Viele Artikel sind kopiert Musk bringt «Konkurrenz» für Wikipedia an den Start

SDA

28.10.2025 - 06:31

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist Elon Musk schon lange ein Dorn im Auge. Der Tech-Milliardär liess bei seiner KI-Firma eine Alternative entwickeln.
Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist Elon Musk schon lange ein Dorn im Auge. Der Tech-Milliardär liess bei seiner KI-Firma eine Alternative entwickeln.
4o @blue News

Elon Musk greift Wikipedia an – mit seiner eigenen Enzyklopädie Grokipedia. Die Plattform soll laut Musk «besser als Wikipedia» sein, basiert aber teils auf eben jener Seite, die er seit Jahren kritisiert.

Keystone-SDA

28.10.2025, 06:31

29.10.2025, 09:20

Elon Musk hat seine Alternative zur Online-Enzyklopädie Wikipedia gestartet. Die Website mit dem Namen Grokipedia bietet ein ähnliches Design mit einer Suchmaske und Artikeln mit Quellenverweisen.

Der Entwicklungsstand von Grokipedia wird zum Start als «Version 0.1» bezeichnet. Schon in diesem Stadium sei die Enzyklopädie seiner Meinung nach «besser als Wikipedia», schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X.

Allerdings fiel Nutzern auf, dass einige Texte auf Artikeln bei Wikipedia basieren. So verwies das Technologie-Blog «The Verge» auf den Grokipedia-Beitrag zu Apples Macbook Air, unter dem steht, dass er von Wikipedia «adaptiert» worden sei.

Einige Artikel sind umgeschriebene Wikipedia-Texte.
Einige Artikel sind umgeschriebene Wikipedia-Texte.
Screenshot

Musk wettert gegen Wikipedia

Die Wikipedia-Beiträge werden von Nutzern erstellt und bearbeitet. Musk behauptet aber schon lange, die Enzyklopädie sei nicht objektiv und habe eine linke politische Ausrichtung. Er selbst ist für rechte Ansichten bekannt.

Der Name von Musks Enzyklopädie-Gegenentwurf lehnt an den des xAI-Chatbots Grok an. Musk hatte stets verkündet, Grok solle eine KI-Software sein, die nach der Wahrheit suche. In den vergangenen Monaten sorgte Grok allerdings für eine Kontroverse wegen antisemitischer Äusserungen. Musks Firma machte eine fehlerhafte Programmierung dafür verantwortlich.

KI-Faktencheck?

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Über den Artikeln der Musk-Enzyklopädie steht, dass sie von Grok einem Faktencheck unterzogen worden seien. Bisher ist unklar, wie genau das funktioniert – und auf welche Quellen dabei zum Beispiel zugegriffen wird. KI-Software ist zudem generell für sogenannte Halluzinationen bekannt, bei denen sie plausibel klingende Informationen erfindet.

«Wir sind immer noch dabei, zu verstehen, wie Grokipedia funktioniert», hiess es in einer Stellungnahme der Wikimedia-Stiftung, die hinter der Wikipedia steht, bei «The Verge». Sie verwies darauf, dass KI-Firmen auf von Menschen erstellte Beiträge etwa bei Wikipedia zurückgreifen.

Ein Rundgang durch das Festivalgelände in Cannes

Ein Rundgang durch das Festivalgelände in Cannes

Glamour pur in Cannes: Derzeit strömen die Stars zum Filmfestival. blue News zeigt, wie das Spektakel vor Ort aussieht.

19.05.2023

Der Brienzer Hangrutsch im Zeitraffer

Der Brienzer Hangrutsch im Zeitraffer

Beim Brienzer Rutsch gilt die Sorge der Fachleute der sogenannten «Insel»: ein rund zwei Millionen Kubikmeter grosser Hangteil, der abzubrechen droht. Im Zeitraffer-Video siehst du die Verschiebungen.

10.05.2023

Ein Video und seine Geschichte: Mit 140 Stundenkilometer durch den Eiskanal rasen

Ein Video und seine Geschichte: Mit 140 Stundenkilometer durch den Eiskanal rasen

Jeden Winter flitzen die mutigsten Sportler*innen die gefährlichste Natur-Eisbahn der Welt hinunter. Der Cresta Run in Sankt Moritz garantiert für Jeden, der sich traut, einen Adrenalinkick.

16.02.2023

Ein Rundgang durch das Festivalgelände in Cannes

Ein Rundgang durch das Festivalgelände in Cannes

Der Brienzer Hangrutsch im Zeitraffer

Der Brienzer Hangrutsch im Zeitraffer

Ein Video und seine Geschichte: Mit 140 Stundenkilometer durch den Eiskanal rasen

Ein Video und seine Geschichte: Mit 140 Stundenkilometer durch den Eiskanal rasen

