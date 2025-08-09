Der weltweite Anteil von E-Autos hat sich in drei Jahren mehr als verdoppelt. (Symbolbild) Bild: Carsten Rehder/dpa

Die Preise von Elektroautos und Verbrennern nähern sich immer weiter an. Der sinkende Preisabstand hat zu gestiegenen Elektroautoverkäufen der letzten Monate beigetragen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Preisabstand zwischen Elektroautos und Verbrennern schrumpft immer weiter.

Beim Vergleich der beliebtesten Modelle liegt der Abstand dabei unter 2820 Franken.

Der Verkauf von Elektroautos ist in den letzten Monaten immer weiter gestiegen. Mehr anzeigen

Elektroautos nehmen Fahrt auf. Der weltweite Anteil von E-Autos hat sich in drei Jahren mehr als verdoppelt. Jeder fünfte Neuwagen fährt somit bereits elektrisch. Das geht aus einer Studie von «KfW Research» hervor.

In Europa spielt dabei jedoch nicht nur der Umweltfaktor eine Rolle, auch der Preisabstand zwischen Elektroautos und Verbrennern schrumpft immer weiter. Inzwischen liegt er nach Berechnungen von Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, einem der renommiertesten Automobilexperten Deutschlands, beim Vergleich der beliebtesten Modelle unter 3000 Euro (ca. 2820 Franken), wenn man Rabatte und andere Preis-Instrumente einrechnet. Noch vor einem Jahr war es weit mehr als das Doppelte.

Der Vergleich beruht auf dem Durchschnittspreis der jeweils 20 beliebtesten Modelle inklusive Rabatten. «Das Elektroauto bahnt sich seinen Weg in Europa und Deutschland», sagt Dudenhöffer. «Die Preisentwicklung ist dabei ein ganz entscheidender Faktor.»

Treiber sind einerseits steigende Listenpreise und niedrigere Rabatte bei Verbrennern, andererseits sinkende Listenpreise und höhere Rabatte bei Elektroautos, wie Dudenhöffer erklärt. Konkret liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus bei Verbrennern und Stromern derzeit praktisch gleichauf bei gut 17 Prozent. Noch im Januar hatten die Rabatte bei Stromern noch gut drei Prozentpunkte unter dem der Verbrenner gelegen.

Viele Hersteller müssen mehr Elektroautos verkaufen

Zur aktuellen Entwicklung bei Rabatten und Elektroauto-Neuzulassungen könnte auch beigetragen haben, dass seit Jahresbeginn strengere Vorgaben für CO2-Flottengrenzwerte in der EU gelten. Viele Hersteller müssen mehr Elektroautos verkaufen, um die Ziele zu erfüllen.

Der sinkende Preisabstand dürfte intensiv zu den gestiegenen Elektroautoverkäufen der letzten Monate beigetragen haben - und könnte das in den kommenden Monaten weiter tun.

