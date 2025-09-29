  1. Privatkunden
Nur 50,4 Prozent sagen Ja Warum die E-ID deinen Alltag verändern könnte

Sven Ziegler

29.9.2025

Die E-ID ist beschlossene Sache. (Symbolbild)
Die E-ID ist beschlossene Sache. (Symbolbild)
KEYSTONE

Die E-ID ist beschlossen – knapp, aber doch. Mit der neuen App «Swiyu» will der Bund dein Portemonnaie aufs Smartphone holen. Was das bedeutet, wo du profitieren kannst und warum viele trotzdem skeptisch bleiben, erfährst du hier.

Sven Ziegler

29.09.2025, 09:05

29.09.2025, 09:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die E-ID wurde knapp angenommen und soll ab 2026 starten.
  • Mit der App «Swiyu» kannst du Behördenwege und Ausweise digital erledigen.
  • Gegner kritisieren fehlende Garantien und warnen vor Überwachung. 
Mehr anzeigen

Wer hat wie gestimmt?

Nur 50,4 Prozent der Stimmbevölkerung haben am 28. September zugestimmt – ein Resultat auf Messers Schneide. Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sehen die Digitalisierung skeptisch. Für die Befürworter ist es trotzdem ein Meilenstein, auf dem die Schweiz jetzt aufbauen will.

Schweizer Frauen haben das E-ID-Gesetz mehrheitlich abgelehnt. Laut einer am Montag veröffentlichten Nachbefragung des Instituts Leewas im Auftrag von «20 Minuten» und Tamedia stimmten lediglich 46 Prozent der Frauen für die Einführung elektronischer Ausweise - bei den Männern waren es hingegen 55 Prozent.

Eine zentrale Rolle spielte gemäss der Umfrage auch der Bildungsabschluss. Das E-ID-Gesetz fand besonders bei Menschen mit einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss Anklang: 69 Prozent dieser Gruppe gaben an, mit Ja gestimmt zu haben. Unter Personen mit Berufslehre unterstützten lediglich 44 Prozent die Vorlage.

Wird die E-ID jetzt Pflicht?

Nein. Du musst keine E-ID beantragen, wenn du das nicht willst. Im Gesetz ist klar festgeschrieben, dass alle Behördengänge auch weiterhin mit Pass oder ID möglich bleiben.

Kritiker wie die SVP warnen aber, dass diese Freiwilligkeit in Zukunft eingeschränkt werden könnte – und fordern deshalb Garantien. Der Bundesrat betonte am Sonntag erneut, dass man ausschliesslich auf Freiwilligkeit setze. Alle Vorgänge, die künftig mit einer E-ID möglich sein sollen, müssen auch ohne digitalen Ausweis möglich sein. 

Wo kommt die E-ID hin?

Die neue Bundes-App «Swiyu» ist das Herzstück der E-ID. Dort kannst du künftig deine Identität hinterlegen und Dokumente verwalten – vom Strafregisterauszug über Adressänderungen bis hin zur Kontoeröffnung.

Sie prägte den Abstimmungskampf. Walliserin nach E-ID-Ja: «Ich bin dem Volk dankbar»

Sie prägte den AbstimmungskampfWalliserin nach E-ID-Ja: «Ich bin dem Volk dankbar»

Schon kurz nach dem Start soll der Führerausweis digital in «Swiyu» verfügbar sein. In mehreren Kantonen läuft bereits ein Pilotprojekt mit dem elektronischen Lernfahrausweis. Auch ÖV-Abos könnten in Zukunft integriert werden – dein Handy wird damit noch mehr zum Schlüssel für den Alltag.

Wo soll die E-ID sonst noch zum Einsatz kommen?

Das elektronische Patientendossier ist bisher ein Flickenteppich. Mit der E-ID soll es zentralisiert werden – so könnten Rezepte, Abrechnungen oder Krankenkassenwechsel unkompliziert über die App laufen. Fix ist bisher: Der Organspendeausweis wird an die E-ID gekoppelt.

Hauchdünne Mehrheit für digitale Identität. Grosse Erleichterung im Ja-Lager – Bund kann E-ID umsetzen

Hauchdünne Mehrheit für digitale IdentitätGrosse Erleichterung im Ja-Lager – Bund kann E-ID umsetzen

Die E-ID könnte das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und Referenden vereinfachen. «E-Collecting» heisst das – digitale Signaturen, die vom Staat beglaubigt werden. Damit würde die direkte Demokratie effizienter und gleichzeitig fälschungssicherer.

Kann ich mit der E-ID auch reisen?

Das wird in den kommenden Monaten verhandelt. Unsere Nachbarländer Deutschland und Österreich haben bereits eine elektronische Identitätskarte. Mit ihnen könnte die Schweiz ein Abkommen schliessen, dass man digitale Identitätsnachweise anerkennt.

Die EU plant zudem ein ähnliches Projekt, mit der jeder EU-Bürger eine digitale Identität erhalten soll. Wenn die Schweiz diese Identitätsnachweise anerkennt, braucht man künftig wohl auch als Schweizer*in keine physische ID mehr, um in die EU zu reisen.

Was sagen die Kritiker?

Trotz des knappen Ja ist der Widerstand nicht verstummt. Verschiedene Organisationen, darunter die Junge SVP und die EDU, warnen vor einer «staatlichen Überwachung durch die Hintertür». Für sie bleibt entscheidend, dass die Freiwilligkeit dauerhaft garantiert ist.

Mehr aus der Schweiz

Abschaffung frühstens 2028. Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird

Abschaffung frühstens 2028Warum der Eigenmietwert noch Jahre bleiben wird

Kantonspolizei trauert. Polizeitaucher stirbt bei Sucheinsatz in der Limmat

Kantonspolizei trauertPolizeitaucher stirbt bei Sucheinsatz in der Limmat

blue News Leser*innen zum Eigenmietwert. «Gewinner sind wieder einmal die Reichen»

blue News Leser*innen zum Eigenmietwert«Gewinner sind wieder einmal die Reichen»

