Knapp 400 Drohnen endeten in Melbourne in der Yarra. Imago

Lichtshows mit Drohnen gelten als umweltfreundliche Alternative zu Feuerwerken. Doch eine solche Show fiel in Melbourne wortwörtlich ins Wasser, als 400 Drohnen in einen Fluss stürzten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Lichtshow in Melbourne fiel ins Wasser, weil 400 Drohnen in den Fluss Yarra stürzten.

Die Drohnen wollten aus unbekannten Gründen eine Notlandung durchführen.

Jetzt müssen Taucher*innen die Drohnen mühsam vom Flussbett bergen. Mehr anzeigen

Im Vorfeld der Frauen-Fussball-WM in Australien und Neuseeland ist es zu einer mächtigen Panne bei einer Lichtshow mit Drohnen gekommen. In Melbourne sollte eigentlich die australische Nationalmannschaft vor ihrem letzten Testspiel geehrt werden. Doch rund 400 Drohnen stürzten dabei in der Innenstadt in den Fluss Yarra.

Die genaue Ursache des Malheurs ist noch unbekannt. Offenbar gab es bei den Drohnen ein technisches Problem, das dafür sorgte, dass sie eine automatische Notlandung initiierten. Da sie sich zu diesem Zeitpunkt aber über Wasser befanden, gingen die Drohnen baden.

Taucher müssen kalten Fluss absuchen

Das für die Drohnenshow verantwortliche Unternehmen Australian Traffic Network kann sich das Missgeschick nicht erklären. Man habe bereits Hunderte von Shows abgehalten und nie sei es zu solchen Problemen gekommen.

Da der Unfall über Wasser geschah, gab es immerhin keine Verletzten. Dafür ist die Bergung um einiges schwieriger. Fünf Profi-Taucher*innen suchen dabei das Flussbett der Yarra ab, um die Drohnen eine nach der anderen aus dem im australischen Winter 11 Grad kalten Wasser zu fischen.

Drohnenshows werden zu immer mehr Anlässen als Alternative zu Feuerwerken genutzt. In der Regel gelten sie als sicherer und umweltfreundlicher als die Pyrotechnik, die für Luftverschmutzung und Waldbrände verantwortlich gemacht wird. Auch in der Schweiz, etwa beim Züri Fäscht, wird verstärkt auf Drohnenshows gesetzt.