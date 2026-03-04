  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Angriff auf neues Kundensegment Apple bringt das Macbook Neo zum absoluten Günstigpreis

Martin Abgottspon

4.3.2026

Das Macbook Neo ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Das Macbook Neo ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Apple

Mit dem neuen MacBook Neo bringt Apple erstmals einen Laptop deutlich unter die bisherige Preisgrenze der Mac-Reihe. Das Gerät zielt auf Einsteiger, Bildungseinrichtungen und Nutzer, die bisher vor allem zu günstigen Windows-Laptops griffen.

Martin Abgottspon

04.03.2026, 15:45

04.03.2026, 15:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das neue MacBook Neo startet bei 579 Franken (479 für Bildung) und zielt vor allem auf Einsteiger, Studierende und Käufer günstiger Windows-Laptops.
  • Technisch setzt Apple auf einen mobilen A18-Pro-Chip, ein 13-Zoll-Liquid-Retina-Display und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit.
  • Der Rechner ist lüfterlos, wiegt 1,23 Kilogramm und unterstützt KI-Funktionen mittels «Apple Intelligence».
Mehr anzeigen

Lange Zeit galt ein Rechner mit dem Apfel-Logo als Statussymbol, für das Kunden tief in die Tasche greifen mussten. Wer wenig Geld ausgeben wollte, landete zwangsläufig bei Windows-Laptops oder günstigen Chromebooks. Mit dem MacBook Neo für 579 Franken ändert Apple nun die Spielregeln. Das Gerät ist keine technische Revolution, sondern ein strategisches Manöver. Es soll den Massenmarkt besetzen und vor allem im Bildungssektor sowie bei Gelegenheitsnutzern für eine neue Dominanz sorgen.

Smartphone-Technik als Kostensenker

Der entscheidende Hebel für den niedrigen Preis liegt im Inneren des Gehäuses. Apple verbaut im Neo nicht die extrem teuren Hochleistungschips seiner Profi-Laptops, sondern nutzt die Prozessor-Architektur, die sich bereits in den aktuellen iPhones bewährt hat. Diese Strategie ist hocheffizient, da die hohen Entwicklungskosten für diese Chips bereits durch die massenhaften Verkäufe der Smartphones gedeckt sind.

Viele neue Produkte. Massiver Kundenansturm bei Apple? Das iPhone 17e macht den Auftakt

Viele neue ProdukteMassiver Kundenansturm bei Apple? Das iPhone 17e macht den Auftakt

Für den Nutzer bedeutet das im Alltag eine Leistung, die für das Surfen im Internet, Textverarbeitung oder Videostreams mehr als ausreicht. Da diese Chips sehr wenig Energie verbrauchen, kommt das Gerät ohne lärmende Lüfter aus und hält mit einer Akkuladung problemlos einen kompletten Arbeits- oder Uni-Tag durch. Apple transferiert damit die Effizienz des Mobiltelefons konsequent auf den Schreibtisch.

Für Schüler und Studenten soll das Macbook Neo der ideale Begleiter werden.
Für Schüler und Studenten soll das Macbook Neo der ideale Begleiter werden.
Apple

Effizienz durch Kreislaufwirtschaft

Interessanterweise dient der ökologische Aspekt beim MacBook Neo auch der Kostenoptimierung. Das Gehäuse wird in einem neuen Umformverfahren hergestellt, das deutlich weniger Rohmaterial verbraucht als das herkömmliche Fräsen aus einem Aluminiumblock.

iOS 26.3. Neues iPhone-Update – noch nie war ein Handywechsel einfacher

iOS 26.3Neues iPhone-Update – noch nie war ein Handywechsel einfacher

Zusammen mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien senkt dies nicht nur den ökologischen Fussabdruck, sondern reduziert auch die Produktionskosten pro Einheit massiv. Das Design bleibt dabei gewohnt kompakt und leicht, richtet sich mit einer Auswahl an kräftigen Farben aber optisch deutlicher an ein jüngeres Publikum als die eher nüchternen Silber- und Grautöne der teureren Modelle.

Die Falle der Markentreue

MyTech: der digitale Hotspot für alle Tech-Fans

blue News bietet dir täglich Insights aus der Techwelt: News, Hintergründe,  Tipps und Ratschläge für deinen digitalen Alltag sowie Tests und Reviews zu Gadgets, Tools und Games.

Hinter dem aggressiven Preispunkt steckt eine langfristige Kalkulation. Das MacBook Neo fungiert als Einstiegsmodellin das Apple-Ökosystem. Wer einmal einen Mac besitzt, nutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Dienste des Konzerns, von der iCloud über Apple Music bis hin zur engen Verzahnung mit dem iPhone.

Anstatt die Gewinnmarge allein über die Hardware zu erzielen, setzt Apple darauf, die Nutzerbasis massiv zu verbreitern. In einer Zeit, in der der klassische PC-Markt stagniert, ist dies ein notwendiger Schritt zur Verteidigung der Marktanteile. Die Konkurrenz im Windows-Lager, die bisher über den Preis punktete, gerät damit unter einen immensen Innovations- und Margendruck, dem viele Hersteller kaum etwas entgegenzusetzen haben dürften.

Der Erfolg des MacBook Neo wird sich daran messen lassen, ob Apple die gewohnte Qualität auch in diesem Preissegment halten kann. Es stellt sich die Frage, ob der Konzern damit seine eigene Premium-Marke verwässert oder ob er es schafft, den Computer endgültig zum Gebrauchsgegenstand für jedermann zu machen.

Meistgelesen

Hegseth: «Haben iranisches Kriegsschiff mit Torpedo versenkt» +++ Türkei fängt iranische Rakete ab
Junge Britin liegt tot auf Superyacht von deutschem Milliardär
«Ein extremer Poker» – was wirklich hinter Trumps Iran-Krieg steckt
Nutzer verlassen ChatGPT in Scharen – das steckt dahinter
Dieser Tipp führte zu Trumps Angriff auf den Iran

Mehr von MyTech

Kung-Fu trifft auf High-Tech. Diese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Kung-Fu trifft auf High-TechDiese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Kapo Zürich warnt. Jetzt wollen dich Betrüger mit Polizei-Mails in fiese Falle locken

Kapo Zürich warntJetzt wollen dich Betrüger mit Polizei-Mails in fiese Falle locken

Bitte lächeln. Wie Burger King die eigenen Mitarbeiter mit KI überwacht

Bitte lächelnWie Burger King die eigenen Mitarbeiter mit KI überwacht

Vertrauenskrise. Nutzer verlassen ChatGPT in Scharen – das steckt dahinter

VertrauenskriseNutzer verlassen ChatGPT in Scharen – das steckt dahinter

Der perfekte Code. «Sie sagt nie nein» – das Leben mit einer KI-Freundin

Der perfekte Code«Sie sagt nie nein» – das Leben mit einer KI-Freundin