Massive Sicherheitslücke. Errätst du das Passwort der Überwachungskameras im Louvre? Massive Sicherheitslücke. Errätst du das Passwort der Überwachungskameras im Louvre?
Massive Sicherheitslücke

Errätst du das Passwort der Überwachungskameras im Louvre?

Beim Juwelenraub im Louvre hat auch die IT zu grossen Teilen versagt, wie die Enthüllung von Passwörtern nun zeigt. Eigentlich hätte man die Lehren aus der Vergangenheit längst ziehen müssen.
Griffiger, schöner, besser?. Sind die neuen iPhone-Hüllen wirklich so viel besser?
Griffiger, schöner, besser?

Sind die neuen iPhone-Hüllen wirklich so viel besser?

Apples letzte iPhone-Hüllen floppten. TechWoven soll es jetzt richten. Das neue Funktionsgewebe fühlt sich wirklich griffig an und steckt den Alltag sichtbar besser weg. Doch beim grossen Kamera-Plateau bleibt eine Designlücke.
Nach mehr als 10 Jahren. WhatsApp kommt doch noch auf die Apple Watch
Nach mehr als 10 Jahren

WhatsApp kommt doch noch auf die Apple Watch

Meta öffnet WhatsApp doch noch für die Apple Watch. Ein später Schritt, der halbherzig bleibt. Der Start der Beta-Version zeigt, dass die Smartwatch für WhatsApp noch immer nur ein verlängerter Arm des iPhones ist.
Test und Reviews

Einfacher laufen. E-Auto, E-Bike – und jetzt kommt auch noch der E-Schuh Einfacher laufen. E-Auto, E-Bike – und jetzt kommt auch noch der E-Schuh
Einfacher laufen

E-Auto, E-Bike – und jetzt kommt auch noch der E-Schuh

Ein Schuh, der mitdenkt, antreibt und Energie spart. Was nach Science-Fiction klingt, ist schon bald Realität. Mit dem Projekt Amplify will Nike den ersten elektrisch unterstützten Laufschuh auf den Markt bringen.
Power ist Trumpf. Das ultradünne iPhone Air wird zum Ladenhüter Power ist Trumpf. Das ultradünne iPhone Air wird zum Ladenhüter
Power ist Trumpf

Das ultradünne iPhone Air wird zum Ladenhüter

Apples jüngstes Designexperiment, das bislang dünnste iPhone aller Zeiten, scheint auf dem Markt zu straucheln. Während die übrigen Modelle der iPhone-17-Serie hohe Nachfrage verzeichnen, soll Apple die Produktion des neuen iPhone Air überraschend drosseln.
Bei Weiss einfach fahren. Brauchen wir bald eine vierte Ampelfarbe im Verkehr? Bei Weiss einfach fahren. Brauchen wir bald eine vierte Ampelfarbe im Verkehr?
Bei Weiss einfach fahren

Brauchen wir bald eine vierte Ampelfarbe im Verkehr?

Ein zusätzliches Lichtsignal soll den Strassenverkehr revolutionieren und die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine regeln. Was nach Science-Fiction klingt, könnte schon bald Realität werden.
Halb so teuer. Samsung stellt Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vor Halb so teuer. Samsung stellt Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vor
Halb so teuer

Samsung stellt Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vor

Apple sorgte Anfang 2024 für Aufsehen mit der teuren Computer-Brille Vision Pro. Samsung und Google kontern nun mit einem günstigeren Gerät, das ähnliche Bedienung und Funktionen bieten soll.
Wer zu viel schreibt, fliegt raus. WhatsApp will Zahl der Nachrichten einschränken
Wer zu viel schreibt, fliegt raus

WhatsApp will Zahl der Nachrichten einschränken

Eine Begrenzung für unbeantwortete Nachrichten an Unbekannte soll die Flut unerwünschter Kommunikation bei WhatsApp eindämmen. Die drastische Massnahme wirft jedoch Fragen nach ihrer Effizienz und den Kollateralschäden auf.
Heller, schneller, besser?. Was das iPhone 17 Pro im Alltag wirklich bringt
Heller, schneller, besser?

