsidenten-Familie zusätzliche Milliarden – doch Trump und seine Söhne Eric, Donald Jr. und Barron dürfen ihre WLFI-Einheiten noch auf unbestimmte Zeit nicht zu Geld machen.

Die Token waren ursprünglich als so etwas wie digitale Stimmrechte für die Digitalwährung-Firma World Liberty Financial vorgestellt worden. Am Montag konnten frühe Investoren, die nicht zum Kreis der Gründer gehören, bis zu ein Fünftel ihrer WLFI-Bestände verkaufen.

Auch Trumps Meme-Coin verlor schon an Wert 

Schon der erste Kurs von 24 US-Cent bot ihnen einen saftigen Gewinn: Sie konnten die Token ursprünglich bei World Liberty Financial für 1,5 US-Cent kaufen, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Die Trump-Familie soll durch die Lancierung nicht weniger als fünf Milliarden Dollar kassiert haben.

Digitalwährungen und Krypto-Token sind oft grossen Kursschwankungen ausgesetzt – insofern kann dieses Vermögen der Trump-Familie noch stark steigen und fallen. Sie hält nach früheren Angaben rund 22,5 Milliarden WLFI-Token.

Der Präsident selbst hatte kurz vor dem Amtsantritt im Januar auch einen sogenannten Meme-Coin – eine Art digitale Gedenkmünze – herausgebracht. Auch zu Präsidentengattin Melania gibt es einen Meme-Coin. Beide notieren weit unter ihren anfänglichen Höchstständen.

Warnung von Kritikern

Ein häufiger Vorwurf in Bezug auf solche Krypto-Münzen ist, dass von ihnen vor allem diejenigen profitieren, die früh dabei waren – während der Kurs dann fällt und späte Investoren auf Verlusten sitzenbleiben.

Chef von World Liberty Financial ist Zach Witkoff, Sohn von Trumps Nahost-Sondergesandtem Steven Wittkoff. Kritiker warnen, dass die Krypto-Unternehmungen zu Versuchen einladen könnten, sich das Wohlwollen der Trump-Familie zu verschaffen.

So berichtete das «Wall Street Journal» von massiven Investitionen der Digitalwährungs-Börse Binance in einen an den Dollar gebundenen Coin von World Liberty Financial. Der in den USA wegen Verstössen gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilte Binance-Gründer Changpeng Zhao würde unterdessen gern eine Begnadigung erreichen. Das Weisse Haus weist Interessenkonflikte stets zurück.

01.09.2025

Videos aus dem Ressort

Elon Musk stellt sein enges Verhältnis zu Donald Trump auf die Probe: Der Tech-Milliardär schürt Zweifel an dem riesigen KI-Projekt, das der US-Präsident stolz im Weissen Haus präsentiert hat.

23.01.2025

Das «unbelievably good Phone» funktioniert mit modernster Technologie und steht im Einklang mit der Natur. Dieser Punkt hatte für die Entwickler oberste Priorität. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium und Bio-Kautschuk.

12.02.2019

Autos waren bis dato Transportmittel, Spassmaschinen und Statussymbol. Mit dem Elektroauto kommt eine gänzlich neue Funktion dazu: Das E-Fahrzeug wird in Zukunft eine wesentliche Rolle in unserem Energiesystem einnehmen.

24.05.2019

