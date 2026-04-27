Der «digitale Brief» gehört seit April zur Grundversorgung. blue News

Digital, einfach, modern: so verkauft die Post ihren neuen «Digitalen Brief». Der Praxistest zeigt aber: Wer ihn nutzen will, braucht vor allem eines – Geduld.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit April 2026 gehört der «Digitale Brief» der Post offiziell zur Grundversorgung – doch der Praxistest ernüchtert: Leserinnen, Leser und die blue-News-Redaktion berichten von umständlichen Abläufen und Frust beim Versand.

Besonders kurios: Briefe lassen sich nicht am Computer hochladen, sondern müssen ausgedruckt, abfotografiert und per Handy-App verschickt werden.

Auch nach einem Umzug bleibt der digitale Briefkasten oft leer, weil das Konto auf Epost.ch nicht automatisch aktualisiert wird.

Die Post weist die Kritik zurück, verspricht aber Verbesserungen bei der Nutzerführung. Mehr anzeigen

Ende März wagte die Schweizerische Post den grossen Sprung in die digitale Zukunft. Seit dem 1. April 2026 gehört der «Digitale Brief» (E-Post) offiziell zur Grundversorgung – als Ergänzung zum klassischen Postbrief.

Möglich machte die Einführung ein Bundesratsentscheid von Ende 2025. Das Ziel: ein hybrides Zustellsystem, das digitale und physische Briefe verbindet. Und die Zahlen klingen durchaus beeindruckend: 4,5 Millionen Sendungen wurden 2025 bereits digital verschickt – ein sattes Plus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Doch wer die E-Post-App selbst ausprobiert, merkt rasch: Einen digitalen Brief zu verschicken ist längst nicht so simpel wie den guten alten Papierbrief in den Kasten zu werfen. Zumindest nicht für Privatpersonen. Eine Stichprobe unter Leserinnen, Lesern und Mitgliedern der blue-News-Redaktion zeichnet ein klares Bild: verwirrende Abläufe, umständliche Formulare, Frust beim ersten Versuch.

Brief muss ausgedruckt und fotografiert werden

Ein Beispiel aus dem Selbstversuch: Wer am Computer einen Brief tippt und ihn als PDF speichert, kommt damit nicht weit. Hochladen und direkt vom Desktop aus verschicken? Derzeit schlicht nicht möglich.

Der Versand läuft ausschliesslich über die Handy-App. Konkret heisst das: PDF ausdrucken, mit dem Smartphone abfotografieren und dann erst verschicken. Zwar lässt sich das PDF auch direkt hochladen – doch dafür müssen Handy-Nutzerinnen und -Nutzer geübt sein: Die Datei muss entweder mit Maus und Tastatur auf epost.ch hochgeladen oder via Cloud aufs Handy gebracht werden, damit die Post-App darauf zugreifen kann.

Auch beim Umzug hakt es. Wer der Post brav die neue Adresse samt Weiterleitungsauftrag meldet, darf sich nicht wundern, wenn der digitale Briefkasten gähnend leer bleibt: Das Benutzerkonto auf epost.ch wird nämlich nicht automatisch mitaktualisiert.

Ein blue-News-Reporter berichtet, dass er es trotz mehrerer Anläufe nicht geschafft habe, überhaupt einen digitalen Brief abzuschicken. Sein Fazit: Das Produkt wirke unausgereift.

Post: Kein Anstieg bei Kunden-Feedback

Auf Anfrage weist die Post die Kritik zurück. «Der digitale Briefversand in der Post-App funktioniert seit dem Start zuverlässig», schreibt Post-Sprecherin Silvana Grellmann. Und: Es gebe «keinen auffälligen Anstieg bei Störungsmeldungen oder Supportanfragen».

Feedback nehme man gleichwohl ernst und arbeite laufend an der Nutzerführung. Geplant sei unter anderem ein vereinfachter Onboarding-Prozess. Die Post sagt zudem, dass die App vor dem Start umfangreich getestet wurde. «Die Tests erfolgten sowohl intern als auch mit externen Prüfungen bzw. Rückmeldungen», so die Postsprecherin.

Dass beim Versand ausgerechnet das PDF-Format im Mittelpunkt steht, habe laut Post gute Gründe: «Es ist das verlässlichste Format, um Inhalt und Layout unverändert darzustellen – unabhängig von Gerät oder Druckprozess.» So sollen digitale Briefe rechtlich und optisch ihren physischen Pendants entsprechen. Frei in der App schreiben? Das ist aus Sicht der Post zu fehleranfällig.

Post nennt keine Zahlen

Dass der Versand dadurch für viele Nutzerinnen und Nutzer unattraktiv bleibt, sieht man in Bern offenbar anders: «Es liegen uns keine Hinweise vor, dass sich bei der bestehenden Infrastruktur grundlegende Bedienungsprobleme ergeben, und wir verzeichnen keinen überdurchschnittlichen Anstieg von Kundenrückmeldungen.»

Ob das daran liegt, dass die Selbstversuche von blue News nicht repräsentativ sind – oder schlicht daran, dass nach gescheiterten Versuchen kaum jemand noch Lust auf eine Beschwerde hat –, bleibt offen.

Die wichtigsten Punkte zur E-Post Der «Digitale Brief» ist seit dem 1. April 2026 Teil der postalischen Grundversorgung und ergänzt die klassische Briefpost. Unternehmen und Behörden liefern ihre Sendungen digital ein.

Empfängerinnen und Empfänger entscheiden selbst, ob sie die Post digital in der Post-App oder physisch im Briefkasten erhalten möchten.

Die Post bietet aktuell zwei Versandvarianten an: ePost Standard ab 40 Rappen pro Brief und ePost Plus ab 65 Rappen. Bald folgt zudem ePost Registered für 1.85 Franken – mit der Möglichkeit, den Empfang abzulehnen, und einer Personenidentifizierung.

Bei allen Varianten gibt es Zeitstempel und Zustellbestätigung. Mehr anzeigen

Konkrete Erfolgszahlen zum neuen Dienst bleibt die Post nämlich vorerst schuldig. «Die Daten sind derzeit nicht repräsentativ», heisst es. Details sollen erst einmal jährlich veröffentlicht werden. Bis dahin dürfte für viele Nutzerinnen und Nutzer gelten: weiter üben.