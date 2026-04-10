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Mit eigener Software auf Datenfang Meta-Mitarbeiter lädt 30'000 private Facebook-Fotos herunter

Oliver Kohlmaier

10.4.2026

Ein Ex-Meta-Mitarbeiter schrieb eine eigene Software, um illegal private Bilder von Facebook-Nutzern herunterzuladen.
Ein Ex-Meta-Mitarbeiter schrieb eine eigene Software, um illegal private Bilder von Facebook-Nutzern herunterzuladen.
Uli Deck/dpa (Archivbild)

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Meta soll eigens eine Software geschrieben haben, um rund 30'000 private Bilder von Facebook-Nutzer*innen herunterzuladen. Das Unternehmen hat den Mann entlassen.

Redaktion blue News

10.04.2026, 19:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ehemaliger Meta-Mitarbeiter hat rund 30'000 private Bilder von der Plattform Facebook heruntergeladen.
  • Mitarbeiter*innen haben auf die privaten Fotos von Nutzer*innen keinen Zugriff. Der Beschuldigte schrieb jedoch eine eigene Software, um die Sicherheitsbarrieren des Konzerns zu umgehen.
  • Meta hat den «Mann in den Dreissigern» entlassen, die Ermittlungen gegen ihn laufen. 
Mehr anzeigen

Jeden Tag werden Millionen privater Bilder per Facebook versendet, von kitschigen Sonnenuntergängen bis hin zu intimen Aufnahmen. Diese Fotos sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, nicht einmal Meta-Angestellte haben Zugriff auf sie. Ein Londoner Mitarbeiter jedoch soll rund 30'000 private Bilder mit einer eigens erstellten Software illegal heruntergeladen haben. 

Ein Sprecher von Meta sagte der BBC, der Verstoss sei vor über einem Jahr entdeckt worden. Daraufhin habe das Unternehmen den verdächtigen Mitarbeiter sofort entlassen und «die Angelegenheit an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet». Nun untersucht die Londoner Metropolitan Police den Fall. Diese hatte zuvor auch einen Hinweis der US-amerikanischen Bundespolizei FBI erhalten. 

«Switzerland is fake». Social-Media-Nutzende glauben nicht, dass die Schweiz existiert

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Nutzer*innen benachrichtigt

Ein Sprecher der Metropolitan Police teilte mit, dass im November 2025 ein Mann in den Dreissigern wegen des Verdachts auf unbefugten Zugriff auf Computerdaten festgenommen worden sei. Er sei inzwischen gegen Kaution freigelassen worden und müsse sich im Mai bei der Polizei melden.

Meta hat nach eigenen Angaben jene Nutzer*innen benachrichtigt, deren Bilder heruntergeladen worden waren sowie seine Sicherheitssysteme verbessert. Der Vorfall ist das jüngste von vielen Sicherheitsproblemen, die bei Meta bereits aufgetreten sind. Neben Facebook gehören auch Whatsapp und Instagram zum Konzern.

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