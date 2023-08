Echter Parmesan ist mindestens zwölf Monate gereift und hat einen Mikrochip. Bild: Keystone

Parmesan-Produzenten wollen ihr Produkt schützen und statten es jetzt mit essbaren Mikrochips aus, mit den die Herkunft des Käses bewiesen werden kann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Parmesan ist nur Parmesan, wenn er aus der Region um Parma kommt.

Doch immer mehr Imitate fluten den Weltmarkt.

Das Konsortium der Parmesan-Produzenten pflanzt daher nun Mikrochips in Käselaiber an, mit denen die Echtheit nachgewiesen werden kann. Mehr anzeigen

Zu einem vernünftigen Pasta-Gericht gehört natürlich Parmesan. Meist in geriebener Form konsumiert, veredelt der Hartkäse jede Mahlzeit. Und wie bei Käsearten üblich, ist er nach seinem Herkunftsort benannt.

Zumindest innerhalb der Europäischen Union darf als «Parmesan» denn auch nur solcher Käse bezeichnet werden, der auch tatsächlich in der Region um Parma produziert wurde. Doch ausserhalb Europas gibt es diese Einschränkung nicht und so werden zahlreiche minderwertige Käseprodukte unter dem Namen «Parmesan» verkauft.

Verband geht in die Offensive

Das Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, ein Verband der Produzenten von authentischem Parmesan, will das nicht länger hinnehmen und hat nun eine neue Methode eingeführt, mit der Imitate entdeckt werden sollen, wie das «Wall Street Journal» berichtet.

In die 40 kg schwere Laibe Parmesan wird einfach ein Mikrochip eingepflanzt. Dieser ist mit einem einzigartigen Code ausgestattet und liefert beim Scannen exakte Informationen über die Herkunft des Laibs. Dadurch sollen vor allem Grosshändler ausserhalb Europa sicherstellen können, dass sie einen «echten» Parmesan gekauft haben.

Chips kommen vielfältig zum Einsatz

Die Mikrochips sind essbar, werden allerdings in der Rinde untergebracht, die von den meisten Menschen nicht konsumiert wird. Der Chip hat in etwa die Grösse eines Salzkorns und kann mit einem Laserscanner ausgelesen werden.

Vergleichbare Chips werden in immer mehr Produkte integriert, um deren Echtheit nachweisen zu können. So wurden sie bereits in der Autozuliefererbranche und in der Pharmaindustrie verwendet.