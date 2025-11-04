  1. Privatkunden
Falsche Plattformen EU-Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus

SDA

4.11.2025 - 19:30

Bei Durchsuchungen auf Zypern, in Spanien und Deutschland wurden mehr als 1, 5 Millionen Euro in Geld und Kryptowährungen beschlagnahmt. (Symbolbild)
Bei Durchsuchungen auf Zypern, in Spanien und Deutschland wurden mehr als 1, 5 Millionen Euro in Geld und Kryptowährungen beschlagnahmt. (Symbolbild)
KEYSTONE/ROBERT GHEMENT

Finanzbetrüger haben mit gefälschten Anzeigen Investoren gelockt. Ihnen wurden hohe Gewinne versprochen. Doch am Ende verloren sie alles.

Keystone-SDA

04.11.2025, 19:30

04.11.2025, 21:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Europäische Ermittler haben ein internationales Netzwerk von Krypto-Betrügern zerschlagen und neun Verdächtige festgenommen.
  • Die Bande soll über 600 Millionen Euro durch falsche Investitionsplattformen erbeutet haben.
  • Bei Razzien in mehreren Ländern wurden über 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt.
Mehr anzeigen

Europäische Ermittler haben nach Angaben der europäischen Justizbehörde Eurojust ein Netzwerk von Finanzbetrügern ausgehoben. Neun Personen seien unter dem Verdacht der Geldwäsche mit Kryptowährungen festgenommen worden.

Die Verdächtigen hatten den Angaben zufolge Opfer um mehr als 600 Millionen Euro betrogen. Sie hätten diese Summe für angebliche Investitionen in Form von Kryptowährungen eingesammelt – und dann in Geld umgetauscht. Bei den Ermittlungen hatten Behörden in Frankreich, Belgien, Zypern, Deutschland und Spanien zusammengearbeitet.

Der Einsatz war den Angaben zufolge in der vergangenen Woche. Die Verdächtigen wurden demnach auf Zypern, in Spanien und Deutschland festgenommen. Gleichzeitig fanden Durchsuchungen statt, bei denen mehr als 1, 5 Millionen Euro in Geld und Kryptowährungen beschlagnahmt wurden.

Mehr zum Thema

