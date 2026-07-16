Wer in Washington WM-Spiele verfolgen will, registriert sich bei einer Firma, die mit KI Wählerdaten auswertet. Betrieben wird diese von Trumps früherem Digitalstrategen. Und Fifa-Präsident Gianni Infantino nennt das Ganze eine «aussergewöhnliche Partnerschaft».

Darum geht’s Die Fifa betreibt ihre WM-Fanzone in Washington gemeinsam mit Trumps Jubiläumsorganisation «Freedom 250».

Die Firma gehört Trumps Ex-Digitalstrategen Brad Parscale, der Personendaten mit KI für gezielte Wähleransprache auswertet und offenlässt, was mit den Daten der Fans geschieht.

Wegen der Partnerschaft und weiterer Trump-Gefälligkeiten hat die Organisation Fair Square beim IOC Beschwerde gegen Gianni Infantino eingereicht, dem Verstösse gegen die politische Neutralität vorgeworfen werden. Zusammenfassung erstellt mit

Die Kulisse könnte kaum symbolträchtiger sein. Zwischen Lincoln Memorial und Kapitol flimmern auf Grossleinwänden die Spiele der Fussball-WM. Die Fifa Fan Zone auf der National Mall in Washington ist gratis, familienfreundlich, mit Foodständen und Mitmach-Angeboten. Ein Volksfest, wie es sich der Weltfussballverband für seine erste WM auf US-Boden seit 1994 wünscht. Wer sich allerdings für den Anlass online anmeldet, hinterlässt seine Daten nicht nur bei der Fifa, sondern auch bei einer Firma, deren Geschäftsmodell darin besteht, aus Personendaten Wählerprofile zu machen.

Die Fanzone in Washington soll Fussball-Fans zusammenbringen. Getty Images

Vom Fussballfest in die Datenbank

Möglich macht das die Partnerin des Anlasses Freedom 250. Also jene Organisation, die US-Präsident Donald Trump für die Feiern zum 250-Jahr-Jubiläum der USA aufgebaut hat und die er entgegen ursprünglichen Plänen nicht überparteilich, sondern ganz auf MAGA-Linie ausrichtet. Die Demokraten im Repräsentantenhaus halten die Aktivitäten der Organisation für illegal und verfassungswidrig. Ein 55-seitiger Untersuchungsbericht des zuständigen Ausschusses trägt den Titel «Von Eitelkeit zu Wahnsinn».

Die digitale Registrierung für die Fanzone läuft über Campaign Nucleus, wie zuerst der «Washington Examiner» berichtete und die «FAZ» detailliert nachrecherchierte. Journalisten des «Daily Caller» machten die Probe aufs Exempel. Sie meldeten sich für den Anlass an und erhielten ein Ticket mit dem Aufdruck «Powered by Nucleus», verschickt von einer E-Mail-Adresse der Firma. Vor Ort scheint niemand die Tickets ernsthaft zu kontrollieren, einzelne Besucher berichten, sie seien ganz ohne Anmeldung aufs Gelände gekommen. Wer sich aber brav registriert, dessen E-Mail-Adresse und Telefonnummer landen in der Datenbank eines Wahlkampfdienstleisters.

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Wer steckt hinter dem Ganzen?

Campaign Nucleus gehört Brad Parscale. Und dieser Name lässt bei Datenschützern die Alarmglocken schrillen. Parscale war der Digitalstratege hinter Trumps Wahlkämpfen 2016 und 2020. Im ersten davon arbeitete er mit Cambridge Analytica zusammen, jener Firma, die ohne Einwilligung die Facebook-Daten von 87 Millionen Nutzern abgriff, um Wähler gezielt mit massgeschneiderter Werbung zu bespielen. Der Skandal gilt bis heute als Lehrstück dafür, was passiert, wenn Personendaten in die falschen Hände geraten.

Nach dem Sturm aufs Kapitol distanzierte sich Parscale kurz vom Trump-Lager, gründete Campaign Nucleus und stiess 2024 wieder zum Team. Seine Firma versteht sich als Kommandozentrale für politische Kampagnen. Sie wertet mit künstlicher Intelligenz grosse Datensätze aus, identifiziert «überzeugbare Wähler» und verschickt automatisiert zugeschnittene Botschaften. Allein im Wahlzyklus 2024 soll das Unternehmen über zwei Millionen Dollar mit Aufträgen des Trump-Lagers und der Republikaner verdient haben.

Was mit den Daten der Fussballfans konkret geschieht, wollte die Firma auf Anfrage der «FAZ» nicht sagen. Man nehme Datenschutz ernst und halte sich an Gesetzes- und Vertragslage, hiess es lediglich. Ob die Fifa vor Abschluss der Partnerschaft wusste, mit wem sie sich einlässt, blieb ebenfalls unbeantwortet.

Donald Trumps früherer Wahlkampfchef Brad Parscale. Getty Images

Infantino in Erklärungsnot

Für die FIFA ist die Affäre mehr als ein PR-Problem. Der Verband ist gemäss eigenen Statuten zu politischer Neutralität verpflichtet und sein Präsident Gianni Infantino bewirbt die Fanzone öffentlich als Ergebnis einer «aussergewöhnlichen Partnerschaft mit Freedom 250». Während Amerika sein Jubiläum feiere, zeige die WM die Kraft des Fussballs, die Welt zusammenzubringen, schwärmt er.

Die britische Menschenrechtsorganisation Fair Square sieht das anders. Sie hat diese Woche beim Internationalen Olympischen Komitee Beschwerde gegen Infantino eingereicht. Der Fifa-Chef ist seit 2020 IOC-Mitglied und hat mit seiner Aufnahme einen Eid auf die Olympische Charta abgelegt, inklusive Neutralitätsgebot. Fair Square listet fünf klare Verstösse auf: von Infantinos Aussage, Trump verdiene den Friedensnobelpreis, über den eigens geschaffenen Fifa-Friedenspreis für den US-Präsidenten bis zur roten Kappe mit der Aufschrift «45-47», die Infantino öffentlich trug. Auch die Werbung für die Fanzone samt Datensammlung gehört zu den Vorwürfen. Fair-Square-Gründer Nick McGeehan spricht von einem «weiteren unverhohlenen, schamlosen Regelbruch».

Eine ähnliche Beschwerde liegt seit Dezember bei der Fifa-eigenen Ethikkommission, unterstützt vom norwegischen Fussballverband und rund 50 EU-Parlamentariern. Gehört hat man von dieser Kommission seither nichts. Das dürfte mit ein Grund sein, weshalb Fair Square nun den Umweg über das IOC nimmt. Dessen Ethikkommission behandelt Beschwerden vertraulich, theoretisch aber kann das Komitee Mitglieder ausschliessen, die gegen die Charta verstossen.

Die Fanzone auf der National Mall läuft noch bis zum WM-Final am 19. Juli. Danach werden die Leinwände abgebaut und die Foodstände verschwinden. Die Daten der Fans aber bleiben, wo sie sind. Und niemand ausserhalb von Campaign Nucleus weiss, was damit geschieht.