Was das iPhone 17 Pro im Alltag wirklich bringt

Apple setzt bei den neuen Pro-Modellen neu auf Aluminium statt Titan, verspricht ein besseres Wärmemanagement, verbesserte Kameras, und ein helleres Display, welches dank Ceramic Shield 2 weniger verkratzen soll. Ist das iPhone 17 wirklich das Geld wert?
Sind die Ständer schuld?. Kratzer-Gate bei den neuen iPhones – was Apple dagegen tut
Sind die Ständer schuld?

Kratzer-Gate bei den neuen iPhones – was Apple dagegen tut

Noch vor Verkaufsstart der neuen iPhone-Serie meldeten sich erste Käufer mit Kratzer und Schlieren auf den brandneuen Smartphones. Dass die Makel nicht aus privaten Wohnzimmern, sondern aus den eigenen Apple-Stores stammen, verleiht der Debatte zusätzliche Brisanz.
Strategiewechsel?. Bringt Apple 2026 das erste Macbook mit Touchscreen raus?
Strategiewechsel?

Bringt Apple 2026 das erste Macbook mit Touchscreen raus?

Nach Jahre langer Ablehnung von Touchscreens auf Laptops, plant Apple Insidern zufolge eine radikale Kehrtwende. Ein neues MacBook Pro mit berührungsempfindlichem OLED-Display soll Ende 2026 auf den Markt kommen.
Für 799 Dollar. Meta bringt die erste Brille mit Display auf den Markt
Für 799 Dollar

Meta bringt die erste Brille mit Display auf den Markt

Der Facebook-Konzern Meta bringt eine Brille auf den Markt, die Nutzerinnen und Nutzern Informationen in einem der Gläser anzeigen kann. Das Gerät mit dem Namen Meta Ray-Ban Display kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden.
Nach Deal mit China. Trump lässt Vertraute die Kontrolle von Tiktok übernehmen
Nach Deal mit China

Trump lässt Vertraute die Kontrolle von Tiktok übernehmen

Die USA und China scheinen sich im Kampf um TikTok geeinigt zu haben. Laut Medienberichten soll der wertvolle Algorithmus in chinesischem Besitz bleiben, das US-Geschäft aber wichtigen Trump-Unterstützern zugeschlagen werden.
Ladenhüter. Keiner will den Billig-Cybertruck – Tesla stellt Verkauf ein
Ladenhüter

Keiner will den Billig-Cybertruck – Tesla stellt Verkauf ein

Nur wenige Monate nach dem Verkaufsstart hat Tesla die günstigere Version seines Cybertrucks wieder aus dem Programm genommen. Der Schritt wirft weiter mehr als nur Fragen zur Marktstrategie auf.
Berufswelt im Wandel. Diesen 10 neuen Jobs gehört die Zukunft
Berufswelt im Wandel

Diesen 10 neuen Jobs gehört die Zukunft

Bis 2030 könnten weltweit fast 80 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen, prognostiziert das Weltwirtschaftsforum. Ein Blick auf zehn Jobs, die in den kommenden Jahrzehnten Realität werden könnten.
Dumme EV’S‬ ‭. Die Top 5 der dümmsten Elektroautos – von inkonsequent bis komplett‬ sinnlos‬ ‭
Dumme EV’S‬ ‭

Die Top 5 der dümmsten Elektroautos – von inkonsequent bis komplett‬ sinnlos‬ ‭

E-Autos gibt es mittlerweile in allen Formen und Preisklassen – von genial durchdacht bis‬ völlig daneben. Wir haben die fünf Modelle herausgesucht, die mit schwachen Konzepten,‬ verpassten Chancen oder blankem Ressourcen-Irrsinn glän‭zen.‬
Drastische Vorwürfe. «100'000 gehackte Konten pro Tag» – Ex-Sicherheitschef von WhatsApp packt aus
Drastische Vorwürfe

