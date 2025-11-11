Das iPhone Air verkauft sich im Vergleich zu den anderen neuen iPhone-Modellen nicht gut. Apple

Die Verkaufszahlen des ultradünnen iPhone Air bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Laut übereinstimmenden Insiderberichten fährt Apple die Produktion drastisch herunter – und stoppt die Entwicklung des Nachfolgers fürs 2026er-Line-up.

Die Nachfrage nach dem aktuellen Air ist schwach; Zulieferer sollen bereits Produktionslinien schliessen.

Der ursprüngliche Plan, das Air 2 im Herbst 2026 zu lancieren, gilt als unwahrscheinlich – völlig offen ist, ob das Modell überhaupt zurückkommt. Mehr anzeigen

Das iPhone Air, vorgestellt als bislang dünnstes und leichtestes Modell im Apple-Portfolio, entwickelt sich laut mehreren Berichten zu einem Problemfall. Wie der Nachrichtendienst «The Information» schreibt, sollen drei mit dem Projekt vertraute Personen bestätigt haben, dass Apple die zweite Generation – das geplante iPhone Air 2 – nicht wie vorgesehen im Herbst 2026 auf den Markt bringen will.

Der Grund ist klar: Die Nachfrage bleibt schwächer als erwartet. Schon kurz nach Verkaufsstart im September fiel auf, dass das Air deutlich besser verfügbar war als andere Modelle. Laut Analyst Ming-Chi Kuo wurde die Produktion sogar um 80 Prozent reduziert – ungewöhnlich für ein frisch lanciertes iPhone. Einige Komponentenhersteller sollen die Fertigung bestimmter Bauteile komplett auslaufen lassen.

Auch Apples Fertigungspartner ziehen offenbar Konsequenzen. Foxconn, einer der Hauptmonteure, arbeite laut «Heise» nur noch mit rund anderthalb Produktionslinien am Air und plane, diese Ende Monat ganz zu schliessen. Luxshare, der zweite Hersteller, soll die Air-Produktion bereits im Oktober eingestellt haben. Für andere Modelle – darunter die kommende iPhone-17-Pro-Serie – laufen weiterhin zahlreiche Linien.

Breite Käuferschaft vom iPhone Air nicht überzeugt

Dass Apple das Air ursprünglich als Ergänzung zwischen Standard- und Pro- Geräten positionieren wollte, hat sich spätestens jetzt als schwierige Strategie erwiesen. Schon frühere Spezialformate taten sich schwer: Das iPhone mini fand nur eine kleine Fangemeinde, und auch das iPhone Plus galt zuletzt als Ladenhüter.

Beim Air hoffte Apple auf einen neuen Impuls im Premiumsegment – doch das Konzept eines extrem dünnen Geräts scheint die breite Käuferschaft nicht überzeugt zu haben. Gleichzeitig deutet einiges darauf hin, dass Apple seine Kräfte auf ein anderes Prestigeprojekt bündelt: das seit Jahren erwartete faltbare iPhone, das laut Macworld für 2026 vorgesehen ist. Das Air gilt intern als «halber Weg» zu diesem Foldable.

Was die «Verschiebung» konkret bedeutet, bleibt unklar. In der Apple-Linie für 2026 werden bisher folgende Geräte erwartet: iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max, das Foldable – und ursprünglich das Air 2. Beobachter halten eine Rückkehr des Air frühestens 2027 für möglich. Ebenso denkbar: Apple begräbt das Projekt ganz.

Apple selbst kommentiert die Berichte nicht.