Das Macbook Neo ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Mit dem neuen MacBook Neo bringt Apple erstmals einen Laptop deutlich unter die bisherige Preisgrenze der Mac-Reihe. Das Gerät zielt auf Einsteiger, Bildungseinrichtungen und Nutzer, die bisher vor allem zu günstigen Windows-Laptops griffen.

Technisch setzt Apple auf einen mobilen A18-Pro-Chip, ein 13-Zoll-Liquid-Retina-Display und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit.

Der Rechner ist lüfterlos, wiegt 1,23 Kilogramm und unterstützt KI-Funktionen mittels «Apple Intelligence». Mehr anzeigen

Lange Zeit galt ein Rechner mit dem Apfel-Logo als Statussymbol, für das Kunden tief in die Tasche greifen mussten. Wer wenig Geld ausgeben wollte, landete zwangsläufig bei Windows-Laptops oder günstigen Chromebooks. Mit dem MacBook Neo für 579 Franken ändert Apple nun die Spielregeln. Das Gerät ist keine technische Revolution, sondern ein strategisches Manöver. Es soll den Massenmarkt besetzen und vor allem im Bildungssektor sowie bei Gelegenheitsnutzern für eine neue Dominanz sorgen.

Smartphone-Technik als Kostensenker

Der entscheidende Hebel für den niedrigen Preis liegt im Inneren des Gehäuses. Apple verbaut im Neo nicht die extrem teuren Hochleistungschips seiner Profi-Laptops, sondern nutzt die Prozessor-Architektur, die sich bereits in den aktuellen iPhones bewährt hat. Diese Strategie ist hocheffizient, da die hohen Entwicklungskosten für diese Chips bereits durch die massenhaften Verkäufe der Smartphones gedeckt sind.

Für den Nutzer bedeutet das im Alltag eine Leistung, die für das Surfen im Internet, Textverarbeitung oder Videostreams mehr als ausreicht. Da diese Chips sehr wenig Energie verbrauchen, kommt das Gerät ohne lärmende Lüfter aus und hält mit einer Akkuladung problemlos einen kompletten Arbeits- oder Uni-Tag durch. Apple transferiert damit die Effizienz des Mobiltelefons konsequent auf den Schreibtisch.

Für Schüler und Studenten soll das Macbook Neo der ideale Begleiter werden. Apple

Effizienz durch Kreislaufwirtschaft

Interessanterweise dient der ökologische Aspekt beim MacBook Neo auch der Kostenoptimierung. Das Gehäuse wird in einem neuen Umformverfahren hergestellt, das deutlich weniger Rohmaterial verbraucht als das herkömmliche Fräsen aus einem Aluminiumblock.

Zusammen mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien senkt dies nicht nur den ökologischen Fussabdruck, sondern reduziert auch die Produktionskosten pro Einheit massiv. Das Design bleibt dabei gewohnt kompakt und leicht, richtet sich mit einer Auswahl an kräftigen Farben aber optisch deutlicher an ein jüngeres Publikum als die eher nüchternen Silber- und Grautöne der teureren Modelle.

Die Falle der Markentreue

Hinter dem aggressiven Preispunkt steckt eine langfristige Kalkulation. Das MacBook Neo fungiert als Einstiegsmodellin das Apple-Ökosystem. Wer einmal einen Mac besitzt, nutzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Dienste des Konzerns, von der iCloud über Apple Music bis hin zur engen Verzahnung mit dem iPhone.

Anstatt die Gewinnmarge allein über die Hardware zu erzielen, setzt Apple darauf, die Nutzerbasis massiv zu verbreitern. In einer Zeit, in der der klassische PC-Markt stagniert, ist dies ein notwendiger Schritt zur Verteidigung der Marktanteile. Die Konkurrenz im Windows-Lager, die bisher über den Preis punktete, gerät damit unter einen immensen Innovations- und Margendruck, dem viele Hersteller kaum etwas entgegenzusetzen haben dürften.

Der Erfolg des MacBook Neo wird sich daran messen lassen, ob Apple die gewohnte Qualität auch in diesem Preissegment halten kann. Es stellt sich die Frage, ob der Konzern damit seine eigene Premium-Marke verwässert oder ob er es schafft, den Computer endgültig zum Gebrauchsgegenstand für jedermann zu machen.