«100'000 gehackte Konten pro Tag» – Ex-Sicherheitschef von WhatsApp packt aus

Ein Insider wirft Meta vor, gravierende Sicherheitslücken bei Whatsapp vertuscht zu haben. Hinzu käme eine Unternehmenskultur, in der Kritik nicht nur unerwünscht, sondern gefährlich sei.
Mehrwert für Content-Creator. Die neuen iPhones kommen mit solidem Update, aber ohne Überraschung
Mehrwert für Content-Creator

Die neuen iPhones kommen mit solidem Update, aber ohne Überraschung

Apple hat an seiner jährlichen Keynote die neuen iPhones 17 vorgestellt – mit genau den Verbesserungen, die viele seit Jahren fordern. Die grosse Revolution bleibt aber aus.

Katerstimmung im Weissen Haus
Warum spricht die «böseste Frau der Schweiz» ständig über ihre Kinder?
Spektakulärer Münzschatz wird in Zürich versteigert
Preiskampf um das Brot ruft die Wettbewerbshüter auf den Plan
So bastelst du mit KI deine ganz persönliche Grusskarte
4:08

So bastelst du mit KI deine ganz persönliche Grusskarte

Dank KI kann inzwischen jeder noch viel kreativer sein, wenn es um Grusskarten geht. Wir zeigen dir am Beispiel einer persönlichen Weihnachtskarte wie du dabei vorgehst.

Grossangriff erst 2026. Und was ist jetzt mit dem faltbaren iPhone? Grossangriff erst 2026. Und was ist jetzt mit dem faltbaren iPhone?
Grossangriff erst 2026

Und was ist jetzt mit dem faltbaren iPhone?

Jahrelang schien Apple den Trend faltbarer Smartphones zu ignorieren. Auch an der Keynote vom Dienstag fällt kein Wort zu einem Falthandy. Doch die scheinbare Zurückhaltung ist wohl nur Teil einer minutiös geplanten Strategie.
Apples neue Produktpalette. So dünn ist das neue iPhone Air – doch zu welchem Preis?
Apples neue Produktpalette

So dünn ist das neue iPhone Air – doch zu welchem Preis?

Das neueste Mitglied von Apples Smartphone-Familie ist das dünnere iPhone Air. Es soll viel Computer-Leistung im schlanken Design bieten. Und das sogar zu einem relativ günstigen Preis.
Nvidia-Chef auf der Erfolgsspur. Jensen Huang führt wichtigste Firma der Welt – wer ist der Tech-Rockstar?
Nvidia-Chef auf der Erfolgsspur

Jensen Huang führt wichtigste Firma der Welt – wer ist der Tech-Rockstar?

Nvidia ist dank des KI-Booms an die Spitze der Weltwirtschaft aufgestiegen – und mit dem Aufstieg des Konzerns wächst auch der Hype um CEO Jensen Huang, der sich längst als Rockstar der Tech-Szene inszeniert.
Überfällige Upgrades. Was ich mir vom neuen iPhone alles wünsche
Überfällige Upgrades

Was ich mir vom neuen iPhone alles wünsche

Seit der ersten Generation bin ich überzeugter iPhone-Nutzer. Und dennoch gibt es noch immer einige technische Details, die mir fehlen oder verbesserungswürdig sind. Deshalb meine Wunschliste an das iPhone 17.
Pixel-10-Serie im Überblick. Was können Googles neue Handys und Uhren?
Pixel-10-Serie im Überblick

Was können Googles neue Handys und Uhren?

Google lanciert ihre neue Pixel-Generation 10. Dazu zählen verschiedene Handy- und Uhrenmodelle. Ein Einblick in die neue Kollektion.
100 Millionen Nutzer betroffen. Zensur bei WhatsApp – was beim Trump-Putin-Treffen verborgen blieb
100 Millionen Nutzer betroffen

Zensur bei WhatsApp – was beim Trump-Putin-Treffen verborgen blieb

Kurz vor Wladimir Putins Treffen mit US-Präsident Donald Trump berichten russische Nutzer von Störungen bei WhatsApp und Telegram. Die Meta-Tochter wirft Russland vor, den Zugang zu sicherer Kommunikation zu verwehren.
«Politik des Arschlochtums». Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen
«Politik des Arschlochtums»

Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen

Ein massiver Aderlass von Führungskräften bei Tesla wirft die Frage auf, ob die toxische Unternehmenskultur das Unternehmen von innen heraus schwächen. Die Anziehungskraft des einstigen Tech-Pioniers scheint zu schwinden.
GO! testet‬ ‭. ‬China-Gadgets fürs Auto im Test: Schnäppchen oder Schrott?‬ ‭
GO! testet‬ ‭

‬China-Gadgets fürs Auto im Test: Schnäppchen oder Schrott?‬ ‭

Komfort wie im Neuwagen – für unter 200 Franken? Online-Shops aus China versprechen‬ genau das. Ein Selbstversuch zeigt, was die günstigen Nachrüst-Gadgets wirklich taugen.
Smart City für Superreiche?. Was hinter dem Megaprojekt «The Ellinikon» steckt
Smart City für Superreiche?

Was hinter dem Megaprojekt «The Ellinikon» steckt

Ein Küstenpark grösser als der Hyde Park, der höchste Wohnturm Griechenlands und grüne Visionen – das Stadtprojekt «The Ellinikon» in Athen will Vorbild sein. Doch der geplante Luxus stösst auch auf Kritik.

Von Fabienne Berner
Verbesserte Diagnostik. Neue Methode testet Proben von Patienten auf hunderte Viren gleichzeitig
Verbesserte Diagnostik

Neue Methode testet Proben von Patienten auf hunderte Viren gleichzeitig

Krankmachende Viren in Patientenproben können künftig schneller identifiziert werden. Ein Forscherteam entwickelte ein neues Verfahren, mit dem Proben auf hunderte verschiedene Viren gleichzeitig untersucht werden können.
Preis-Revolution. Ein E-Auto für unter 5'000 Franken? Die Chinesen machen es möglich
Preis-Revolution

Ein E-Auto für unter 5'000 Franken? Die Chinesen machen es möglich

Der FAW Bestune Pony aus China revolutioniert den Markt der Elektromobilität. Mit einem Preis, der alles infrage stellt, was bisher als möglich galt.
Erste Einblicke. Wo genau nervt WhatsApp künftig mit Werbung?
Erste Einblicke

Wo genau nervt WhatsApp künftig mit Werbung?

In der Betaversion von Android und iOS ist erstmals sichtbar, wo WhatsApp künftig Werbung ausspielt. Private Chats sollen verschont bleiben. Die Frage ist für wie lange?
Persönlicher Countdown. Diese Uhr zeigt dir an, wie viele Sekunden du noch zu leben hast
Persönlicher Countdown

Diese Uhr zeigt dir an, wie viele Sekunden du noch zu leben hast

Eine kleine Tischuhr mit Holzoptik, ein LED-Display, ein roter Knopf. Doch wer diese einschaltet, sieht nicht die Uhrzeit, sondern sein eigenes Ende.  Nicht zur Abschreckung, sondern als radikale Erinnerung, das Leben zu schätzen und das Maximum rauszuholen.
Nur noch zwei Monate. In grellem Orange? Sieht so das neue iPhone aus?
Nur noch zwei Monate

In grellem Orange? Sieht so das neue iPhone aus?

In weniger als zwei Monaten lüftet Apple voraussichtlich den Schleier über dem iPhone 17. Die Gerüchteküche brodelt bereits, und aus Asien sickern immer mehr Details zu den kommenden Modellen durch.
Burger und Pommes bei Musk. Das erste Tesla-Restaurant sieht aus wie ein «Futurama»-Lokal
Burger und Pommes bei Musk

Das erste Tesla-Restaurant sieht aus wie ein «Futurama»-Lokal

Jahrelang schien es eine Vision, die nur in den Tweets von Elon Musk existierte. Jetzt wird das erste Tesla-Restaurant Realität. Und es ist wesentlich mehr als nur eine aufgemotzte Ladestation.