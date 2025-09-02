Digital-Token beschert Trump-Familien Milliarden-Einnahmen

Die Gründer von World Liberty Financial: (von links) Barron, Donald Jr. und Eric Trump mit ihrem Vater und First Lady Melania sowie Tiffany Trump am 20. Januar in Wahington. KEYSTONE

Donald Trump versprach, als Präsident den Weg für Digitalwährungen zu öffnen. Die Präsidentenfamilie mischt in dem Markt kräftig mit – und das beschert ihr zumindest auf dem Papier einige Milliarden.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Trump-Familie hat einen neuen Digitalwährungs-Token namens $WLFI herausgegeben.

Laut «Wall Street Journal» haben die Trumps damit fünf Milliarden Dollar eingenommen.

Kritiker mahnen, dass sich Personen etwa aus dem Nahen Osten mit Investitionen in den Token das Wohlwollen des Präsidenten erkaufen wollen und Kleinanleger auf der Strecke bleiben. Mehr anzeigen

Ein Digitalwährungs-Token, hinter dem die Familie von US-Präsident Donald Trump steht, hat an seinem ersten Handelstag an Wert verloren. Der Preis des Tokens World Liberty Financial (WLFI) stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab.

Zumindest auf dem Papier bescherte der Handelsstart der Präsidenten-Familie zusätzliche Milliarden – doch Trump und seine Söhne Eric, Donald Jr. und Barron dürfen ihre WLFI-Einheiten noch auf unbestimmte Zeit nicht zu Geld machen.

NEW: The Trump-backed DeFi project World Liberty Financial officially launched its $WLFI token today, now trading at a $26 billion market cap



The project is built around a digital dollar the Trumps helped launch. It's now the world's fastest-growing stablecoin — but how? 👀⬇️ pic.twitter.com/Gw1PNJ6icV — Coinage (@coinage_media) September 1, 2025

Die Token waren ursprünglich als so etwas wie digitale Stimmrechte für die Digitalwährung-Firma World Liberty Financial vorgestellt worden. Am Montag konnten frühe Investoren, die nicht zum Kreis der Gründer gehören, bis zu ein Fünftel ihrer WLFI-Bestände verkaufen.

Auch Trumps Meme-Coin verlor schon an Wert

Schon der erste Kurs von 24 US-Cent bot ihnen einen saftigen Gewinn: Sie konnten die Token ursprünglich bei World Liberty Financial für 1,5 US-Cent kaufen, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Die Trump-Familie soll durch die Lancierung nicht weniger als fünf Milliarden Dollar kassiert haben.

What’s Different With $WLFI?

A good play with 1x leverage on premarket for an easy 3x gain.



Unlike the pure meme plays, $WLFI (World Liberty Financial) is structured more like a governance + DeFi treasury token:



Backed by USD1 stablecoin ($2.4B issued).



Supported by real… pic.twitter.com/ZVLozykyGg — Saheb (@CryptoSaheb) September 1, 2025

Digitalwährungen und Krypto-Token sind oft grossen Kursschwankungen ausgesetzt – insofern kann dieses Vermögen der Trump-Familie noch stark steigen und fallen. Sie hält nach früheren Angaben rund 22,5 Milliarden WLFI-Token.

Der Präsident selbst hatte kurz vor dem Amtsantritt im Januar auch einen sogenannten Meme-Coin – eine Art digitale Gedenkmünze – herausgebracht. Auch zu Präsidentengattin Melania gibt es einen Meme-Coin. Beide notieren weit unter ihren anfänglichen Höchstständen.

Warnung von Kritikern

Ein häufiger Vorwurf in Bezug auf solche Krypto-Münzen ist, dass von ihnen vor allem diejenigen profitieren, die früh dabei waren – während der Kurs dann fällt und späte Investoren auf Verlusten sitzenbleiben.

Karoline Leavitt says: “Neither the President nor his family have ever engaged, or will ever engage, in conflicts of interest."



That's like saying water isn't wet. We've tracked (literally) THOUSANDS of Trump's conflicts of interest. https://t.co/KrbDN0YM8h — Citizens for Ethics (@CREWcrew) August 2, 2025

Chef von World Liberty Financial ist Zach Witkoff, Sohn von Trumps Nahost-Sondergesandtem Steven Wittkoff. Kritiker warnen, dass die Krypto-Unternehmungen zu Versuchen einladen könnten, sich das Wohlwollen der Trump-Familie zu verschaffen.

Ahead of the $WLFI token launch, @ZachWitkoff was on CNBC floating pre-market trading for the World Liberty Financial token at $0.35 - $0.90



His publicly traded company $ALTS (has @EricTrump on its board) received those tokens at $0.20$WLFI is now trading at $0.26 in its debut pic.twitter.com/XYkWYR76GW — Coinage (@coinage_media) September 1, 2025

So berichtete das «Wall Street Journal» von massiven Investitionen der Digitalwährungs-Börse Binance in einen an den Dollar gebundenen Coin von World Liberty Financial. Der in den USA wegen Verstössen gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilte Binance-Gründer Changpeng Zhao würde unterdessen gern eine Begnadigung erreichen. Das Weisse Haus weist Interessenkonflikte stets zurück.